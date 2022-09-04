Avis Unitel Laos (2026) : Forfaits, couverture, forfaits de données et eSIM

Unitel est le plus grand opérateur mobile du Laos et le leader incontesté du marché. Avec la couverture nationale la plus large, des forfaits de données compétitifs et les premières offres eSIM du pays, c'est le choix par défaut pour la plupart des habitants et des voyageurs. Voici notre avis complet.

Couverture et qualité du réseau

Unitel offre la meilleure couverture du Laos, avec un signal 4G fiable dans la plupart des zones urbaines et le long des grands axes routiers. La 5G est disponible à Vientiane et Savannakhet. Dans les zones rurales et montagneuses, la couverture peut être irrégulière, mais Unitel est généralement le meilleur choix en dehors des grandes villes.

Forfaits de données

Les forfaits de données d'Unitel sont parmi les plus abordables du Laos. Pour les détails complets, consultez notre guide des forfaits de données Unitel.

eSIM

Unitel est le seul opérateur laotien à proposer l'eSIM. Vous pouvez commander un eSIM Laos avant votre voyage — connexion directe au réseau Unitel, livraison par QR code, pas de frais d'itinérance.

Prêt à passer à l'eSIM ? Commandez votre eSIM Laos avant de partir.