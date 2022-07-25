Carte Sim au Laos : Guide du voyageur

Depuis la réouvertures des frontières au Laos, les voyageurs reviennent progressivement dans le pays.

Selon nous, C’est LE moment de visiter le Laos !

Pourquoi? Parce que la plupart des touristes ne sont pas encore rentrés, ce qui signifie que vous pouvez profiter des sites les plus populaires en quasi exclusivité.

C'est par exemple le moment idéal pour profiter de Luang Prabang, ville classée au patrimoine mondial de l’Humanité par l'Unesco. Avant la pandémie, le centre était bondé, et il était difficile de vraiment apprécier l'atmosphère paisible de cette ancienne cité. En ce moment, vous pouvez vous promener et admirer les merveilles architecturales sans être bousculé par un troupeau de touristes.

La deuxième raison est la monnaie locale - le Laos KIP - qui est actuellement assez faible par rapport au dollar américain, à l'euro ou au yuan. Voyager au Laos aujourd'hui est donc assez bon marché.

Pour les nomades numériques ou les voyageurs accros à Instagram, l'accès à Internet compte beaucoup. Et la bonne nouvelle, c'est que ces services se sont considérablement améliorés au Laos au cours des dernières années.

Selon un récent rapport d'Ookla, la vitesse médiane de connexion à l'internet mobile au Laos a augmenté de 21 % au cours des douze mois précédant le début de 2022.

Parallèlement, ces données montrent que les vitesses de connexion à l'internet fixe au Laos ont augmenté de 50% au cours de la même période.

En 2022, vous ne devriez pas rencontrer de problèmes avec le service mobile 4G dans les grandes villes du Laos. Vous pourrez bénéficier de vitesses comparables, voire supérieures, à celles de votre pays d'origine, en fonction de votre provenance. De plus, la plupart des forfaits sont prépayés et sans engagement.

L'Internet mobile au Laos est stable, rapide et bon marché !

Quels sont les opérateurs de téléphonie mobile au Laos ?

Lao Telecom (LTC)

L'opérateur de téléphonie Lao Telecom est l'un des plus grands opérateurs du Laos. ll s'agit d'une entreprise laotienne soutenue par des investissements thaïlandais. LTC est le premier opérateur 5G au Laos, mais sa couverture est très limitée. En ce qui concerne la 3G et la 4G, le service de LTC reste très bon, et a l'une des meilleures couvertures mobiles du Laos.

Vous pouvez acheter une carte Sim prépayée LTC et des recharges de crédit dans l'une des agences de l'entreprise, ou dans la plupart des boutiques du pays.

Parasol Lao Telecom - Vientiane, Laos

Obtenir une carte SIM prépayée en tant que voyageur n'est pas difficile. Cependant, cela peut nécessiter quelques notions de communication dans la langue locale, car vous allez devoir activer et enregistrer la carte SIM, puis charger du crédit et enfin activer un forfait mobile.

Pour éviter ces tracas, vous pouvez aussi commander votre carte SIM prépayée en ligne sur notre site Web et la faire livrer à votre hôtel avant votre arrivée à Vientiane.

Unitel

Unitel est une filiale de l'opérateur vietnamien Viettel. Viettel a des opérations mobiles dans de nombreux pays du monde, comme le Vietnam, le Myanmar, le Cambodge, le Burundi et le Pérou.

Promotions Internet Mobile Unitel

L'opérateur mobile vietnamien est connu pour avoir la meilleure couverture mobile dans les zones rurales. Sa couverture réseau en ville est également très bonne.

L'opérateur mobile Unitel est une bonne option si vous cherchez une carte SIM prépayée avec des forfaits de données rentables.

ETL

ETL est un autre opérateur mobile au Laos qui est soutenu par des investissements chinois. L'opérateur est petit comparé à Unitel et Lao Telecom, mais son service est décent. Cela dit, la couverture peut être un peu limitée et ne pas répondre à vos besoins si vous souhaitez voyager hors des sentiers battus.

Boutique de Téléphonie à Vientiane, Laos

Best Telecom

Best Telecom est un MVNO sur ETL, il partage donc essentiellement le même réseau. Mais le nouvel opérateur mobile est en train de construire son propre réseau 4G. Jusqu'à présent, Best ne propose que des cartes SIM postpayées, l'accès au service n'est donc pas aussi pratique ou aussi facile que les choix ci-dessus. Mais leur service clientèle est très bon, et ils sont également très performants dans les services fixes à large bande (FTTH).

TPLUS

L'opérateur téléphonique TPLUS s'appelait Beeline avant d'être racheté par Lao Telecom. TPLUS est maintenant devenu un MVNO sur le réseau de LTC et sa clientèle cible est principalement la jeune population locale du Laos. Son offre est assez similaire à celle de Lao Telecom.

Quel est l'opérateur mobile le moins cher au Laos ?

La réponse à cette question est : variable. Tout dépend de votre consommation et de la durée du forfait auquel vous souscrivez. Vous pouvez consulter notre récent article Plans de données mobiles au Laos 2022 et en savoir plus sur les offres actuelles de chaque opérateur mobile.

TL;DR - Quelle est la meilleure carte SIM prépayée pour mon voyage au Laos ?

L'itinérance, ou roaming, peut entraîner des coûts élevés pour les utilisateurs de téléphones mobiles lorsqu'ils se déplacent à l'étranger ou en dehors de leur zone de couverture habituelle.

Nous vous recommandons d'opter pour les opérateurs mobiles Unitel ou Lao Telecom ou les deux en même temps. Si vous avez un téléphone portable à double SIM, vous pouvez acheter deux cartes SIM prépayées pour être sûr d'être toujours connecté. N'oubliez pas que les services mobiles LTE 4G sont bon marché au Laos, vous ne vous ruinerez donc pas avec deux cartes SIM prépayées.

En revanche, nous vous recommandons vivement de commander votre carte SIM prépayée en ligne via notre site Web. De cette façon, vous éviterez tous les tracas liés à l'activation de votre carte SIM, à la recharge et à l'enregistrement de votre forfait, et nous vous assisterons pendant toute la durée de votre voyage en cas de problème.