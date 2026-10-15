Laos Tech Digest · 2641

Semaine du 5 octobre 2026 – 11 octobre 2026

La semaine en bref

Semaine calme pour la tech laotienne : les deux sujets retenus proviennent tous deux de la visite officielle du Vietnam au Laos les 8 et 9 octobre. Le Premier ministre vietnamien s’est rendu chez Unitel et a fixé une orientation pour le groupe vietnamien qui la détient, et le Vietnam a remis au Laos un système de gestion de la population et d’identification des citoyens. Aucun opérateur ni fournisseur d’accès laotien n’a annoncé de nouveau produit, tarif ou changement de couverture dans cette fenêtre, et nous n’avons trouvé aucun nouvel élément sur les sujets traités dans le n° 2640 (Kaspersky–Best Telecom, paiements QR Sber).

Actualités

Le Premier ministre vietnamien visite Unitel et appelle à évoluer vers un écosystème numérique

Ce qui s’est passé : Le 9 octobre, lors d’une visite officielle au Laos, le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hưng a rencontré Unitel, l’opérateur mobile laotien exploité en coentreprise par Viettel, société publique vietnamienne. Les médias d’État vietnamiens rapportent qu’il a salué le rôle d’Unitel dans les télécoms et le numérique au Laos et suggéré que l’activité de Viettel au Laos passe de la fourniture de services à la construction d’un écosystème numérique, en travaillant aux côtés du gouvernement laotien sur les enjeux de développement du pays. Plusieurs médias vietnamiens ont repris ces propos.

Lire l’original : VietnamPlus, 9 oct. · Traduction (FR) · Nhan Dan, 9 oct. · Traduction (FR)

Le Vietnam remet au Laos un système de gestion de la population et de cartes d’identité

Ce qui s’est passé : Vietnam.vn rapporte le 8 octobre que le Vietnam a remis au Laos un système de gestion de la population et de cartes d’identification des citoyens, et a lancé la construction d’une université d’amitié Vietnam–Laos. La fiche collectée ne donne aucun détail sur le périmètre du système ni sur son calendrier de déploiement.

Lire l’original : Vietnam.vn, 8 oct. · Traduction (FR)

Pourquoi c’est important

L’orientation d’Unitel se décide à Hanoï

Unitel est l’opérateur mobile laotien que les rapports vietnamiens présentent comme le leader des télécoms et du numérique du pays, et c’est une coentreprise de Viettel, détenue par l’État vietnamien. L’orientation rapportée cette semaine a été donnée à Vientiane par un chef de gouvernement étranger dont l’État détient une partie de cette coentreprise. En revanche, rien de ce qui a été annoncé ne change ce qu’un client laotien peut acheter : aucun produit, tarif, couverture ni date de lancement n’a été annoncé ; il s’agit d’une orientation stratégique, et non d’une évolution du service. Pour situer Unitel sur son marché, notre comparatif 2026 des fournisseurs d’accès au Laos présente les principaux opérateurs du pays.