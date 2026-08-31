Fournisseurs Internet au Laos Comparés (2026) : Unitel, Lao Telecom, ETL et TPLUS

Le marché Internet du Laos en 2026 est dominé par quatre opérateurs mobiles — Unitel, Lao Telecom (LTC), ETL et TPLUS — avec Unitel et Lao Telecom comme choix nationaux pratiques pour la plupart des consommateurs et entreprises. Le marché fixe est moins transparent et plus fragmenté, avec Lao Telecom, Unitel, Sky Telecom, Planet Online Laos et un groupe de petits FAI fournissant fibre, connectivité entreprise, hébergement et services de transit.

Le Laos comptait environ 5,03 millions d'utilisateurs Internet en octobre 2025, soit 63,6% de la population. Les vitesses médianes nationales étaient de 42,94 Mbps en mobile et 47,46 Mbps en fixe. Ces chiffres sont des repères utiles, mais la qualité varie fortement entre Vientiane, les centres provinciaux et les zones montagneuses ou peu peuplées.

Tableau de Référence Rapide

Opérateur Meilleur Pour Mobile 4G/5G Fibre / Fixe eSIM Part de Marché (est.) Unitel Meilleur général — couverture nationale, 5G la plus rapide ✅ Couverture nationale la plus large ; 5G à Vientiane + Savannakhet ✅ FTTH étendu ✅ Via shop.internetlaos.com ~53% Lao Telecom (LTC) Foyers urbains, entreprises, fibre fixe ✅ 3G/4G national ; 5G à Vientiane ✅ Principal fournisseur FTTH/fibre ⚠️ Limité ~39% ETL Budget / secondaire ⚠️ Couverture concentrée plus petite ✅ Quelques services données ❌ Non ~6% TPLUS Petit budget, localisé ⚠️ Empreinte urbaine / provinciale ❌ Limitée ❌ Non Petite

1. Unitel — Le Réseau le Plus Complet

Unitel est la marque de Star Telecom, une coentreprise liée à Viettel. Elle offre la couverture nationale la plus large, une 4G solide et la 5G commerciale — ce qui en fait le réseau le plus complet, particulièrement pour la mobilité nationale, les voyages ruraux et l'utilisation intensive de données. La part de marché d'Unitel est estimée à environ 53%.

Unitel a lancé la 5G commerciale en novembre 2024 et a enregistré au T1 2026 la vitesse de téléchargement médiane 5G la plus rapide du Laos — 90,98 Mbps. Cependant, même Unitel peut être irrégulier dans les zones montagneuses reculées où le terrain et les contraintes de backhaul restent problématiques.

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2. Lao Telecom (LTC) — L'Opérateur Historique, Solide pour l'Urbain et le Fixe

Lao Telecom est l'opérateur historique lié à l'État. Il dispose d'une présence 3G/4G nationale et a activé la 5G commerciale à Vientiane en janvier 2024, avec une vitesse médiane 5G de 61,48 Mbps au T1 2026. C'est un fournisseur majeur de FTTH/fibre, avec des services Wi-Fi, de ligne fixe et d'entreprise. Part de marché estimée : ~39%.

Lao Telecom est le bon choix pour les foyers, les entreprises et les utilisateurs urbains — généralement l'alternative la plus importante à Unitel. Pour la redondance, la ligne de base pratique est une SIM primaire Unitel et une SIM secondaire Lao Telecom.

3. ETL — Budget / Secondaire

Enterprise of Telecommunications Lao (ETL) est un plus petit opérateur mobile avec une couverture plus concentrée. C'est une option budget/secondaire — la disponibilité et les performances doivent être vérifiées localement. Part de marché estimée : ~6%.

4. TPLUS — Localisé, Orienté Petit Budget

TPLUS Digital Sole Co. est le successeur des opérations Beeline/Tigo. Son empreinte est plus petite, principalement urbaine et provinciale. C'est une option orientée petit budget là où la couverture est vérifiée — pas un premier choix pour les voyages nationaux ou la résilience professionnelle.

5G et Évolution du Réseau

Le marché 5G commercial du Laos est réel mais géographiquement sélectif — pas un remplacement national de la 4G. La couverture en 2026 est concentrée à Vientiane et dans certaines capitales provinciales, dont Savannakhet, plutôt que disponible à l'échelle nationale.

Les deux opérateurs 5G (Unitel et Lao Telecom) utilisent une approche double bande : 700 MHz pour une couverture plus large et 3,5 GHz (bande C) pour la capacité. Ookla a rapporté que la 5G offre un gain de vitesse de 2,37× par rapport à la 4G au Laos. ETL et TPLUS n'avaient pas lancé la 5G commerciale au T1 2026.

Questions fréquentes

Quel opérateur a la meilleure couverture 4G au Laos ?

Unitel a la couverture 4G la plus large, dans les zones urbaines et rurales. Lao Telecom est solide dans les villes mais s'affaiblit dans les régions reculées.

La 5G est-elle disponible au Laos ?

Oui. Unitel et Lao Telecom ont lancé la 5G à Vientiane, Savannakhet et d'autres grandes villes. La couverture reste limitée aux centres-villes.

Puis-je obtenir la fibre au Laos ?

Oui, Unitel et Lao Telecom proposent tous deux la FTTH dans les grandes villes. Les débits vont de 30 Mbps à 500 Mbps.

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