Meilleures applications de taxi et VTC au Laos (2026) : LocA, inDrive & KOK KOK

Le Laos est un magnifique pays d'Asie du Sud-Est, connu pour ses cascades spectaculaires, sa nature et ses temples. C'est aussi le seul pays enclavé de la région, mais cela ne veut pas dire qu'il manque d'options de transport. Le Laos offre en effet une grande variété de moyens de déplacement, du tuk-tuk au bus en passant par la moto et la voiture. Toutefois, si vous voulez profiter du confort, de la commodité et de la sécurité d'une course privée, vous voudrez peut-être utiliser une application de taxi au Laos.

Les applications de taxi sont des applications mobiles qui vous permettent de réserver un taxi ou une voiture avec chauffeur depuis votre smartphone. Vous choisissez vos points de prise en charge et de dépose, vous voyez le tarif estimé et l'heure d'arrivée, et vous payez en ligne ou en espèces. Elles sont particulièrement utiles pour les voyageurs qui veulent éviter le marchandage, trouver un chauffeur fiable ou se perdre dans un pays étranger.

Mais quelle application de taxi utiliser au Laos ? Plusieurs options existent, mais toutes ne se valent pas. Certaines offrent une meilleure couverture, des prix plus bas ou davantage de fonctionnalités. Pour vous aider à faire le meilleur choix, nous avons dressé une liste des meilleures applications de taxi au Laos, d'après nos recherches et notre expérience.

LOCA

LOCA est l'application de taxi la plus connue et la plus populaire au Laos. C'est aussi le seul service de VTC licencié basé au Laos, ce qui lui donne l'avantage de mieux connaître le marché et la réglementation locaux. LOCA propose une large gamme de services et de véhicules, des voitures et taxis standards aux voitures de luxe et véhicules électriques. LOCA est également réputée pour son approche écologique : elle cherche à réduire les émissions de carbone et à améliorer la qualité de l'air grâce à sa flotte de véhicules électriques.

LOCA dispose d'une tarification transparente et d'un système de suivi, d'un processus strict de sélection et de vérification des chauffeurs, et d'un service client disponible 24h/24 et 7j/7. LOCA offre aussi une couverture d'assurance jusqu'à 500 000 000 LAK par course, pour la tranquillité des passagers comme des chauffeurs. Vous pouvez payer votre course en espèces, par carte bancaire, ou avec LOCA Wallet, que vous rechargez par différents moyens.

LOCA est disponible 24h/24 à Vientiane, Savannakhet et Luang Prabang. Vous pouvez télécharger l'application gratuitement depuis l'App Store ou Google Play.

Xan SM Laos

Xan SM Laos est une nouvelle application de taxi au Laos, lancée par une société de VTC vietnamienne en 2023. Xan SM Laos est le tout premier service de réservation de taxis électriques pour la communauté laotienne et les touristes : il fait figure de pionnier de la mobilité verte et d'un transport moderne, high-tech et fiable. Xan SM Laos utilise des VinFast EV, un modèle de voiture électrique intelligent venu du Vietnam, qui offre un trajet sûr et fluide.

Xan SM Laos propose une interface intuitive, un système de prix juste et fixe, et un moyen de paiement pratique. Vous pouvez payer votre course en espèces, par carte bancaire, ou avec Xan SM Laos Wallet, que vous rechargez depuis l'application. Xan SM Laos dispose aussi d'un programme de fidélité qui vous récompense par des points et des réductions à chaque course.

Xan SM Laos est disponible 24h/24, partout au Laos. Vous pouvez télécharger l'application gratuitement depuis Google Play ou l'App Store.

inDrive

inDrive est un agrégateur internet international de services de transport de passagers, de fret et interurbains. inDrive fonctionne sur le principe de l'offre de prix : vous choisissez un chauffeur et proposez votre tarif pour une course, une livraison ou du fret. inDrive vous laisse la liberté et la souplesse de négocier la meilleure offre selon vos besoins.

inDrive affiche un design simple et épuré, un système de prix compétitif et dynamique, et un moyen de paiement sûr et simple. Vous pouvez payer votre course en espèces ou par carte bancaire, que vous ajoutez via le site web ou l'application. inDrive propose aussi un programme de parrainage qui vous offre, à vous et à vos amis, des crédits gratuits pour chaque invitation réussie.

inDrive est disponible 24h/24, mais le nombre de véhicules est limité. Vous pouvez télécharger l'application gratuitement depuis l'App Store ou Google Play.

