SIM & eSIM

18 août 2026

Votre eSIM au Laos ne fonctionne pas ? Guide complet de dépannage (2026)

Vous ne parvenez pas à installer ou à activer votre eSIM pour le Laos ? Résolvez les problèmes liés à la lecture du code QR sur le même téléphone, aux erreurs « » et « aucun service », ainsi qu’à l’activation via le 121. Guide étape par étape pour iPhone et Android.