À propos

Nous suivons la connectivité, le voyage et la technologie au Laos depuis 2012.

Internet in Laos a commencé comme un blog documentant, poste par poste, ce qui fonctionnait réellement pour se connecter au Laos — quel opérateur mobile choisir, comment activer une eSIM, où trouver du Wi-Fi fiable, et comment les infrastructures du pays évoluent d'année en année.

Le site a depuis donné naissance à une boutique eSIM dédiée (shop.internetlaos.com), mais ce site reste la partie éditoriale : guides, actualités et analyses, sans obligation commerciale.

L'équipe est basée entre le Laos et la France, avec une connaissance directe et continue du terrain — réseaux, opérateurs, et réalités de voyage.