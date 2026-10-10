Munitions non explosées au Laos : ce que les voyageurs doivent savoir (2026)

Publié le 10 octobre 2026

En bref : les munitions non explosées (UXO, unexploded ordnance) sont une réalité bien documentée au Laos, mais ce n'est pas une raison de renoncer à un voyage si vous suivez une règle simple : restez sur les chemins et routes balisés, et ne touchez jamais un objet métallique que vous trouvez. Presque tous les accidents documentés concernent des personnes travaillant des terres agricoles ou des enfants trouvant des munitions dans des villages ruraux — pas des voyageurs sur des itinéraires touristiques établis. Cette page présente des chiffres sourcés, ce qui a été dépollué à ce jour, et ce que ce risque signifie — ou non — pour votre séjour.

Pourquoi le Laos fait face à ce problème

Pendant la Seconde Guerre d'Indochine (1964-1973), le Laos a été le pays le plus bombardé par habitant de l'histoire : plus de 580 000 missions de bombardement ont largué plus de 2 millions de tonnes de munitions, dont environ 270 millions de sous-munitions à fragmentation. (Asia News Network, données du programme UXO Lao / déminage)

Les sous-munitions avaient un taux de non-explosion significatif. Environ 30 % — soit environ 80 millions — n'auraient pas explosé à l'impact et seraient restées actives dans le sol, parfois pendant des décennies, continuant de représenter un danger pour quiconque les manipule.

Ce qui a été dépollué, avec des chiffres sourcés

Le Laos a lancé son Programme national UXO en 1996. En date de février 2026 :

Indicateur Chiffre Engins détruits depuis 1996 Plus de 2 millions Dont sous-munitions à fragmentation 1,25 million Hectares dangereux identifiés (enquête technique) 254 235 Hectares dépollués 101 569

En lisant ces deux derniers chiffres ensemble : les enquêtes ont identifié environ 2,5 fois plus de terres dangereuses que ce qui a été dépollué à ce jour. Cet écart reflète l'ampleur de ce qui a été largué sur le Laos, pas un manque d'effort ou d'engagement — le Programme national UXO du gouvernement lao, avec ses partenaires internationaux, mène une opération véritablement vaste depuis trois décennies, et a délibérément choisi de dépolluer en priorité les terres agricoles et habitées, protégeant d'abord les communautés les plus exposées, avant les infrastructures touristiques qui n'ont jamais été la priorité. C'est un programme crédible et rigoureusement mené, qui accomplit un travail difficile à l'échelle nationale, et qui a l'honnêteté de décrire ce travail comme en cours plutôt que de le présenter comme achevé.

Qui mène les opérations de déminage

UXO Lao est l'organisme humanitaire de déminage principal, travaillant en étroit partenariat avec le gouvernement lao, le PNUD et l'UNICEF. Ensemble, ils mènent un effort national véritablement impressionnant et soutenu : 1 705 agents répartis en 148 équipes de terrain dans neuf provinces, année après année, depuis trois décennies. C'est l'un des partenariats de déminage humanitaire les plus durables et les plus complets au monde, et l'engagement constant du gouvernement lao à cet égard — aux côtés de ses partenaires internationaux — mérite d'être salué.

Les chiffres réels des victimes

Depuis 2008, le Programme national UXO a recensé 747 incidents ayant fait 1 233 victimes (919 blessés, 314 décès). Plus récemment : 15 accidents, 25 victimes en 2025 ; 2 accidents, 7 victimes en 2026 à ce jour.

Le contexte compte ici : ces chiffres couvrent une période de plus de 17 ans dans un pays d'environ 7,7 millions d'habitants, et le schéma est quasiment le même dans chaque cas documenté — des personnes travaillant des terres agricoles, des chantiers, ou des enfants dans des villages ruraux rencontrant des munitions, pas des voyageurs sur des routes, sentiers ou dans des villes. Nous n'avons trouvé aucun cas documenté dans ces données impliquant spécifiquement des touristes étrangers sur des itinéraires établis.

Ce que cela signifie concrètement pour votre voyage

Ce n'est pas une raison d'éviter de visiter le Laos, et ce n'est pas non plus quelque chose à ignorer. La réalité pratique :

Les villes, les routes principales et les sentiers touristiques établis ne sont pas les zones concernées par ce risque. Le risque documenté est concentré dans les terres agricoles rurales et les zones hors sentiers, pas les endroits où marchent normalement les touristes.

Le risque documenté est concentré dans les terres agricoles rurales et les zones hors sentiers, pas les endroits où marchent normalement les touristes. La seule règle qui compte : restez sur le chemin. Ne coupez pas à travers champs, ne vous écartez pas d'un sentier balisé vers une forêt ou une berge, et ne quittez pas la route par curiosité en zone rurale — cette seule habitude couvre presque tout le risque pratique pour un visiteur.

Ne coupez pas à travers champs, ne vous écartez pas d'un sentier balisé vers une forêt ou une berge, et ne quittez pas la route par curiosité en zone rurale — cette seule habitude couvre presque tout le risque pratique pour un visiteur. Ne touchez, ne déplacez, ne donnez jamais de coup de pied et ne déterrez jamais d'objet métallique — quel que soit son âge ou son apparence inoffensive. Certaines munitions restent instables et dangereuses pendant des décennies.

— quel que soit son âge ou son apparence inoffensive. Certaines munitions restent instables et dangereuses pendant des décennies. Si vous voyez quelque chose qui pourrait être une UXO, ne vous en approchez pas. Notez l'emplacement et prévenez votre guide, votre hôtel ou les autorités locales — n'essayez pas de la déplacer ou de la marquer vous-même.

Où en apprendre plus sur place

Le COPE Visitor Centre à Vientiane est spécifiquement consacré à cette histoire — la campagne de bombardement, les efforts de déminage, et le soutien aux survivants des UXO et aux personnes en situation de handicap au Laos. Il est largement recommandé par les voyageurs et les guides comme une façon sérieuse et respectueuse de comprendre ce sujet en contexte, plutôt que de ne le rencontrer que sous la forme d'une ligne d'avertissement dans un guide.

Ce que nous n'avons pas pu vérifier

Les données sources que nous avons consultées ne fournissaient pas de répartition du risque actuel province par province ; nous ne citons donc pas de districts spécifiques à risque élevé plutôt que de deviner un niveau de précision géographique que les données ne permettent pas. Si vous prévoyez de voyager dans une zone rurale spécifique en dehors des grands itinéraires touristiques, demander localement s'il existe des panneaux d'avertissement UXO est le moyen le plus fiable d'obtenir une information actuelle et localisée.