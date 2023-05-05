Guide des cartes SIM au Laos pour les voyageurs en 2023

Le Laos est depuis longtemps un joyau caché de l'Asie du Sud-Est, avec sa culture riche, sa beauté naturelle époustouflante et son hospitalité chaleureuse.

Après une période difficile due à la pandémie mondiale, le Laos est désormais entièrement rouvert aux touristes, et les visiteurs reviennent pour découvrir tout ce que ce magnifique pays a à offrir.

En 2023, le Laos s'apprête à accueillir les voyageurs à bras ouverts, et l'obtention d'une carte SIM locale est un élément essentiel de tout voyage.

Ce guide vous aidera à naviguer dans le monde des cartes SIM du Laos, afin que vous puissiez rester connecté, informé et en sécurité tout en explorant tout ce que ce pays fascinant a à offrir.

Pour les nomades digital ou les voyageurs accros à Instagram, la qualité de l'internet mobile compte beaucoup. Et la bonne nouvelle c’est que ces services se sont considérablement améliorés au Laos au cours des dernières années.

Selon un récent rapport d'Ookla, en janvier 2023, 85,1 % de la population totale disposera d'une connexion mobile. Le nombre de connexions mobiles au Laos a augmenté de 464 000 (+7,8%) entre 2022 et 2023.

En janvier 2023, le Laos comptait 4,70 millions d'utilisateurs d'internet, avec un taux de pénétration de 62,0 % de la population totale.

Les chiffres de GSMA Intelligence indiquent que les connexions mobiles au Laos équivalaient à 85,1 pour cent de la population totale en janvier 2023.

Le nombre de connexions mobiles au Laos a augmenté de 464 000 (+7,8 pour cent) entre 2022 et 2023.

Selon les données, il y a eu une augmentation de 65 000 utilisateurs d'internet (+1,4%) au Laos entre 2022 et 2023. Alors que la vitesse médiane de connexion à l'internet mobile a augmenté de 4,82 Mbps (+20,3%) au cours de la même période, la vitesse de connexion à l'internet fixe a diminué de 0,51 Mbps (-1,8%).

Dans l'ensemble, l'internet mobile et fixe fonctionne bien au Laos, en particulier dans les grandes villes. Si vous rencontrez un problème avec l'internet à l'hôtel ou au café, le problème peut être davantage lié à une couverture Wi-Fi sous-optimale ou à un sur-abonnement qu'à la vitesse de la connexion internet elle-même.

Il est conseillé d'investir dans une ou deux cartes SIM locales. Si la connexion Wi-Fi est mauvaise, vous pouvez passer aux données mobiles et continuer.

Quels sont les meilleurs opérateurs de téléphonie mobile au Laos ?

Lao Telecom (LTC)

Lao Telecom est la plus grande entreprise de télécommunications du Laos et offre une gamme de services, notamment des services de téléphonie fixe, de téléphonie mobile, d'internet et de transmission de données. Lao Telecom a développé son infrastructure de réseau afin d'améliorer la couverture et d'augmenter la vitesse de l'internet, et est considéré comme un acteur clé du développement de l'industrie des télécommunications au Laos. L'entreprise est confrontée à la concurrence d'autres fournisseurs de télécommunications au Laos, mais il reste un acteur dominant du marché. Laotel aka LTC est le premier opérateur 5G au Laos, mais la couverture est très limitée. En ce qui concerne la 3G et la 4G, le service de LTC reste très bon, et a l'une des meilleures couvertures mobiles du Laos.

Vous pouvez acheter les cartes SIM prépayées et les recharges de téléphone portable de LTC auprès de son centre clientèle à Vientiane, au Laos, ou dans la plupart des magasins du pays.

Carte SIM Lao Telecom - Vientiane, Laos

Il n'est pas difficile de trouver une carte SIM prépayée pour le Laos en tant que voyageur. Toutefois, vous devrez enregistrer la carte SIM à votre nom pour vous conformer à la réglementation locale. Vous devrez également trouver et sélectionner le paquet et l'activer.

Si vous voulez éviter ces tracas, vous pouvez aussi commander votre carte SIM prépayée en ligne sur notre site web et la faire livrer à votre hôtel avant votre arrivée au Laos.

Unitel

Unitel Lao est une importante entreprise de télécommunications au Laos. Il s'agit d'une coentreprise entre le gouvernement lao et l'entreprise de télécommunications Viettel, détenue par l'armée vietnamienne. Unitel est une filiale de l'opérateur vietnamien Viettel. Viettel a des opérations mobiles dans de nombreux pays du monde, comme le Vietnam, le Myanmar, le Cambodge, le Burundi et le Pérou.

Unitel Lao offre une gamme de services de télécommunications, notamment des services de téléphonie mobile, de téléphonie fixe, d'internet et de transmission de données. L'entreprise a beaucoup investi dans la construction d'infrastructures de réseau au Laos, ce qui a permis d'améliorer la vitesse de l'internet et d'étendre la couverture aux zones rurales. Unitel Lao est l'un des principaux fournisseurs de services de télécommunications au Laos et est considéré comme un acteur majeur de l'industrie des télécommunications du pays.

