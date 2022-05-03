Vous préparez votre prochain voyage au Laos ? Vous vous demandez comment communiquer avec vos amis et votre famille pendant votre séjour ?

Lorsque vous visitez un nouveau pays, l'Internet mobile est très utile pour trouver un restaurant ou un café à proximité ou pour se promener dans les villes sans se perdre complètement.

L'Internet mobile au Laos s'est grandement amélioré au cours des dernières années, et il est maintenant assez facile de rester connecté tout au long de votre voyage.

Comment Utiliser mon téléphone au Laos?

Il existe différentes approches, et chacune d'entre elles présente des avantages et des inconvénients. À vous de voir laquelle répondra le mieux à vos besoins.

Itinérance des téléphones portables au Laos

La façon la plus simple d'utiliser votre téléphone portable au Laos est l'itinérance internationale. L'itinérance vous permet d'utiliser votre téléphone en dehors de votre réseau mobile d'origine. Malheureusement, l'itinérance peut rapidement devenir coûteuse si votre pays d'origine n'a pas d'accord avec le pays de destination. Si vous voyagez depuis l'Europe ou les États-Unis, nous vous dissuadons fortement d'activer l'itinérance mobile au Laos.

Si vous décidez d'utiliser votre portable en mode itinérance, vous devez d'abord contacter votre opérateur mobile avant votre voyage et vous assurer que l'option est disponible avec votre contrat.

Ceci étant fait, vous pouvez suivre le tutoriel ci-dessous pour activer l'itinérance mobile sur les téléphones Android et iOS.

Comment activer l'itinérance sur un Smartphone Android

Comment activer l'itinérance sur un iPhone Apple

Si vous voyagez depuis l'Asie, vous aurez peut-être la chance de bénéficier de tarifs d'itinérance abordables. ncore une fois, le meilleur moyen pour le est de contacter votre opérateur mobile avant votre voyage.

Par exemple, Unitel appartient au groupe Viettel, qui est également disponible au Vietnam, au Cambodge et au Myanmar. Si vous possédez une carte SIM de Metfone Cambodge, Mytel Myanmar ou Viettel, il y a de grandes chances que vous puissiez utiliser Unitel Lao pour pas cher !

Obtenez une carte SIM locale !

Si l'itinérance n'est pas possible, votre meilleure optione est de vous procurer une carte SIM locale.

Et ne vous inquiétez pas, c'est très bon marché ! ous pouvez acheter une carte SIM locale aux principaux points d'entrée comme l'aéroport de Vientiane ou l'aéroport de Luang Prabang.

Vous souhaitez qu'une carte SIM locale soit livrée directement à votre hôtel à Vientiane avant votre arrivée ? Commandez la avec nous !

Pour acheter une carte SIM prépayée, vous devez vous enregistrer, pensez donc à prendre votre passeport avec vous lorsque vous visitez la boutique.

Une carte SIM prépayée signifie simplement qu'il n'y a pas de contrat, et que vous payez tout bonnement vos communications à l'avance, au fur et à mesure Pour créditer votre carte SIM, vous devez acheter des recharges pour téléphone mobile. Ces recharges de crédit téléphone peuvent être achetées presque partout en RDP du Laos. Vous pouvez acheter des bons de recharge, également appelés cartes à gratter, que vous garderez pour plus tard, ou vous pouvez recharger électroniquement dans un point de vente (POS). La plupart des supermarchés ou des magasins de détail au Laos peuvent vous aider à recharger votre téléphone portable, guettez le Logo de l'opérateur mobile sur la porte.

Une fois que vous avez rechargé votre compte, nous vous recommandons d’activer un forfait data. C'est plus rentable que de consommer de la data irectement à partir de votre portefeuille mobile. En moyenne, 1 Go de data vous coûtera moins d'un dollar au Laos. La durée de validité du forfait varie de 1 à 30 jours.

Petit restaurant à Vientiane, Laos Point de Vente de TopUp Mobil

You have your SIM Card, great! 'est la première étape.

Là encore, les options sont multiples pour bénéficier de la meilleure expérience de connectivité lors d'un voyage au Laos.

Obtenir une carte SIM locale pour votre smartphone

C'est probablement l'option la plus simple. Vous devez vous assurer que votre smartphone est "débloqué". Si vous n'êtes pas sûr, contactez votre opérateur télécom avant le voyage.

Achetez un hotspot mobile WiFi

Si vous n’êtes intéressé que par la data, vous pouvez investir dans un dispositif de hotspot mobile. Très pratique pour les voyageurs en groupe car il vous permet de partager une seule connexion de données mobiles entre plusieurs personnes.

L'appareil en lui-même crée simplement un petit réseau Wi-Fi disponible dans un rayon limité (une chambre d'hôtel, par exemple).

