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Luang Prabang parmi les meilleures destinations de vacances en Asie pour 2025
Découvrez pourquoi Luang Prabang, au Laos, a été désignée comme l'une des meilleures destinations de vacances en Asie pour 2025. Explorez ses temples, ses chutes d'eau, sa culture et son charme "slow-travel".
Le Laos lance l’enregistrement en ligne des arrivées pour les voyageurs étrangers
Le Laos lance l'enregistrement en ligne des arrivées à partir de septembre 2025. Les voyageurs étrangers peuvent s'enregistrer en ligne, obtenir un code QR et éviter les formulaires papier à l'entrée.
Qui a le meilleur Internet mobile au Laos en 2025 ? Le dernier baromètre nPerf a la réponse
Lao Telecom est le leader de l'internet mobile au Laos pour 2025, avec une latence et une diffusion en continu optimales. Unitel excelle en matière de vitesse. Tplus affiche une forte croissance.
Internet In Laos : Fier Partenaire de la Mission Médicale de NKSeeds au Laos
Digital 2025 Laos : Principales tendances en matière d’adoption de l’internet, de la téléphonie mobile et des médias sociaux
Découvrez des informations clés sur les tendances de l'internet, du mobile et des médias sociaux au Laos pour 2025. Explorez la croissance numérique, l'internet mobile et l'engagement croissant dans les médias sociaux.
Conseils pour rester connecté au Laos : Cartes SIM, Wi-Fi et autres
Restez connecté au Laos avec les meilleures cartes SIM, Wi-Fi et hotspots. Commandez en ligne pour un service sans souci et découvrez les meilleures solutions de connectivité adaptées à vos besoins.
Le Laos et la Chine lancent un système de paiement QR pour stimuler le tourisme sans argent liquide : Ce que cela signifie pour les visiteurs
Découvrez comment le système de paiement QR Laos-Chine simplifie le tourisme sans argent liquide, en améliorant la commodité, la sécurité et les paiements transfrontaliers pour les voyageurs.
Paiements sans faille : Les touristes thaïlandais peuvent désormais utiliser des codes QR pour effectuer des transactions au Laos
Les touristes thaïlandais peuvent désormais utiliser des codes QR pour effectuer des paiements en toute transparence au Laos. Le nouveau système de paiement transfrontalier améliore la commodité et la sécurité des voyages.
Comment utiliser EZyKip : Le guide ultime pour les touristes au Laos (2026)
Guide complet sur EZyKip au Laos — comment réserver des bus, des transferts et des circuits en ligne. Idéal pour les voyageurs qui explorent le Laos sans agence.
Comment réserver des billets de train au Laos avec l’application LCR
Réservez des billets de train au Laos avec l'application LCR, le logiciel officiel de billetterie pour téléphone portable de Laos-China Railway. Profitez d'un voyage en train pittoresque et confortable au Laos.
Peut-on payer au Laos avec une carte de crédit étrangère ? Loca Pay, Lao QR, frais et alternatives (2026)
Loca Pay permet aux visiteurs étrangers de scanner des codes QR laotiens avec une carte internationale. Voici le vrai bilan 2026 : les frais réels (3 % + 5 000 LAK), pourquoi les petits achats coûtent cher, ce que disent vraiment les avis Reddit et App Store, et comment Loca Pay se compare à EzyKip et Moreta Pay.
Prises de courant et tension au Laos
Notre guide des types de prises de courant et de la tension électrique vous permettra de rester chargé et connecté lors de votre voyage au Laos. En savoir plus sur les adaptateurs secteur au Laos, les exigences en matière de tension, etc.
Crypto au Laos, Eldorado ou Far West ?
Le Laos prévoit de générer près de 190 millions de dollars de taxes sur les services d'extraction et d'échange de crypto-monnaies d'ici à la fin de 2022.