Internet Broadband price comparison (Update Nov 2012)

Internet Broadband price comparison (Update Nov 2012)
BeelineUnitelPlanetLTCETL
256 KbpsLAK 350,000 LAK 150,000LAK 150,000LAK 150,000
512 KbpsLAK 500,000LAK 220,000LAK 350,000LAK 260,000LAK 220,000
1 MbpsLAK 1,000,000LAK 350,000LAK 1,000,000LAK 400,000LAK 350,000
1,5 MbpsLAK 2,000,000LAK 550,000   
2 MbpsLAK 2,300,000LAK 680,000LAK 2,500,000LAK 800,000 
3 MbpsLAK 4,000,000    
4 Mbps LAK 1,700,000  


Technology:
ADSL for Unitel, LTC and ETL
Wimax for Beeline and Planet
#ADSL#FTTH#WIFI#WIMAX

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