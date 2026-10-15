Pourquoi un conseiller voyage de référence qualifie le Laos de "destination la plus sous-estimée d'Asie du Sud-Est"

Publié le 15 octobre 2026

Jack Tydeman, conseiller A-List de Travel+Leisure spécialisé dans les voyages au Cambodge, au Laos et au Vietnam, défend l’idée que le Laos est “la destination la plus sous-estimée d’Asie du Sud-Est”, selon Travel+Leisure. C’est un argumentaire différent du habituel discours marketing de “pépite cachée” : un conseiller en activité qui explique pourquoi il oriente ses clients ici plutôt que vers les choix les plus évidents.

Luang Prabang en point d’orgue, pas une simple étape

La plupart des itinéraires traitent Luang Prabang comme une escale d’une ou deux nuits coincée entre de plus longs séjours à Bangkok ou Hanoï. Tydeman la positionne comme une destination qui mérite le déplacement à elle seule : une ville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO et, selon lui, le centre du bouddhisme lao. Côté hébergement, il privilégie des établissements distinctifs et à taille humaine plutôt que les grandes chaînes internationales. La Folie Lodge, seul hôtel de l’île de Don Daeng, est son choix nommé.

Rejoindre l’île de Don Daeng

Don Daeng fait face à Champasak, de l’autre côté du Mékong, au sein de la zone protégée par l’UNESCO autour du Vat Phu, et aucune voiture n’y circule, ce qui fait une grande partie de son charme. Le trajet commence par un vol jusqu’à Pakse, suivi d’un transfert d’environ 35 km vers Champasak ou Ban Meuang, où une courte traversée en bateau mène à l’île. La plupart des réservations incluent cette traversée, et certains opérateurs proposent des minivans privés directement depuis Pakse ou l’aéroport d’Ubon Ratchathani en Thaïlande, selon les informations de réservation du lodge. Le sud du Laos vit à un rythme de voyage plus lent que le nord, mieux vaut donc prévoir une journée de marge autour du transfert plutôt que de le caler trop juste contre un vol.

Si Pakse est votre point d’entrée de toute façon, notre guide de connectivité à Pakse détaille la couverture data dans le sud avant de partir vers Champasak.

Ce n’est pas l’avis d’un seul conseiller

Cela s’inscrit dans une évolution plus large de la façon dont le secteur du tourisme parle du Laos cette année. Duncan Greenfield-Turk, fondateur de Global Travel Moments, défend un argumentaire similaire dans la couverture d’asianews.network : un accès régional amélioré et des hôtels de luxe discret comme le Rosewood Luang Prabang permettent aux voyageurs de vivre des expériences culturellement riches sans l’affluence que l’on trouve ailleurs dans la région.

Les deux articles se concentrent spécifiquement sur le voyage haut de gamme. Aucun ne parle des prix pour le voyage économique ou intermédiaire, donc si vous voyagez en sac à dos plutôt que dans un lodge de luxe, l’argument de “moins d’affluence” se vérifie sans doute moins sur les sites principaux de Luang Prabang, où les voyageurs à petit budget se retrouvent déjà en nombre comparable au reste de la région.