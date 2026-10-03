Laos Tech Digest · 2640

Semaine du 28 septembre 2026 – 4 octobre 2026

La semaine en bref

L’actualité technologique de la semaine est venue de partenaires étrangers plutôt que d’opérateurs locaux. Kaspersky a signé deux accords de coopération avec l’opérateur lao Best Telecom et sa filiale Sysmatik pour apporter au Laos des produits de sécurité grand public et un SDK de sécurité mobile, et Sber a ajouté le Laos à son réseau de paiement QR en roubles destiné aux touristes. Aucun des deux n’a précisé de tarif lao ni de date de lancement, et Sber n’a donné aucun chiffre sur l’acceptation de son service QR au Laos.

Actualités

Kaspersky intègre ses produits de sécurité grand public chez Best Telecom

Ce qui s’est passé : Le 30 septembre, Kaspersky a annoncé deux accords signés lors d’une visite de son fondateur et PDG Eugene Kaspersky au Laos. Un accord de distribution avec Best Telecom donne aux clients éligibles accès à Kaspersky Standard, Kaspersky Premium et Kaspersky Safe Kids, dans le cadre d’une offre groupée. Un mémorandum distinct entre Kaspersky et Sysmatik, société informatique affiliée à Best Telecom, porte sur le déploiement du Kaspersky Mobile Security SDK pour Android et iOS, destiné à la protection contre les malwares et l’hameçonnage dans les plateformes de services financiers du groupe. Kaspersky n’a annoncé ni prix lao ni date de lancement. Lire l’original : PR Newswire · Traduction (FR)

Sber ajoute le Laos à son réseau de paiement QR en roubles pour les touristes

Ce qui s’est passé : Le 29 septembre, Sber a indiqué que ses clients peuvent désormais payer par QR code au Laos et au Cambodge via les standards nationaux des deux pays, Lao QR et KHQR, le montant étant converti automatiquement en roubles et affiché en monnaie locale comme en roubles. Sber a précisé que le système cambodgien couvre plus de 4 millions de points de vente, mais n’a donné aucun chiffre d’acceptation pour le Laos. Les deux pays deviennent les 14e et 15e d’un service qui inclut déjà la Thaïlande, le Vietnam et les Philippines ; il nécessite SberBank Online 16.10+ sur Android ou 17.0+ sur iOS. Lire l’original : www1.ru · Traduction (FR)