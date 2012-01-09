Tiered Plan January 2012 (LTC, ETL, Beeline, Planet, Unitel)
|Bundle
|LTC 3G
|Unitel 3G
|Beeline 3G
|ETL 3G
|Planet Wimax
|40MB Day
|LAK 4,900
|50MB Day
|LAK 2,500
|70MB Day
|LAK 5,000
|300MB Day
|LAK 10,000
|150MB Week
|LAK 10,000
|200 MB Week
|LAK 10,000
|2.5GB Week
|LAK 70,000
|210MB 2 Weeks
|LAK 25,000
|250MB 2 Weeks
|LAK 15,000
|350 MB 20 days
|LAK 20,000
|500MB 1 month
|LAK 25,000
|550MB 1 month
|LAK 50,000
|1GB 1 month
|LAK 100,000
|LAK 50,000
|LAK 50,000
|1.2GB 1 month
|LAK 49,000
|1.5GB 1 month
|LAK 70,000
|1.8GB 1 month
|LAK 150,000
|2GB 1 month
|LAK 200,000
|3GB 1 month
|LAK 100,000
|5GB 1 month
|LAK 350,000
|LAK 200,000
|7GB 1 month
|LAK 200,000
|15GB 1 month
|LAK 400,000
|20GB 1 month
|LAK 450,000
|25GB 1 month
|LAK 600,000
|40GB 1 month
|LAK 800,000
Need mobile data sorted for your Laos trip? Our Laos eSIM runs on the local Unitel network, from $6.90.
#2G#3G#4G