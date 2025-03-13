Digital 2025 Laos : Principales tendances en matière d’adoption de l’internet, de la téléphonie mobile et des médias sociaux

Le Laos évolue rapidement dans l'espace numérique, avec une croissance significative de la pénétration de l'internet, de la connectivité mobile et de l'utilisation des médias sociaux. Le projet Digital 2025 Laos de DataReportal fournit une vue d'ensemble de ces changements, en soulignant les tendances cruciales qui ont un impact sur les entreprises, les consommateurs et les décideurs politiques.

L'utilisation de l'internet au Laos : Croissance et défis

En janvier 2025, le taux de pénétration de l'internet au Laos était de 63,6 %, avec 4,97 millions d' utilisateurs. Il s'agit d'une légère baisse par rapport au taux de 66,2 % enregistré en 2024, avec 5,08 millions d' utilisateurs.

Pourquoi la pénétration de l'internet a-t-elle chuté ?

Si cette baisse peut sembler alarmante, plusieurs facteurs peuvent être en cause :

Changements dans la collecte des données : Les mises à jour de la méthodologie peuvent avoir eu un impact sur les estimations du nombre d'utilisateurs.

Les mises à jour de la méthodologie peuvent avoir eu un impact sur les estimations du nombre d'utilisateurs. Changements dans le comportement numérique : Les utilisateurs peuvent accéder à l'internet par le biais de connexions partagées ou de plateformes différentes qui ne sont pas prises en compte dans le rapport.

Les utilisateurs peuvent accéder à l'internet par le biais de connexions partagées ou de plateformes différentes qui ne sont pas prises en compte dans le rapport. Facteurs économiques et d'infrastructure : L'accessibilité de l'internet et les problèmes de connectivité en milieu rural restent des préoccupations majeures.

Malgré cette baisse, la demande d'un accès fiable à l'internet au Laos continue d'augmenter, et de plus en plus d'utilisateurs se tournent vers les réseaux mobiles pour se connecter.

Connectivité mobile au Laos : Une base solide

Le Laos compte 6,78 millions de connexions mobiles, soit 86,7 % de la population. Cela représente une augmentation de 0,9 % par rapport à 2024, ce qui renforce la dépendance du pays à l'égard des réseaux mobiles pour l'accès à l'internet.

Aperçu de l'internet mobile au Laos

95,1 % des connexions mobiles sont à large bande , ce qui garantit des vitesses plus élevées et une meilleure fiabilité.

, ce qui garantit des vitesses plus élevées et une meilleure fiabilité. Des forfaits de données mobiles abordables favorisent l'adoption du numérique , en particulier dans les zones urbaines.

, en particulier dans les zones urbaines. L'utilisation de l'internet mobile est dominante, car de nombreux Laotiens utilisent exclusivement des smartphones pour accéder à l'internet.

Les médias sociaux au Laos : Une augmentation de l'engagement

Les médias sociaux continuent de prospérer au Laos, avec 4,25 millions d'utilisateurs - 54,3 % de la population - quis'engagentactivementsur des plateformes telles que Facebook, TikTok et YouTube. Cela représente une augmentation significative par rapport aux 3,75 millions (48,8 %) en 2024.

Quel est le moteur de la croissance des médias sociaux au Laos ?

La pénétration croissante des smartphones rend les médias sociaux plus accessibles.

rend les médias sociaux plus accessibles. L 'augmentation de la culture numérique , en particulier chez les jeunes.

, en particulier chez les jeunes. Les entreprises se déplacent en ligne, utilisant les plateformes sociales pour le marketing et l'engagement des clients.

Cette tendance offre d'énormes possibilités aux entreprises qui cherchent à développer leur présence numérique au Laos, en particulier par le biais du marketing des médias sociaux et du commerce électronique.

Quelle est la prochaine étape pour l'économie numérique du Laos ?

Avec l'expansion régulière des réseaux mobiles, l'engagement croissant dans les médias sociaux et l'évolution du comportement numérique des consommateurs, l'avenir de l'internet au Laos semble prometteur. Cependant, des défis tels que la connectivité rurale, l'accessibilité à l'internet et le développement des infrastructures doivent être relevés pour garantir une croissance numérique inclusive.

Comment les entreprises peuvent-elles tirer parti de ces tendances numériques ?

Investissez dans des stratégies "mobile-first" : Optimisez les sites web et les services pour les utilisateurs de smartphones. Utilisez le marketing des médias sociaux : Suscitez l'intérêt d'un public en ligne de plus en plus nombreux. Renforcer les initiatives en matière de culture numérique : Sensibiliser les utilisateurs à la cybersécurité, au commerce électronique et aux opportunités en ligne.

Conclusion

Le paysage numérique du Laos se transforme rapidement, offrant de nouvelles opportunités aux entreprises, aux entrepreneurs et aux créateurs de contenu. En restant à l'avant-garde de ces tendances, les entreprises peuvent exploiter le marché numérique en expansion au Laos et stimuler l'innovation dans l'économie en ligne croissante du pays.

Pour plus de mises à jour sur l'état de l'internet au Laos, restez à l'écoute d'Internet au Laos!