Petit magasin vendant des cartes de recharge Unitel et ETL à Vientiane, Laos

L'opérateur mobile vietnamien est connu pour offrir la meilleure couverture mobile dans les zones rurales. Sa couverture urbaine est également très bonne. Vous pouvez avoir un bref aperçu de la couverture mobile d'Unitel en visitant cette page.

Si vous voyagez en Asie du Sud-Est, vous avez peut-être utilisé Mytel au Myanmar, Metfone au Cambodge ou Viettel au Viêt Nam. Unitel appartient à la même "famille" et vous offrira une expérience très uniforme et régulière.

Pour les voyageurs visitant le Laos, Unitel est une option solide si vous recherchez une carte SIM prépayée avec des forfaits de données économiques.

Si vous prévoyez de vivre quelques mois/années au Laos, Unitel propose également des services de fibre optique jusqu'au domicile (FTTH). La connexion fibre d'Unitel est bon marché, stable et très rapide. C'est certainement une solution à envisager si vous êtes un nomade numérique à la recherche d'une connexion Internet stable. L'installation ne prend que quelques jours et il n'y a pas d'engagement annuel.

ETL

ETL est un autre opérateur mobile au Laos qui est soutenu par des investissements chinois. L'entreprise a été fondée en 2003 et est devenue depuis l'un des principaux acteurs du secteur des télécommunications au Laos, en concurrence avec d'autres grands fournisseurs tels que Lao Telecom et Unitel Lao. ETL Lao a investi dans la construction d'une infrastructure de réseau au Laos et a étendu sa couverture pour atteindre davantage de clients dans les zones rurales. L'entreprise s'est engagée à fournir des services de télécommunications abordables et fiables à ses clients au Laos, et elle continue d'innover et d'étendre ses offres pour répondre aux besoins changeants de ses clients.

L'opérateur est petit comparé à Unitel et Lao Telecom, mais son service est décent. Cela dit, la couverture peut être un peu limitée et ne pas répondre à vos besoins si vous souhaitez voyager hors des sentiers battus.

Boutique de Téléphonie à Vientiane, Laos

Best Telecom

Best Telecom opère en tant qu'opérateur de réseau mobile virtuel (MVNO) sur le réseau de l'ETL, ce qui signifie qu'il partage la même infrastructure. Cependant, Best est en train de construire son propre réseau 4G. Ils ne proposent que des cartes SIM postpayées, ce qui n'est peut-être pas aussi pratique que les autres options, mais leur service clientèle est excellent. En outre, ils excellent dans la fourniture de services internet fixes tels que le FTTH.

TPLUS

TPLUS, anciennement connu sous le nom de Beeline, a été racheté par Lao Telecom et est devenu un opérateur de réseau mobile virtuel (MVNO) sur le réseau de Lao Telecom (LTC). TPLUS s'adresse principalement aux jeunes du Laos et ses services sont similaires à ceux de Lao Telecom. Bien que TPLUS n'ait pas le même niveau de notoriété que Lao Telecom ou Unitel, elle propose des forfaits mobiles compétitifs et dispose d'une clientèle de plus en plus nombreuse. En tant que MVNO, TPLUS peut proposer ses services à des prix inférieurs à ceux des fournisseurs de télécommunications traditionnels, ce qui en fait une option intéressante pour ceux qui recherchent des services mobiles abordables au Laos.

Quel est l'opérateur de téléphonie mobile le plus abordable au Laos ?

La réponse à cette question est : variable. Tout dépend de votre consommation et de la durée du forfait auquel vous souscrivez. Vous pouvez consulter notre récent article Plans de données mobiles au Laos 2022 et en savoir plus sur les offres actuelles de chaque opérateur mobile.

TL;DR - Quelle est la meilleure carte SIM prépayée pour mon voyage au Laos en 2023 ?

Si vous prévoyez un voyage au Laos en 2023 et que vous vous demandez quelle carte SIM prépayée choisir, nous vous recommandons d'opter pour Unitel ou Lao Telecom, voire d'acheter les deux si vous avez un téléphone à double carte SIM. Vous serez ainsi toujours connecté pendant votre exploration du Laos. Heureusement, les services de téléphonie mobile au Laos sont assez abordables, de sorte qu'investir dans deux cartes SIM locales ne vous ruinera pas.

Si vous voulez gagner du temps et de l'argent, vous pouvez commander votre carte SIM prépayée en ligne sur notre site web. Nous livrons à votre hôtel le jour de votre arrivée au Laos. De cette façon, vous éviterez tous les tracas liés à l'activation de votre carte SIM, au rechargement et à l'enregistrement de votre forfait, et nous vous soutiendrons pendant toute la durée de votre voyage !