Votre eSIM au Laos ne fonctionne pas ? Guide complet de dépannage (2026)

La plupart des problèmes liés à l’eSIM au Laos se résument à trois causes : vous ne parvenez pas à scanner un code QR qui se trouve sur le même téléphone, vous n’avez pas encore composé le 121, ou l’itinérance de données est désactivée. Ce guide traite ces trois points, ainsi que tous les autres problèmes que nous constatons au service d’assistance.

Commencez par le triage ci-dessous. Il devrait vous permettre d’accéder à la bonne rubrique en moins de trente secondes.

Triage rapide

Avant toute chose : ne scannez pas deux fois

Les codes d'activation eSIM ne peuvent être utilisés qu'une seule fois. Dès qu'un profil est installé sur un appareil, ce code est considéré comme utilisé. Peu importe que l'installation se soit déroulée avec succès ou que vous l'ayez annulée en cours de route.

En cas de problème, ne scannez pas le code QR à plusieurs reprises en espérant qu’il fonctionne. Suivez plutôt les étapes ci-dessous. Si vous avez déjà gravé le code, contactez-nous et nous examinerons votre commande.

Installation à partir du même téléphone que celui sur lequel se trouve le code QR

C'est le problème le plus fréquent que nous rencontrons, et il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Vous avez acheté l'eSIM sur votre téléphone, le code QR vous a été envoyé par e-mail sur ce même téléphone, et vous essayez à présent de diriger l'appareil photo vers un code affiché sur l'écran que vous êtes en train de regarder. Évidemment, cela ne fonctionnera pas.

Trois solutions pour contourner ce problème, classées par ordre de rapidité.

Méthode 1 : installation à partir d'une image enregistrée

Ouvrez l'e-mail de confirmation et enregistrez l'image du code QR dans vos « Photos » ou votre « Galerie ». Sur iPhone, appuyez longuement sur l'image et sélectionnez « Enregistrer dans Photos ». Sur Android, appuyez longuement sur l'image et sélectionnez « Télécharger l'image ». Accédez à l'écran de configuration de votre eSIM. Sur iPhone : Réglages > Réseau cellulaire > Ajouter une eSIM. Sur la plupart des téléphones Android : Réglages > Réseau et Internet > Cartes SIM > Ajouter une eSIM. Lorsque l'application Appareil photo s'ouvre, recherchez une option du type « Choisir une photo », « Sélectionner dans la galerie » ou « Utiliser une image ». Sélectionnez le code QR enregistré et suivez les instructions.

Méthode 2 : lien d'installation en un clic

La plupart des téléphones modernes vous permettent de sélectionner le code QR dans votre galerie de photos plutôt que d'utiliser l'appareil photo.Si votre téléphone ne propose pas cette option, passez à la méthode 2.Votre e-mail de confirmation contient un lien d'installation. En appuyant dessus, vous ouvrez directement l'application d'installation de l'eSIM de votre téléphone, avec les informations déjà renseignées. Pas besoin d'appareil photo, pas besoin de saisir quoi que ce soit.

Cette fonctionnalité fonctionne sur l’iPhone XR et les modèles ultérieurs équipés d’iOS 17.4 ou d’une version plus récente, ainsi que sur la plupart des téléphones Android équipés d’Android 10 ou d’une version plus récente. Les appareils Samsung, Google Pixel et OPPO prennent en charge cette fonctionnalité sans problème. Sur certains téléphones vivo, il faut d’abord activer l’eSIM dans les paramètres.

Méthode 3 : saisir les informations manuellement

Celui-ci ne rate jamais. Il suffit d'une minute pour le taper.

Votre e-mail de confirmation contient deux éléments à côté du code QR : une adresse SM-DP+ (une adresse de serveur qui ressemble à une adresse Web) et un code d’activation (une longue chaîne de caractères). Ces éléments sont propres à votre commande.

