Guides & How-To

1 nov. 2020

Paramètres APN de LTC Lao Telecom pour l’Internet 4G et 5G (2026)

L'APN de Lao Telecom est « ltcnet » ; il fonctionne en 4G et en 5G. Étapes de configuration pour les iPhone, Samsung, Xiaomi et OPPO d' , ainsi que ce que les utilisateurs de TPlus doivent savoir.