KOK KOK tuktuk taxi

KOK KOK tuktuk taxi est une plateforme complète pour tous les modes de déplacement. Du taxi à la logistique, KOK KOK tuktuk taxi propose toujours des solutions de mobilité non seulement économiques mais aussi durables. Il vous suffit de choisir le type de service souhaité, puis le mode de déplacement, de la moto au tuk-tuk électrique, en passant par les voitures à 4 roues et les camions.

Application KOKKOK Move

KOK KOK tuktuk taxi arbore une interface colorée et ludique, un système de prix raisonnable et flexible, et un moyen de paiement rapide et pratique. Vous pouvez payer votre course en espèces, par carte bancaire, ou avec le portefeuille KOK KOK tuktuk taxi, que vous rechargez depuis l'application. KOK KOK tuktuk taxi dispose aussi d'un système de notation qui vous permet d'évaluer votre chauffeur et de laisser un avis après chaque course.

KOK KOK tuktuk taxi est disponible 24h/24, partout au Laos. Vous pouvez télécharger l'application gratuitement depuis Google Play.

Pourquoi vous avez besoin d'une carte SIM locale au Laos

Même si utiliser une application de taxi au Laos peut faciliter et agrémenter votre voyage, il y a une chose à garder en tête : vous avez besoin d'une carte SIM locale au Laos pour les utiliser. La plupart des applications de taxi au Laos n'autorisent ni l'inscription ni la vérification avec une carte SIM internationale : sans numéro local, vous ne pourrez pas accéder à leurs services.

Heureusement, se procurer une carte SIM locale au Laos n'est ni difficile ni coûteux. Vous pouvez acheter une carte SIM laotienne auprès de l'un des quatre opérateurs mobiles du pays : Unitel, Lao Telecom, TPlus ou ETL. Vous trouverez leurs boutiques officielles, de petits magasins ou des vendeurs de rue dans la plupart des villes, notamment près des aéroports. Vous pouvez aussi acheter une eSIM en ligne dans notre boutique Internet Laos : nous nous occupons de tout et vous livrons par e-mail avant votre départ.

Avoir une carte SIM locale au Laos ne vous permettra pas seulement d'utiliser les applications de taxi : elle vous apportera bien d'autres avantages. Vous pourrez rester en contact avec vos proches, accéder aux cartes et informations en ligne, réserver hôtels et excursions, et profiter d'autres services et applications. Vous économiserez aussi les frais d'itinérance, qui peuvent être très élevés si vous utilisez votre carte SIM habituelle au Laos.

Conclusion

Le Laos est un pays merveilleux à visiter, riche en attractions et en expériences. Se déplacer au Laos peut toutefois être compliqué, surtout si vous ne connaissez pas le système de transport local. C'est pourquoi utiliser une application de taxi au Laos est une excellente solution : elle vous offre une course privée, confortable et sûre, où et quand vous en avez besoin.

Pour utiliser une application de taxi au Laos, il vous faut cependant une carte SIM locale, car la plupart des applications n'acceptent pas les cartes SIM internationales. Se procurer une carte SIM locale au Laos est simple et bon marché, et cela vous apportera bien d'autres avantages : données mobiles peu coûteuses, accès en ligne et aucun frais d'itinérance.

Nous espérons que cet article vous a aidé à trouver la meilleure application de taxi au Laos pour vos besoins de voyage, et la meilleure façon d'obtenir une carte SIM locale. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser ci-dessous. Nous vous souhaitons un voyage heureux et en toute sécurité au Laos !