Sur iPhone :

Accédez à Réglages > Réseau mobile > Ajouter une eSIM Appuyez sur « Utiliser le code QR », puis sur « Saisir les informations manuellement » en bas de l'écran Saisissez l'adresse SM-DP+ et le code d'activation exactement tels qu'ils apparaissent dans votre e-mail Appuyez sur « Suivant » et suivez les instructions

Accédez à Paramètres > Réseau et Internet > Cartes SIM > Ajouter une eSIM Sur l'écran de lecture, recherchez « Besoin d'aide ? », puis « Saisir manuellement ». Sur les appareils Samsung, cette option s'intitule généralement « Saisir le code d'activation ». Veuillez saisir les informations figurant dans votre e-mail

Dans la mesure du possible, copiez-collez plutôt que de taper manuellement. Un seul caractère erroné suffira à faire échouer l'installation. Veillez à ne pas ajouter de spaces par inadvertance au début ou à la fin lorsque vous collez le texte.

Certains téléphones Android attendent que la chaîne complète soit au format « LPA:1$address$code ». Si votre code commence déjà par « LPA: », ne l’ajoutez pas à nouveau.

Vous venez d'atterrir au Laos ? Composez le 121

C'est l'étape que presque tout le monde oublie, et elle est spécifique au fonctionnement de nos eSIM.

Vous pouvez acheter et installer votre eSIM bien avant votre départ. Son installation ne déclenche pas la validité de votre forfait. Votre volume de données et la durée de validité ne commencent à courir qu’à partir du moment où vous l’activez à votre arrivée.

Pour l’activer : une fois au Laos et connecté au réseau Unitel, composez le 121 depuis la ligne eSIM.

C’est tout ce qu’il y a à faire. Assurez-vous d’appeler depuis la ligne eSIM et non depuis votre numéro de domicile, surtout si vous utilisez deux cartes SIM.

Pourquoi procédons-nous ainsi ? Cela vous permet de tout configurer chez vous, grâce à une connexion Wi-Fi stable, et de disposer du temps nécessaire pour résoudre d’éventuels problèmes, plutôt que de vous retrouver dans le hall des arrivées à essayer de dépanner votre appareil. Le décompte ne commence que lorsque vous avez réellement besoin des données.

Vous n’avez pas encore d’eSIM ? Nos eSIM Unitel s’installent en quelques minutes et ne commencent à être facturées qu’à partir du moment où vous composez le 121 à votre arrivée. Découvrez les forfaits eSIM au Laos →

Installé, mais hors service

1. Avez-vous composé le 121 ?

2. L'itinérance de données est-elle activée sur la ligne eSIM ?

Le profil se trouve sur votre téléphone, mais vous ne disposez d'aucune donnée. Veuillez suivre ces étapes dans l'ordre.Si vous êtes au Laos et que vous n'avez pas encore activé votre forfait, rien d'autre dans cette liste n'a d'importance. Reportez-vous à la section ci-dessus Cela pose problème à beaucoup de gens. Votre eSIM est une ligne laotienne, et votre téléphone la considère comme étant en itinérance même si vous vous trouvez physiquement au Laos.

iPhone : Réglages > Réseau mobile > sélectionnez la ligne eSIM > activez l’itinérance de données Android : Paramètres > Réseau et Internet > Cartes SIM > sélectionnez l’eSIM > activez l’itinérance

3. L'eSIM est-elle configurée comme ligne de données ?

L'installation d'une eSIM ne signifie pas pour autant que votre téléphone l'utilisera automatiquement pour l'accès à Internet.

iPhone : Réglages > Réseau mobile > Données cellulaires > choisissez votre eSIM pour le Laos Android : Paramètres > Réseau et Internet > Cartes SIM > Données mobiles > Choisissez votre eSIM pour le Laos

4. Activer ou désactiver le mode avion

5. Redémarrez le téléphone

6. Vérifiez la sélection du réseau

7. Ça ne fonctionne toujours pas ? Vérifiez votre APN manuellement

Activez le mode avion, attendez dix secondes, puis désactivez-le. Cela oblige votre téléphone à rechercher à nouveau les réseaux. Cela peut paraître anodin, mais cela résout un nombre surprenant de problèmes.Un redémarrage complet après l'installation d'une eSIM permet de résoudre les cas où le profil a bien été installé, mais n'a jamais été correctement connecté au réseau. Les téléphones Samsung, en particulier, en ont souvent besoin.Si votre téléphone est configuré pour sélectionner manuellement les réseaux, il se peut qu'il soit connecté au mauvais réseau. Rétablissez la sélection automatique du réseau ou choisissez manuellement « Unitel ».

