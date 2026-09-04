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Vientiane, Laos : une pause de trois jours dans l’univers
Un itinéraire de trois jours à Vientiane pour ceux qui préfèrent ralentir plutôt que foncer vers Luang Prabang — couchers de soleil sur le Mékong, cuisine au bord du fleuve, sauna aux herbes et Centre COPE.
Laos : la destination de voyage la moins chère en 2025
Le Laos est la destination de voyage la moins chère pour 2025. Découvrez des conseils budgétaires, les principales attractions et pourquoi ce joyau de l'Asie du Sud-Est devrait figurer sur votre liste de voyage.
Laos : une analyse complète du visa électronique, du visa VOA et du visa délivré par l’ambassade
Les options de visa pour le Laos vous laissent perplexe ? Le visa électronique, le visa VOA et le visa d'ambassade expliqués ! Choisissez le visa idéal pour votre aventure au Laos.
Comment obtenir un visa pour le Laos et combien cela coûte-t-il ?
Découvrez comment obtenir un visa pour le Laos et combien cela coûte. Découvrez les types de visas, les exigences, les frais et les conseils pour une procédure facile et sans heurts.
Comment louer une voiture ou une moto au Laos ?
Découvrez la liberté d'explorer le Laos avec une voiture ou un vélo de location. Obtenez des conseils essentiels pour des locations sans problème et des adresses fiables à Vientiane, Luang Prabang et Pakse.
Protégez votre voyage : Pourquoi l’assurance voyage au Laos est essentielle pour la tranquillité d’esprit
Vous prévoyez un voyage au Laos ? N'oubliez pas de souscrire une assurance voyage pour vous protéger contre les frais médicaux imprévus, les annulations de voyage et autres urgences. Restez couvert grâce à l'assistance d'urgence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et à la couverture de la responsabilité civile personnelle.
Protégez votre voyage : Pourquoi l’assurance voyage au Laos est essentielle pour la tranquillité d’esprit
Vous prévoyez un voyage au Laos ? N'oubliez pas de souscrire une assurance voyage pour vous protéger contre les frais médicaux imprévus, les annulations de voyage et autres urgences. Restez couvert grâce à l'assistance d'urgence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et à la couverture de la responsabilité civile personnelle.
Les Aéroports Internationaux du Laos : Ports d’Entrée Vers une Culture Fascinante
Découvrez les aéroports internationaux du Laos, notamment l'aéroport de Wattay à Vientiane, l'aéroport de Luang Prabang, l'aéroport de Pakse et l'aéroport de Savannakhet, pour voyager facilement et explorer ce pays d'Asie du Sud-Est. Découvrez la culture unique, les paysages naturels spectaculaires, l'histoire riche et la gastronomie délicieuse du Laos. Informez-vous sur les exigences en matière de visa pour entrer au Laos et les compagnies aériennes telles que Lao Airlines.
L’impact d’internet sur le tourisme au Laos
Découvrez les avantages et les défis de l'impact de l'internet sur le tourisme au Laos, un petit pays d'Asie du Sud-Est. Planification de voyage en ligne...
Train au Laos : des améliorations en cours
Découvrez les retours d'expérience d'un an d'exploitation du train reliant le Laos à la Chine. Entre confort et cafouillages, explorez les avantages et les inconvénients de ce nouveau moyen de transport, ainsi que les défis à relever pour améliorer l'expérience des voyageurs.
Découvrez le meilleur de Luang Prabang : Les 6 plus grands hôtels de luxe du Laos [2023]
Découvrez le meilleur de Luang Prabang en séjournant dans l'un des plus grands hôtels de luxe de la région. Ces hôtels offrent les plus hauts niveaux de confort, de service et d'équipements, et constituent le choix idéal pour les voyageurs qui souhaitent s'offrir des vacances luxueuses et mémorables. N'oubliez pas d'acheter une carte SIM en ligne sur notre site web pour disposer d'un accès facile au téléphone et à Internet pendant votre séjour.
Le Laos assouplit les conditions d’entrée du COVID-19 pour 2023 : Plus de preuve de vaccination ni de test requis
Obtenez les dernières informations sur les conditions d'entrée au Laos, y compris les exigences en matière de passeport et de visa, la justification de la destination et les vaccins recommandés. Organisez un voyage sûr et agréable dans ce magnifique pays d'Asie du Sud-Est.
<strong>Au Laos de vous faire préférer le Train</strong>
Vous préparez un voyage au Laos et vous hésitez entre le train et d'autres modes de transport? Notre guide expert vous explique pourquoi vous devriez opter pour le train au Laos. Nous vous présentons les différentes lignes de train, les tarifs et les services à bord, ainsi que des conseils pour réserver vos billets et planifier votre voyage. Découvrez les avantages du train au Laos et voyagez en toute tranquillité.
5 thèmes insolites de Vientiane pour Instagram!
Vous cherchez des thèmes originaux pour votre compte Instagram? Découvrez notre sélection des 5 thèmes les plus insolites de Vientiane qui feront de vos photos des véritables oeuvres d'art. Du street art époustouflant aux merveilles cachées, en passant par la savoureuse cuisine locale et les marchés colorés, nous avons tout ce qu'il vous faut. Explorez les recoins les plus secrets de la ville et capturez sa beauté grâce à nos thèmes Instagram suggérés pour Vientiane.
Les 5 endroits les plus Instagrammables de Vientiane