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Checklist Numérique pour le Laos (2026) : eSIM, Visa, Applications, Argent
Checklist numérique complète pour un voyage au Laos en 2026 — eSIM, visa, applications de transport, paiements, cartes et astuces pour rester connecté avant votre départ.
Fournisseurs Internet au Laos Comparés (2026) : Unitel, Lao Telecom, ETL et TPLUS
Guide 2026 des fournisseurs Internet au Laos — Unitel, Lao Telecom, ETL, TPLUS et FAI fixes. Réseau mobile 5G, fibre, couverture et que choisir pour voyager ou travailler.
Comment choisir un eSIM pour le Laos : réseau local vs roaming régional (2026)
Ne laissez pas vos données transiter par des réseaux inconnus. Pourquoi un eSIM local laotien bat Airalo et Holafly pour la vie privée, l'accès aux apps locales et la fiabilité.
Double SIM au Laos : conservez votre numéro français, utilisez une eSIM locale (2026)
Conservez votre numéro de téléphone fixe actif pendant que votre eSIM du Laos gère vos données. Configuration sur iPhone et Android ( ), et le bouton d’activation de l’itinérance qui prend souvent les utilisateurs au dépourvu.
Votre eSIM au Laos ne fonctionne pas ? Guide complet de dépannage (2026)
Vous ne parvenez pas à installer ou à activer votre eSIM pour le Laos ? Résolvez les problèmes liés à la lecture du code QR sur le même téléphone, aux erreurs « » et « aucun service », ainsi qu’à l’activation via le 121. Guide étape par étape pour iPhone et Android.
Luang Prabang parmi les meilleures destinations de vacances en Asie pour 2025
Découvrez pourquoi Luang Prabang, au Laos, a été désignée comme l'une des meilleures destinations de vacances en Asie pour 2025. Explorez ses temples, ses chutes d'eau, sa culture et son charme "slow-travel".
Les eSIM de voyage et les risques pour la vie privée : Pourquoi les touristes au Laos devraient y réfléchir à deux fois
Une nouvelle étude met en garde contre le fait que les eSIM de voyage peuvent acheminer des données via la Chine. Découvrez pourquoi les touristes au Laos devraient utiliser des eSIM locales d'Unitel ou de Lao Telecom.
Le Laos lance l’enregistrement en ligne des arrivées pour les voyageurs étrangers
Le Laos lance l'enregistrement en ligne des arrivées à partir de septembre 2025. Les voyageurs étrangers peuvent s'enregistrer en ligne, obtenir un code QR et éviter les formulaires papier à l'entrée.
Internet au Laos s’associe à Unitel : Laos eSIM Made Simple
Commandez votre eSIM Laos en ligne avec Unitel. Livraison QR instantanée, 4G/5G rapide, et pas de file d'attente. Parfait pour les voyages, les affaires ou les longs séjours.
Qui a le meilleur Internet mobile au Laos en 2025 ? Le dernier baromètre nPerf a la réponse
Lao Telecom est le leader de l'internet mobile au Laos pour 2025, avec une latence et une diffusion en continu optimales. Unitel excelle en matière de vitesse. Tplus affiche une forte croissance.
Internet In Laos : Fier Partenaire de la Mission Médicale de NKSeeds au Laos
Digital 2025 Laos : Principales tendances en matière d’adoption de l’internet, de la téléphonie mobile et des médias sociaux
Découvrez des informations clés sur les tendances de l'internet, du mobile et des médias sociaux au Laos pour 2025. Explorez la croissance numérique, l'internet mobile et l'engagement croissant dans les médias sociaux.
Conseils pour rester connecté au Laos : Cartes SIM, Wi-Fi et autres
Restez connecté au Laos avec les meilleures cartes SIM, Wi-Fi et hotspots. Commandez en ligne pour un service sans souci et découvrez les meilleures solutions de connectivité adaptées à vos besoins.
Le Laos et la Chine lancent un système de paiement QR pour stimuler le tourisme sans argent liquide : Ce que cela signifie pour les visiteurs
Découvrez comment le système de paiement QR Laos-Chine simplifie le tourisme sans argent liquide, en améliorant la commodité, la sécurité et les paiements transfrontaliers pour les voyageurs.
Paiements sans faille : Les touristes thaïlandais peuvent désormais utiliser des codes QR pour effectuer des transactions au Laos
Les touristes thaïlandais peuvent désormais utiliser des codes QR pour effectuer des paiements en toute transparence au Laos. Le nouveau système de paiement transfrontalier améliore la commodité et la sécurité des voyages.
Comment utiliser EZyKip : Le guide ultime pour les touristes au Laos (2026)
Guide complet sur EZyKip au Laos — comment réserver des bus, des transferts et des circuits en ligne. Idéal pour les voyageurs qui explorent le Laos sans agence.
Codes USSD au Laos (2026) : Vérifier solde, obtenir des données et gérer votre SIM
Guide complet des codes USSD pour Unitel, Lao Telecom, ETL et Beeline au Laos. Vérifiez votre solde, achetez des forfaits de données et gérez votre compte — tout sans connexion Internet.
