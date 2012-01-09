Unlimited Plan January 2012 (LTC, ETL, Beeline, Unitel)
|Speed
|Validity
|Beeline Wimax
|Unitel DSL
|LTC Wimax
|LTC DSL
|LTC 3G
|Unitel 3G
|ETL DSL
|1 mbps
|1 day
|LAK 5,000
|1 mbps
|1 week
|LAK 150,000
|1 mbps
|2 weeks
|LAK 300,000
|128 kbps
|1 month
|256 kbps
|1 month
|LAK 350,000
|LAK 230,000
|LAK 150,000
|LAK 150,000
|LAK 150,000
|384 kbps
|1 month
|LAK 260,000
|LAK 260,000
|512 kbps
|1 month
|LAK 500,000
|LAK 400,000
|LAK 300,000
|768 kbps
|1 month
|LAK 450,000
|LAK 450,000
|1 mbps
|1 month
|LAK 600,000
|1 mbps
|1 month
|LAK 1,000,000
|LAK 700,000
|LAK 1,000,000
|LAK 400,000
|1.5 mbps
|1 month
|LAK 2,000,000
|LAK 1,500,000
|LAK 1,000,000
|LAK 2,000,000
|2 mbps
|1 month
|LAK 2,300,000
|LAK 2,300,000
|LAK 2,400,000
|2.5 mbps
|1 month
|LAK 2,400,000
|3 mbps
|1 month
|LAK 4,000,000
|1 mbps
|6 months
|LAK 3,100,000
|1 mbps
|1 year
|LAK 6,100,000
#3G#ADSL#FTTH#WIMAX