C'est rare avec une eSIM, car le profil contient généralement sa propre configuration d' , mais cela vaut la peine de vérifier si toutes les informations ci-dessus sont correctes. L'APN varie selon l'opérateur : Unitel (unitel3g), Lao Telecom et TPlus (ltcnet), ETL (etlnet).

Erreurs d'installation

« Impossible d'ajouter un forfait mobile » ou « Impossible de traiter la demande »

« Ce code n'est plus valide »

Votre téléphone ne propose absolument pas d'option eSIM

Si vous avez sélectionné le mauvais pays

En général, cela tient à l'une des trois raisons suivantes. Une connexion Internet opérationnelle est nécessaire pour installer une eSIM ; assurez-vous donc d'être connecté au Wi-Fi. Vérifiez que l'adresse SM-DP+ et le code d'activation ne contiennent pas de fautes de frappe ni d'espaces superflus. Et assurez-vous que le code n'a pas déjà été utilisé sur un autre appareil.Le code d'activation a déjà été utilisé. Cela se produit lorsque le profil a déjà été installé une fois, y compris en cas de tentative annulée. Veuillez nous contacter en indiquant votre numéro de commande.Il y a deux possibilités. Soit le téléphone ne prend pas en charge l'eSIM, soit il la prend en charge mais est verrouillé par l'opérateur. Un téléphone verrouillé masque souvent complètement les paramètres eSIM, même sur un modèle qui la prend en charge. Renseignez-vous auprès de l'opérateur auprès duquel vous avez acheté le téléphone.Vérifiez dès maintenant votre e-mail de confirmation, avant de procéder à l'installation. Les forfaits eSIM sont spécifiques à chaque pays, et un forfait destiné à un pays voisin ne fonctionnera pas au Laos.

Nous ne pouvons ni rembourser ni échanger un forfait acheté pour une destination erronée. Il s’agit d’une pratique courante dans le secteur des eSIM, qui tient à la manière dont les profils sont configurés. Une fois qu’un forfait a été attribué à un réseau spécifique, il ne peut plus être réaffecté.

Si vous prévoyez de vous rendre au Laos et dans plusieurs pays voisins au cours d’un même voyage, veuillez nous en informer avant d’effectuer votre achat et nous vous orienterons vers la formule la plus adaptée.

Couverture dans les zones isolées

Nos eSIM fonctionnent sur le réseau Unitel, qui dispose de la plus grande couverture en zone rurale parmi les quatre opérateurs du Laos. Cela dit, aucun réseau ne couvre l'ensemble du territoire, et il est utile de connaître ses limites.

Une couverture 4G puissante à Vientiane, Luang Prabang, Vang Vieng, Pakse et sur les principaux axes routiers qui les relient. Couverture acceptable dans les 4 000 îles, autour des principaux groupes d’îles. Couverture inégale, voire inexistante, à l’extrême nord, aux alentours de Phongsali, dans les montagnes en général, lors de randonnées de plusieurs jours et dans les réseaux de grottes.

Si votre itinéraire prévoit des randonnées exigeantes ou des déplacements dans les provinces septentrionales isolées, téléchargez des cartes hors ligne et tout ce dont vous avez besoin avant de quitter une ville où vous disposez d’un signal. Il s’agit d’une bonne pratique, quel que soit votre opérateur.

Vous vous éloignez des axes principaux ? Nos eSIM fonctionnent sur le réseau Unitel, le réseau rural le plus étendu du Laos. Consultez les formules et les garanties →

Vous êtes toujours bloqué ?

Veuillez nous communiquer votre numéro de commande et nous décrire le problème que vous rencontrez, en reprenant mot pour mot tout message d'erreur éventuel et en précisant le modèle de votre téléphone. Vous obtiendrez ainsi une réponse utile plus rapidement qu'avec une description générale.

Contactez-nous ici.

Foire aux questions

Puis-je installer l'eSIM avant mon départ ?

L'installation de l'eSIM entraîne-t-elle le début de la consommation de mon forfait de données ?

Puis-je conserver mon numéro de téléphone fixe ?

Puis-je transférer l'eSIM sur un autre téléphone ?

Puis-je recharger mon crédit lorsque mon forfait est épuisé ?

Que faire si mon code QR ne peut pas être scanné ?