Tiered Plan January 2012 (LTC, ETL, Beeline, Planet, Unitel)


BundleLTC 3GUnitel 3GBeeline 3GETL 3GPlanet Wimax
40MB DayLAK 4,900
50MB DayLAK 2,500
70MB DayLAK 5,000
300MB DayLAK 10,000
150MB WeekLAK 10,000
200 MB WeekLAK 10,000
2.5GB WeekLAK 70,000
210MB 2 WeeksLAK 25,000
250MB 2 WeeksLAK 15,000
350 MB 20 daysLAK 20,000
500MB 1 monthLAK 25,000
550MB 1 monthLAK 50,000
1GB 1 monthLAK 100,000 LAK 50,000 LAK 50,000
1.2GB 1 monthLAK 49,000
1.5GB 1 monthLAK 70,000
1.8GB 1 monthLAK 150,000
2GB 1 monthLAK 200,000
3GB 1 monthLAK 100,000
5GB 1 monthLAK 350,000 LAK 200,000
7GB 1 monthLAK 200,000
15GB 1 monthLAK 400,000
20GB 1 monthLAK 450,000
25GB 1 monthLAK 600,000
40GB 1 monthLAK 800,000
Price per mbyte
Price per day

Need mobile data sorted for your Laos trip? Our Laos eSIM runs on the local Unitel network, from $6.90.

#2G#3G#4G

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