La plupart des dispositifs de hotspot sont équipés d'une batterie qui les rend mobiles.

Vous pouvez donc simplement acheter une carte Sim locale à l'aéroport et la brancher sur votre hotspot.

Pour utiliser votre téléphone pendant le voyage, il vous suffit de le connecter au réseau du hotspot et le tour est joué !

Un hotspot mobile est assez rentable et coûte entre 50 et 150 dollars. Vous pouvez vous le procurer à l'étranger ou dans votre pays d’origine.

Voici une bonne sélection d'appareils à hotspot mobile disponibles sur Amazon.com

Huawei E5573Cs-609 Débloqué 4G LTE Mobile WiFi Hotspot Router 150 Mbps

Huawei E5577Cs-321 4G LTE Mobile WiFi Hotspot

Si vous manquez de temps, ne vous inquiétez pas, vous pouvez également acheter ce type d'appareil au Laos.

Il y a deux magasins que nous vous recommandons pour acheter des appareils électroniques en RDP du Laos : LTH et Olaa. Vous trouverez ci-dessous tous leurs emplacements dans le pays:

Investir dans un smartphone bon marché

Cette option est vraiment celle qu’on préfère. Si vous êtes seul plutôt qu’en voyage organisé, vous allez probablement avoir besoin de passer des appels au Laos, que ce soit pour héler un tuk-tuk, contacter votre hôtel ou réserver une table dans un restaurant local. Il vous faudra donc être en capacité de passer des appels locaux.

Le Laos se visite mieux par la route ou par le train. Oubliez les vols et prenez le temps de découvrir la campagne. Voyager en bus est également facile et bon marché au Laos. Les lignes de bus sont gérées par un large éventail de compagnies privées, qui desservent la plupart des régions du Laos. Les bus laotiens sont confortables et relativement sûrs.

Si vous décidez de faire un roadtrip, vous risquez de rencontrer des problèmes de couverture, malgré les grands progrès réalisés par les opérateurs de télécommunications au fil des ans.

C'est pourquoi il peut être judicieux d'investir dans un smartphone double Sim.

Cela vous permettra d'utiliser deux cartes SIM locales de deux opérateurs différents et de passer de l'une à l'autre si vous rencontrez un manque de couverture.

Si vous avez déjà planifié votre itinéraire, vous pouvez jeter un coup d'œil à ce site web pour sélectionner le meilleur opérateur mobile pour votre voyage.

Si vous ne savez pas quel opérateur télécom local choisir, vous pouvez jeter un coup d'œil au dernier rapport d'OpenSignal. En 2020, Unitel était le réseau le plus rapide au Laos.

N'oubliez pas que ce smartphone bon marché peut également être utilisé comme un hotspot si vous souhaitez continuer à utiliser votre téléphone ordinaire pour votre usage quotidien.

Lorsqu'il s'agit de choisir un téléphone portable pour le Laos, veillez à ne pas acheter un téléphone sous contrat qui sera probablement bloqué.

Les marques Xiaomi, Samsung et Redme sont assez populaires au Laos. En tant que tel, vous ne pouvez pas vous tromper avec ces marques, que vous achetiez votre téléphone portable avant ou pendant votre voyage. Si vous n'êtes pas trop féru de technologie, aucun problème : les personnes sur le terrain s'y connaissent en matière de téléphones portables Xiaomi et seront en mesure de vous aider.

Ce sont là quelques téléphones portables dans lesquels vous pouvez investir avant votre voyage :

Moins de 100 $ :

Xiaomi Redmi 7A

Qualcomm® Snapdragon™ 439 Octa-core processor

4000mAh day battery

12MP AI Sony IMX486 Caméra Arrière

13.8cm (5.45) HD+ écran

3G HSDPA and 4G LTE band, Dual SIM Slots

Support 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth, GPS + GLONASS, Face Identification

Environ $150:

Xiaomi Redmi Note 8

Qualcomm® Snapdragon™ 665

4000mAh Batterie Haute Capacité

48MP AI quad camera

90% high screen-to-body ratio

3G HSDPA and 4G LTE band, Dual SIM Slots

Support 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth, GPS + GLONASS, Face Identification

Si vous manquez de temps, les mobiles au Laos sont abordables ! Vous pouvez trouver une meilleure affaire sur place que dans votre pays d'origine, n’hésitez pas à vous renseigner.

Visitez les magasins Olaa Shop ou LTH acheter des produits électroniques.

Conclusion

"Tous ceux qui errent ne sont pas perdus". - J.R.R. Tolkien

Le Laos est un pays extraordinaire à visiter. En prenant la route des Quatre Mille Îles ou en flânant dans la majestueuse ville de Luang Prabang, l'internet mobile vous permet de partager ces instants de votre vie avec votre famille et vos amis restés au pays.