Comment réserver des billets de train au Laos avec l’application LCR
Réservez des billets de train au Laos avec l'application LCR, le logiciel officiel de billetterie pour téléphone portable de Laos-China Railway. Profitez d'un voyage en train pittoresque et confortable au Laos.
Peut-on payer au Laos avec une carte de crédit étrangère ? Loca Pay, Lao QR, frais et alternatives (2026)
Loca Pay permet aux visiteurs étrangers de scanner des codes QR laotiens avec une carte internationale. Voici le vrai bilan 2026 : les frais réels (3 % + 5 000 LAK), pourquoi les petits achats coûtent cher, ce que disent vraiment les avis Reddit et App Store, et comment Loca Pay se compare à EzyKip et Moreta Pay.
Prises de courant et tension au Laos
Notre guide des types de prises de courant et de la tension électrique vous permettra de rester chargé et connecté lors de votre voyage au Laos. En savoir plus sur les adaptateurs secteur au Laos, les exigences en matière de tension, etc.
Guide des cartes SIM au Laos pour les voyageurs en 2023
Restez connecté en explorant le Laos en 2023 grâce à notre guide des meilleures cartes SIM prépayées. Découvrez les meilleurs opérateurs de télécommunications, la couverture mobile et les promotions.
Dites adieu aux frais d’itinérance : Les meilleures cartes SIM pour les voyageurs au Laos
Vous cherchez la meilleure option de carte SIM au Laos ? Notre équipe d'experts a recherché et testé les meilleurs fournisseurs pour vous aider à rester connecté lors de votre voyage dans ce fabuleux pays qu'est le Laos. Ne passez pas à côté de forfaits data abordables et d'une couverture fiable - consultez dès aujourd'hui notre sélection des meilleures cartes SIM au Laos.
Forfaits de données Unitel au Laos : courte durée, mensuel et longue durée
Les types de forfaits de données Unitel au Laos — journaliers, mensuels et longue durée (jusqu'à 12 mois) — et où trouver les prix et codes USSD à jour.
Avis Unitel Laos (2026) : Forfaits, couverture, forfaits de données et eSIM
Avis honnête sur Unitel Laos couvrant les forfaits 4G/5G, la couverture, les codes USSD, les paramètres APN et les options eSIM. Unitel est-il le meilleur réseau mobile au Laos ?
Crypto au Laos, Eldorado ou Far West ?
Le Laos prévoit de générer près de 190 millions de dollars de taxes sur les services d'extraction et d'échange de crypto-monnaies d'ici à la fin de 2022.
Carte Sim au Laos : Guide du voyageur
Vous préparez un voyage au Laos? Ne partez pas sans une carte SIM fiable. Notre guide expert vous présente les meilleures options de cartes SIM pour les voyageurs au Laos, incluant les forfaits de données, la couverture et le coût. Nous vous aidons à rester connecté et à profiter au maximum de votre voyage grâce à nos cartes SIM recommandées pour les voyageurs dans le magnifique pays du Laos.
15 applications essentielles pour voyager au Laos (2026) : Cartes, taxis, paiements et eSIM
Applications indispensables pour voyager au Laos en 2026 — des VTC et livraison de repas aux paiements numériques et à l'eSIM. Ne partez pas sans celles-ci.
Est-ce-que mon téléphone fonctionne au Laos?
Vous vous demandez si votre téléphone fonctionnera au Laos? Notre guide complet vous explique les différents réseaux et bandes de fréquences utilisés au Laos et comment vérifier si votre téléphone est compatible. Nous vous donnons également des astuces pour maximiser la compatibilité de votre téléphone et éviter les mauvaises surprises. Restez connecté et profitez de votre voyage au Laos grâce à notre guide pour la fonctionnalité des téléphones dans le pays.
Forfaits de données mobiles au Laos 2022
Quels sont les forfaits de données mobiles les plus avantageux au Laos ? Voici notre résumé des plans 4G d'ETL, Lao Telecom et Unitel.
Comment Utiliser mon téléphone au Laos?
Vous vous demandez comment utiliser votre téléphone au Laos? Notre guide complet vous explique comment obtenir une carte SIM, acheter des crédits et accéder à internet en toute simplicité. Nous vous donnons également des astuces pour éviter les surcharges et maximiser la durée de vie de votre batterie. Restez connecté et profitez de votre voyage au Laos grâce à notre guide pour utiliser votre téléphone dans le pays.
Paramètres APN ETL pour l’Internet 3G, 4G et 5G (2026)
Au Laos, l'APN d'ETL est « etlnet ». Vous trouverez ici les étapes de configuration pour iPhone, Samsung, Xiaomi et OPPO, ainsi qu'un aperçu honnête des zones où la couverture ETL prend fin.
Paramètres APN Unitel pour l’Internet 3G, 4G et 5G (2026)
Paramètres APN pour l'Internet 4G d'Unitel au Laos. Bénéficiez d'un débit maximal avec votre connexion Internet mobile Unitel en République démocratique populaire lao.
Paramètres APN de LTC Lao Telecom pour l’Internet 4G et 5G (2026)
L'APN de Lao Telecom est « ltcnet » ; il fonctionne en 4G et en 5G. Étapes de configuration pour les iPhone, Samsung, Xiaomi et OPPO d' , ainsi que ce que les utilisateurs de TPlus doivent savoir.