Unlimited Plan January 2012 (LTC, ETL, Beeline, Unitel)


SpeedValidityBeeline WimaxUnitel DSL LTC WimaxLTC DSLLTC 3GUnitel 3GETL DSL
1 mbps1 dayLAK 5,000
1 mbps1 weekLAK 150,000
1 mbps2 weeksLAK 300,000
128 kbps1 month
256 kbps1 monthLAK 350,000LAK 230,000LAK 150,000LAK 150,000LAK 150,000
384 kbps1 monthLAK 260,000LAK 260,000
512 kbps1 monthLAK 500,000LAK 400,000LAK 300,000
768 kbps1 monthLAK 450,000LAK 450,000
1 mbps1 monthLAK 600,000
1 mbps1 monthLAK 1,000,000LAK 700,000LAK 1,000,000LAK 400,000
1.5 mbps1 monthLAK 2,000,000LAK 1,500,000LAK 1,000,000LAK 2,000,000
2 mbps1 monthLAK 2,300,000LAK 2,300,000LAK 2,400,000
2.5 mbps1 monthLAK 2,400,000
3 mbps1 monthLAK 4,000,000
1 mbps6 monthsLAK 3,100,000
1 mbps1 yearLAK 6,100,000
Price comparison between ETL, Unitel, LTC and Beeline

#3G#ADSL#FTTH#WIMAX

Related reading

Internet Broadband price comparison (Update Nov 2012)

Internet Broadband price comparison (Update Nov 2012)

 internet laos sim card 3G 4G FTTH fiber broadband how fast

How fast and reliable is Internet in Laos?

 phone laos lao sim card internet mobile 3G 4G

WilI my phone work in Laos?