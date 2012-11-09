Internet Broadband price comparison (Update Nov 2012)
|Beeline
|Unitel
|Planet
|LTC
|ETL
|256 Kbps
|LAK 350,000
|LAK 150,000
|LAK 150,000
|LAK 150,000
|512 Kbps
|LAK 500,000
|LAK 220,000
|LAK 350,000
|LAK 260,000
|LAK 220,000
|1 Mbps
|LAK 1,000,000
|LAK 350,000
|LAK 1,000,000
|LAK 400,000
|LAK 350,000
|1,5 Mbps
|LAK 2,000,000
|LAK 550,000
|2 Mbps
|LAK 2,300,000
|LAK 680,000
|LAK 2,500,000
|LAK 800,000
|3 Mbps
|LAK 4,000,000
|4 Mbps
|LAK 1,700,000
Technology:
ADSL for Unitel, LTC and ETL
Wimax for Beeline and Planet
#ADSL#FTTH#WIFI#WIMAX