Le Laos lance l’enregistrement en ligne des arrivées pour les voyageurs étrangers

Une nouvelle étape pour les visiteurs à partir de septembre 2025

Le Laos modernise ses procédures d'entrée aux frontières. À partir du 1er septembre 2025, le département de la police de l'immigration du Laos pilotera un nouveau système d'enregistrement des arrivées en ligne pour les détenteurs de passeports étrangers.

Cette nouvelle procédure est similaire au récent passage de la Thaïlande à un système de carte d'arrivée numérique (introduit en mai 2025). Tout comme en Thaïlande, les voyageurs se rendant au Laos auront toujours besoin d'un visa valide - soit un visa électronique obtenu en ligne à l'avance, soit un visa à l'arrivée (VOA) aux points de contrôle éligibles - mais ils peuvent désormais se passer des formulaires d'immigration papier à la frontière.

Comment fonctionne l'enregistrement en ligne des arrivées au Laos

Inscrivez-vous en ligne : Jusqu'à 3 jours avant l'arrivée

Jusqu'à Site web : Site officiel du département de l'immigration du Laos

Site officiel du département de l'immigration du Laos Recevez : Un code QR , valable pendant trois jours

Un , valable pendant trois jours Présence à la frontière : Les agents d'immigration scannent le code QR au lieu de collecter un formulaire papier.

Pendant la phase pilote, des formulaires papier seront encore disponibles. Toutefois, au début de l'année 2026, le système en ligne deviendra obligatoire dans tout le pays.

Où le système s'applique-t-il ?

L'inscription en ligne sera d'abord acceptée à quatre points de contrôle internationaux :

Aéroport international de Wattay (Vientiane)

Aéroport international de Luang Prabang

Aéroport international de Pakse (Champasak)

Premier pont de l'amitié lao-thaïlandaise (Vientiane-Nong Khai, Thaïlande)

Il s'agit des mêmes points d'entrée que ceux utilisés pour les entrées eVisa et VOA.

Les exigences de l'isa restent inchangées

Même avec ce nouveau système :

Les voyageurs ont toujours besoin d'un visa pour le Laos (eVisa ou VOA).

(eVisa ou VOA). L'inscription en ligne remplace uniquement le formulaire papier d'arrivée/départ.

Validité du passeport : au moins 6 mois, avec une page vierge.

Si vous cherchez "Laos visa on arrival requirements" ou "Laos eVisa application", la procédure de visa elle-même n'a pas changé - ce qui change, c'est la manière dont les informations relatives à votre arrivée sont collectées.

Similitudes avec la carte d'arrivée numérique thaïlandaise

La Thaïlande a remplacé son formulaire d'arrivée papier TM6 par un système d'entrée numérique à la mi-2025. Le Laos suit actuellement la même approche :

Pré-soumission en ligne des coordonnées du voyageur

en ligne Vérification du code QR aux guichets d'immigration

aux guichets d'immigration Objectif : réduire les délais de traitement et les longues files d'attente pendant les périodes de pointe.

Pour les voyageurs qui sont entrés récemment en Thaïlande, le nouveau système en vigueur au Laos sera familier et simple.

Avantages pour les voyageurs

Plus rapide et plus pratique

Plus besoin de remplir des formulaires dans l'avion ou au guichet.

Des files d'attente plus courtes, des formalités d'immigration plus rapides.

Plus d'efficacité pour les agents des frontières

Les données numériques permettent au personnel de l'immigration de traiter rapidement les arrivées.

Réduit les erreurs humaines et la manipulation des documents.

Ce qu'il faut surveiller

Fiabilité du système : Le site web consacré à l'immigration doit pouvoir gérer les pics de fréquentation.

Le site web consacré à l'immigration doit pouvoir gérer les pics de fréquentation. Déploiement obligatoire en 2026 : les formulaires papier ne seront plus acceptés.

les formulaires papier ne seront plus acceptés. Sensibilisation des voyageurs : Les touristes doivent être informés à temps pour éviter toute confusion.

La chronologie en un coup d'œil

Date Ce qui se passe 15 août 2025 Le ministère de l'immigration annonce un programme pilote 1er septembre 2025 L'enregistrement en ligne des arrivées commence à 4 points d'entrée Début 2026 Le système devient obligatoire ; les formulaires papier sont supprimés

Réflexions finales

Les voyageurs se rendant au Laos doivent toujours demander un visa - soit un visa électronique à l'avance, soit un VOA à la frontière. Ce qui change, ce sont les formalités d'arrivée: au lieu de remplir des formulaires à la main, vous vous inscrivez en ligne et présentez un code QR.

Ce changement reflète le système de carte d'arrivée numérique de la Thaïlande et représente une tendance régionale plus large vers des procédures d'entrée aux frontières plus rapides, plus pratiques et entièrement numériques. Pour les voyageurs, cela signifie un formulaire de moins à remplir et une arrivée plus fluide au Laos.

Sources d'information