Checklist Numérique pour le Laos (2026) : eSIM, Visa, Applications, Argent

Le Laos est l'une des destinations les plus enrichissantes d'Asie du Sud-Est — mais y voyager en 2026 nécessite une préparation numérique. Des eSIM qui fonctionnent à l'arrivée aux paiements QR en passant par les applications de train, voici tout ce que vous devez configurer avant de partir.

1. Avant de Partir : Essentiels Numériques

eSIM / Données Mobiles

Ne faites pas la queue à l'aéroport pour une carte SIM. Commandez un eSIM Laos sur shop.internetlaos.com avant votre voyage — livré par QR code, connexion directe au réseau Unitel (le plus grand opérateur du Laos), et vous êtes en ligne dès votre arrivée. Pas de frais d'itinérance, pas de formulaires d'enregistrement au comptoir.

Pour une comparaison complète des eSIM locaux vs itinérance, consultez notre guide pour choisir un eSIM pour le Laos.

Visa

La plupart des nationalités peuvent obtenir un visa à l'arrivée (30 jours) dans les aéroports et aux principaux postes-frontières. Vérifiez si vous êtes éligible à l'e-Visa sur laoevisa.gov.la — cela vous fait gagner du temps à l'immigration.

Assurance Voyage

L'évacuation médicale depuis les zones reculées peut être coûteuse. Assurez-vous que votre police couvre le Laos et inclut l'évacuation médicale.

2. Applications à Télécharger

Transport

Application LCR — Réservez vos billets pour le train Laos-Chine. Essentiel pour la ligne Vientiane–Luang Prabang–Boten. Guide complet ici.

— Réservez vos billets pour le train Laos-Chine. Essentiel pour la ligne Vientiane–Luang Prabang–Boten. Guide complet ici. LocA / Maxim / Indrive — Applications de VTC pour Vientiane et Luang Prabang. Comparatif des apps de transport.

— Applications de VTC pour Vientiane et Luang Prabang. Comparatif des apps de transport. Google Maps — Téléchargez les cartes hors ligne du Laos avant votre arrivée.

Paiements

LocA Pay — Application de paiement QR utilisée par de nombreux magasins et restaurants à Vientiane. Nécessite une adresse IP laotienne — un eSIM local vous la fournit.

— Application de paiement QR utilisée par de nombreux magasins et restaurants à Vientiane. Nécessite une adresse IP laotienne — un eSIM local vous la fournit. Espèces — Toujours roi au Laos. Apportez des USD ou EUR en bon état à changer, ou retirez aux distributeurs (frais applicables).

— Toujours roi au Laos. Apportez des USD ou EUR en bon état à changer, ou retirez aux distributeurs (frais applicables). Cartes de crédit — Acceptées dans les hôtels et grands restaurants de Vientiane et Luang Prabang, mais pas partout.

Communication

WhatsApp / Messenger / Line — La plupart des entreprises et guesthouses laotiennes utilisent WhatsApp ou Facebook Messenger pour les réservations.

— La plupart des entreprises et guesthouses laotiennes utilisent WhatsApp ou Facebook Messenger pour les réservations. Google Traduction — Téléchargez le pack langue lao pour la traduction hors ligne.

3. À l'Arrivée

Scannez votre code QR eSIM — Vous aurez un signal en quelques minutes. Changez de l'argent — Les distributeurs aux aéroports de Wattay (Vientiane) et Luang Prabang distribuent des LAK (Kip laotien). Obtenez une SIM locale (si pas d'eSIM) — Comptoirs Unitel et Lao Telecom dans les deux aéroports. Apportez votre passeport. Configurez LocA Pay — Liez votre carte de crédit ou rechargez chez un agent LocA. Téléchargez des cartes hors ligne — Google Maps hors ligne pour les zones que vous visiterez.

4. Rester Connecté

La couverture des données mobiles est excellente à Vientiane, Luang Prabang, Pakse et le long des grands axes routiers. Les zones reculées (randonnées en montagne, villages isolés) peuvent avoir un signal limité ou inexistant. Unitel a la couverture rurale la plus large.

Pour un eSIM local qui fonctionne sur le réseau Unitel, commandez le vôtre avant de voyager.

Vous préparez votre voyage au Laos ? Obtenez votre eSIM Laos avant de partir — livraison par QR, réseau Unitel, pas de frais d'itinérance.