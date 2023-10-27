Codes USSD au Laos (2026) : Vérifier solde, obtenir des données et gérer votre SIM

Les codes USSD sont le moyen le plus simple de gérer votre compte mobile au Laos — pas besoin de connexion Internet, pas besoin d'application. Que vous soyez sur Unitel, Lao Telecom, ETL ou Beeline, ces codes vous permettent de vérifier votre solde, d'acheter des forfaits de données et de gérer vos services.

Codes USSD Unitel

Unitel est le plus grand opérateur mobile du Laos avec la couverture la plus large. Voici les codes USSD essentiels pour les clients Unitel :

Action Code USSD Vérifier le solde *122# Vérifier le numéro *122*1# Acheter un forfait données *122*2# Vérifier le forfait données actif *122*3# Services client 909

Codes USSD Lao Telecom (LTC)

Action Code USSD Vérifier le solde *121# Vérifier le numéro *121*1# Forfaits données *121*2# Services client 118

Codes USSD ETL

Action Code USSD Vérifier le solde *123# Vérifier le numéro *123*1# Forfaits données *123*2# Services client 155

Codes USSD Beeline

Action Code USSD Vérifier le solde *102# Vérifier le numéro *102*1# Forfaits données *102*2#

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