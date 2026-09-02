24 mai 2022

Est-ce-que mon téléphone fonctionne au Laos?

Vous vous demandez si votre téléphone fonctionnera au Laos? Notre guide complet vous explique les différents réseaux et bandes de fréquences utilisés au Laos et comment vérifier si votre téléphone est compatible. Nous vous donnons également des astuces pour maximiser la compatibilité de votre téléphone et éviter les mauvaises surprises. Restez connecté et profitez de votre voyage au Laos grâce à notre guide pour la fonctionnalité des téléphones dans le pays.