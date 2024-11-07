Le chemin de fer Chine-Laos : une réussite des transports modernes

Publié le 7 novembre 2024 Mis à jour le 10 octobre 2026

Des chiffres de fréquentation records en 2024

En 2024, le chemin de fer Chine-Laos a franchi une étape importante en transportant 3 millions de trajets de passagers en seulement dix mois, soit une hausse remarquable de 44,4 % par rapport à la même période l'année précédente. Ce succès s'explique par plusieurs facteurs, notamment le rôle du Laos en tant que président de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), la campagne touristique Visit Laos Year 2024, et la politique d'exemption de visa pour les visiteurs chinois. La Laos-China Railway Co., Ltd. (LCRC) a indiqué que plus de 2,8 millions de passagers ont voyagé à l'intérieur du Laos, tandis que plus de 108 000 passagers ont effectué des trajets transfrontaliers.

Une gestion et des services innovants

La LCRC a joué un rôle déterminant dans cette réussite en anticipant les flux de passagers, en ajustant rapidement les plans d'exploitation des trains, et en ajoutant des trains supplémentaires aux heures de pointe. L'entreprise a également optimisé les services de vente de billets et proposé divers services pratiques pour améliorer l'expérience de voyage. Ces efforts ont fait du chemin de fer Chine-Laos un mode de transport privilégié pour de nombreux voyageurs.

Une prouesse d'ingénierie

Le chemin de fer Chine-Laos, qui s'étend sur 1 035 kilomètres de Kunming en Chine à Vientiane au Laos, est une véritable prouesse d'ingénierie moderne. Il comprend 167 tunnels, totalisant plus de 590 kilomètres, soit 63 % de la distance totale de la ligne. Cette infrastructure impressionnante traverse de hautes montagnes, des vallées profondes et des paysages variés, offrant aux passagers un trajet à la fois panoramique et confortable.

Impact économique et culturel

Le chemin de fer ne facilite pas seulement les déplacements : il renforce aussi les relations économiques entre la Chine et les pays de l'ASEAN. Il est devenu un symbole de l'amitié et de la coopération sino-laotienne, représentant la première ligne ferroviaire internationale majoritairement financée par la Chine et construite avec des équipements chinois. Le projet a également contribué à promouvoir les échanges culturels et le tourisme, attirant des visiteurs de 101 pays et régions.

Résoudre les difficultés de réservation de billets

Si le chemin de fer Chine-Laos a connu un succès considérable, le processus de réservation des billets a rencontré certaines difficultés. Au départ, le site officiel ne vendait pas directement de billets, et des restrictions horaires s'appliquaient à leur achat. La LCRC a cependant répondu à ces problèmes en lançant l'application mobile LCR Ticket. Cette application permet aux passagers de réserver des billets, de consulter les informations de voyage et d'effectuer des réservations jusqu'à sept jours à l'avance. Malgré des difficultés techniques initiales liées à un trafic important, l'entreprise travaille activement à l'amélioration du système pour une expérience de réservation plus fluide.

L'engagement de la LCRC à résoudre ces difficultés démontre sa volonté d'offrir une expérience de voyage sans accroc à l'ensemble des passagers. Les améliorations et mises à jour continues ouvrent la voie à un service encore plus efficace et convivial.

Mise à jour 2026 : un nouveau service intercité pour le nord du Laos

Le 28 septembre 2026, la Laos-China Railway Company Limited (LCRC) a lancé un nouveau service intercité, les trains C95/C96, circulant entièrement dans la section laotienne et desservant six gares : Boten, Nateuy, Muang Xay (Oudomxay), Luang Prabang, Vang Vieng et Vientiane. Le train C95 quitte Boten à 8h00 et arrive à Vientiane à 11h47 ; le C96 assure le trajet retour, quittant Vientiane à 14h05 pour arriver à Boten à 18h32. (Xinhua, 28 septembre 2026)

Ce service est distinct de la liaison internationale Kunming-Vientiane : il offre aux voyageurs restant au Laos une option directe dans la journée entre les villes du nord de la ligne (Boten, Muang Xay, Luang Prabang, Vang Vieng) et Vientiane, sans avoir besoin d'un billet transfrontalier. Pour la réservation via l'application LCR et ce qu'il faut attendre côté réseau mobile en chemin, consultez nos guides ci-dessous.

Perspectives

Alors que le chemin de fer Chine-Laos continue d'améliorer ses services et d'étendre sa portée, il est appelé à jouer un rôle de plus en plus essentiel dans les transports régionaux. Cette réussite illustre la capacité des projets d'infrastructure innovants à stimuler la croissance économique et à favoriser la coopération internationale.