Guides & How-To
Paramètres APN ETL pour l’Internet 3G, 4G et 5G (2026)
Au Laos, l'APN d'ETL est « etlnet ». Vous trouverez ici les étapes de configuration pour iPhone, Samsung, Xiaomi et OPPO, ainsi qu'un aperçu honnête des zones où la couverture ETL prend fin.
Paramètres APN Unitel pour l’Internet 3G, 4G et 5G (2026)
Paramètres APN pour l'Internet 4G d'Unitel au Laos. Bénéficiez d'un débit maximal avec votre connexion Internet mobile Unitel en République démocratique populaire lao.
Paramètres APN de LTC Lao Telecom pour l’Internet 4G et 5G (2026)
L'APN de Lao Telecom est « ltcnet » ; il fonctionne en 4G et en 5G. Étapes de configuration pour les iPhone, Samsung, Xiaomi et OPPO d' , ainsi que ce que les utilisateurs de TPlus doivent savoir.