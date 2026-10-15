Le prochain chapitre de Vang Vieng : à l'intérieur du plan directeur touristique de 522 hectares axé sur le paysage

Publié le 15 octobre 2026

Gensler a dévoilé un plan directeur conceptuel pour un développement touristique de 522 hectares à Vang Vieng, couvrant les villages de Pakpor et Phoudindeng autour du réservoir de Nam Them, selon designboom et CLAD Global. Le projet, mené avec le partenaire local Vang Villy Hill Co., se situe dans la même zone de montagnes karstiques, rivières et grottes qui attire déjà les voyageurs vers la ville.

Un plan construit autour du terrain

La plupart des plans directeurs de resorts partent d’une grille et adaptent le terrain pour s’y conformer. L’équipe de Gensler a fait l’inverse : c’est la topographie existante qui détermine l’emplacement des hôtels, des chemins et des attractions, avec pour objectif affiché de préserver les perspectives sur la vallée et les corridors écologiques entre elles. Selon ttgasia, le plan combine hôtellerie, bien-être, loisirs et programmation culturelle plutôt que de traiter chaque élément comme une attraction séparée greffée sur le site.

Le développement se fait par phases, un point important pour une ville qui a grandi vite et un peu dans le désordre. Mobilité à faible impact, protection des cours d’eau et conservation des espaces verts figurent parmi les priorités de conception, pensées pour permettre au projet de se déployer sur plusieurs années sans dévorer le paysage qu’il vend.

Ce que cela change si vous préparez un voyage maintenant

Rien ne change pour les visiteurs à court terme. Aucune date de pose de première pierre ni calendrier de construction n’a été rendu public, et rien dans la couverture actuelle ne précise comment le projet s’articulera avec les guesthouses économiques et les loueurs de bouées déjà installés le long de la rivière Nam Song. Voyez-y un signal à long terme, pas une raison de changer vos dates de voyage.

C’est un indice de plus dans une tendance plus large : le Laos a accueilli près de 10 % d’arrivées étrangères en plus au premier semestre 2026 par rapport à l’année précédente, et le pays figure sur plusieurs listes de “destinations à suivre” du secteur du tourisme cette année. Que Vang Vieng obtienne son propre plan directeur dédié, plutôt que de voir le développement se concentrer uniquement sur Luang Prabang ou Vientiane, s’inscrit dans cette logique.

Rester connecté à Vang Vieng

Le karst qui rend la vallée si photogénique est aussi responsable d’un signal irrégulier dans certaines vallées annexes et certaines grottes, mieux vaut donc savoir quel réseau tient réellement la connexion avant de partir explorer pour la journée. Notre guide de couverture 4G et données à Vang Vieng détaille où Unitel et Lao Telecom tiennent la route en ville et sur la rivière.