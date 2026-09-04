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Connectivité, voyage et technologie au Laos
Guides, actualités et analyses sur l'internet mobile, les eSIM et la vie connectée au Laos — publiés depuis 2012.
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Data mobile rapide sur les réseaux laotiens. Aucune carte SIM nécessaire.Voir les forfaits eSIM Laos →
Questions fréquentes
Le Laos a-t-il une bonne couverture internet mobile ? +
Dans les zones urbaines (Vientiane, Luang Prabang, Pakse), la 4G d'Unitel, Lao Telecom et ETL est généralement fiable. La couverture se dégrade nettement dans les zones rurales et montagneuses.
Faut-il une eSIM ou une carte SIM physique pour voyager au Laos ? +
Une eSIM évite de chercher un point de vente à l'arrivée et se configure avant le départ, mais elle nécessite un téléphone compatible. Une SIM physique locale reste souvent moins chère à l'achat.
Internet est-il filtré ou censuré au Laos ? +
Certains contenus font l'objet de restrictions ponctuelles au Laos, mais l'accès reste globalement ouvert comparé à ses voisins régionaux. Notre analyse dédiée (en anglais)
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