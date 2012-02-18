LaoTel (LTC) cuts ADSL prices


LTC has recently review its ADSL price-list. The new pricing is definitely the cheapest in the market.

ADSL Package 1: 256Kbps
  • Monthly payment: 140,000kip
  • 6 month payment: 130,000kip/month 
  • Yearly payment: 120,000kip/month 
ADSL Package 2: 512Kbps 
  • Monthly payment: 260,000kip 
  • 6 month payment: 230,000kip/month 
  • Yearly payment: 200,000kip/month
ADSL Package 3: 1Mbps 
  • Monthly payment: 400,000kip 
  • 6 month payment: 350,000kip/month 
  • Yearly payment: 300,000kip/month 
ADSL Package 4: 2Mbps 
  • Monthly payment: 800,000kip 
  • 6 month payment: 750,000kip/month 
  • Yearly payment: 700,000/month
#ADSL

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