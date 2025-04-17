Qui a le meilleur Internet mobile au Laos en 2025 ? Le dernier baromètre nPerf a la réponse

Chaque année, nPerf publie son baromètre indépendant de l'Internet mobile au Laos, qui offre une vision fondée sur des données de la performance des réseaux mobiles du pays. La dernière édition, qui couvre la période d'avril 2024 à mars 2025, est désormais disponible. Elle offre des informations précieuses aux consommateurs, aux professionnels des télécommunications et aux décideurs politiques.

Lao Telecom en tête du marché

Avec un score global de 54 809 nPoints, Lao Telecom est l'opérateur mobile le plus performant au Laos en 2025. Ses performances sont particulièrement bonnes dans les domaines qui ont un impact direct sur l'expérience de l'utilisateur :

Temps de latence : 40,32 millisecondes, le plus faible de tous les opérateurs

: 40,32 millisecondes, le plus faible de tous les opérateurs Taux de réussite de la navigation sur Internet : 54,27 %.

: 54,27 %. Performance de la diffusion en continu sur YouTube: 71,29

Bien que Lao Telecom n'offre pas les vitesses de téléchargement ou de chargement les plus rapides, son réseau offre l'expérience la plus cohérente et la plus fluide pour les cas d'utilisation réels - notamment la navigation sur le web, la diffusion vidéo en continu et les communications en ligne.

Unitel : Des vitesses élevées, une meilleure latence

Avec un score de 49 777 nPoints, Unitel prend la deuxième place. Il surpasse ses concurrents en termes de vitesse brute :

Vitesse de téléchargement : 28,81 Mbps (meilleure)

: 28,81 Mbps (meilleure) Vitesse de téléchargement: 10,97 Mbps (meilleure)

Ces vitesses font d'Unitel un opérateur bien adapté aux activités gourmandes en données telles que le téléchargement de fichiers volumineux, le travail à distance et la collaboration basée sur le cloud. Cependant, son temps de latence de 83,22 ms est nettement supérieur à celui de ses pairs, ce qui peut avoir un impact sur les appels vidéo, les jeux et d'autres tâches sensibles au temps de latence.

Tplus : Des progrès constants

Tplus, en troisième position avec 48 743 nPoints, affiche les progrès les plus importants d'une année sur l'autre, améliorant son score de 21,9 %. Il est particulièrement performant en ce qui concerne les vitesses de téléchargement (10,39 Mbps) et offre une expérience équilibrée sur l'ensemble des paramètres. Bien que toujours distancé par Lao Telecom et Unitel, Tplus gagne clairement du terrain, ce qui témoigne d'une augmentation des investissements et d'une compétitivité croissante.

Comprendre le score nPerf

La méthodologie de nPerf est conçue pour refléter l'expérience réelle des utilisateurs. Le score agrège plusieurs indicateurs :

Vitesse de téléchargement

Vitesse de téléchargement

Temps de latence

Expérience de navigation

Qualité de la diffusion en continu

Ces mesures sont pondérées et calculées sur une échelle logarithmique afin de mieux correspondre à la manière dont les utilisateurs perçoivent la qualité du service. Le résultat est une vue d'ensemble des performances de chaque opérateur dans des scénarios d'utilisation quotidienne.

Ce que cela signifie pour les utilisateurs

Le rapport de cette année montre que le marché de la téléphonie mobile au Laos est sain et de plus en plus compétitif :

Lao Telecom reste le premier choix pour la qualité globale et la réactivité.

reste le premier choix pour la qualité globale et la réactivité. Unitel est l'option préférée de ceux qui privilégient la vitesse.

est l'option préférée de ceux qui privilégient la vitesse. Tplus est un acteur en pleine ascension qui mérite d'être observé, en particulier pour les utilisateurs à la recherche d'alternatives.

Avec l'évolution de l'internet mobile et l'arrivée progressive de la 5G, ces critères deviendront encore plus importants pour façonner le choix des consommateurs et les stratégies numériques nationales.

Réflexions finales

L'écart entre les opérateurs se réduit et les performances continuent de s'améliorer dans tous les domaines. Pour les utilisateurs du Laos, cette concurrence se traduit par un meilleur service, un plus grand nombre d'options et une connectivité mobile plus rapide et plus fiable.

Pour ceux qui suivent l'évolution du paysage numérique du Laos, le baromètre nPerf reste l'un des outils les plus utiles pour évaluer le chemin parcouru et la direction à prendre.