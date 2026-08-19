Double SIM au Laos : conservez votre numéro français, utilisez une eSIM locale (2026)

Oui, vous pouvez conserver votre numéro de téléphone fixe actif tout en utilisant une eSIM du Laos pour vos données mobiles. Votre téléphone fonctionne avec les deux en même temps. Les appels et les SMS restent sur votre ligne principale, les données proviennent de l'eSIM du Laos, et vous ne payez rien à votre opérateur habituel tant que vous avez correctement configuré le système.

C'est justement ce dernier point qui pose problème aux gens. La configuration prend environ deux minutes, et une seule erreur dans le réglage d'un commutateur peut faire la différence entre une facture normale et des frais d'itinérance dont vous vous souviendrez longtemps.

Que signifie réellement la fonction « double SIM » sur un téléphone moderne ?

Votre téléphone peut prendre en charge deux lignes actives : votre carte SIM physique habituelle et une eSIM installée numériquement. Les deux s'enregistrent simultanément auprès de leurs réseaux respectifs. Les deux peuvent recevoir des appels et des messages.

Ce que votre téléphone ne fera pas, c'est d'utiliser les deux lignes pour les données en même temps. Une ligne est réservée aux données, et c'est à vous de choisir laquelle. C'est tout ce qu'il y a à faire pour la configuration.

La solution qui convient donc à presque tous les voyageurs est la suivante :

Ligne Utilisée pour Itinérance de données Accueil SIM Appels et SMS uniquement. Codes bancaires, authentification à deux facteurs, toute personne appelant votre numéro habituel. Désactivé eSIM pour le Laos Toutes les données mobiles. Les cartes, les applications de messagerie, tout. Le

Votre numéro de téléphone fixe reste valable pour les services qui en ont besoin. Vos frais de données correspondent à ceux d'un forfait local, et non à ceux de l'itinérance internationale.

Le paramètre qui compte le plus

Désactivez l'itinérance des données sur votre ligne principale.

Si vous laissez cette option activée, votre carte SIM locale utilisera discrètement le réseau laotien pour les transferts de données en arrière-plan dès qu'elle le jugera nécessaire. Mises à jour du système d'exploitation, synchronisation des photos sur le cloud, consultation des e-mails en arrière-plan. Vous ne vous en rendrez compte qu'à la réception de la facture.

La désactivation de cette fonction n'a aucune incidence sur les appels ou les SMS de cette ligne. Ceux-ci continuent de fonctionner normalement. Cela ne concerne que l'accès aux données.

Faites-le avant de prendre l'avion, et non après l'atterrissage.

Configuration sur l'iPhone

Commencez par installer votre eSIM pour le Laos, puis suivez les étapes décrites ci-dessous. Si vous ne l'avez pas encore installée ou si le code QR ne peut pas être scanné, consultez notre guide de dépannage consacré à l'eSIM.

1. Indiquez le libellé de vos lignes

Accédez à Réglages > Réseau cellulaire. Vous verrez les deux lignes répertoriées. Appuyez sur chacune d’elles et attribuez-leur un nom que vous pourrez reconnaître, par exemple « Maison » et « Laos ». L’iPhone propose des libellés prédéfinis tels que « Principal » et « Voyage », mais vous pouvez également saisir un nom personnalisé.

Cela peut sembler anodin. Ce n'est pas le cas. À chaque écran suivant, vous devrez choisir entre deux lignes, et il est bien plus facile de confondre « Primaire » et « Secondaire » que « France » et « Laos ».

2. Désactivez l'itinérance des données sur votre ligne principale

Paramètres > Réseau mobile > appuyez sur votre ligne principale > désactivez l'itinérance des données.

3. Activez l'itinérance de données pour l'eSIM du Laos

Paramètres > Réseau mobile > appuyez sur votre ligne du Laos > activez l'itinérance des données.

C'est un point qui prête toujours à confusion. Votre eSIM est un abonnement laotien et vous vous trouvez au Laos, alors pourquoi est-elle en itinérance ? Parce que votre iPhone considère toute ligne qui n'appartient pas à votre opérateur habituel comme étant en itinérance, quelle que soit votre situation géographique. Si vous désactivez cette option, l'eSIM ne transmettra aucune donnée.

4. Configurez l'eSIM du Laos comme ligne de données

Paramètres > Réseau mobile > Données mobiles > sélectionnez votre ligne au Laos.

5. Désactivez l'option « Autoriser le basculement des données mobiles »

Sur ce même écran « Données mobiles », vous trouverez un bouton intitulé « Autoriser le basculement des données mobiles ». Désactivez-le.

Si cette option reste activée, votre iPhone basculera automatiquement sur votre réseau national pour l'accès aux données dès qu'il détectera des difficultés sur le réseau du Laos. Cette fonctionnalité est très pratique chez vous, mais peut s'avérer coûteuse à l'étranger.

6. Choisissez votre ligne vocale par défaut

Paramètres > Réseau mobile > Ligne vocale par défaut >: sélectionnez votre ligne résidentielle.

Les appels sortants utiliseront par défaut votre numéro de domicile, ce qui correspond à ce que vous souhaitez pour toute communication officielle. Vous pouvez toutefois sélectionner manuellement l'autre ligne au moment de composer le numéro.

7. Configurez iMessage et FaceTime pour qu'ils utilisent la bonne ligne

Paramètres > Messages > Envoi et réception et Paramètres > FaceTime. Vérifiez que votre numéro de domicile est bien sélectionné. Si votre ligne eSIM est sélectionnée, il se peut que les personnes qui vous envoient des messages à votre numéro habituel ne parviennent pas à vous joindre.

Configuration sur Android

Les noms des menus varient selon les fabricants. Le chemin d'accès est globalement le même.

Android d'origine et Pixel

Accédez à Paramètres > Réseau et Internet > Cartes SIM Sélectionnez votre carte SIM d'origine, désactivez l'itinérance Sélectionnez votre eSIM pour le Laos, puis activez l'itinérance De retour sur l'écran « Cartes SIM », repérez la rubrique « Données mobiles » et sélectionnez l'eSIM du Laos Recherchez la rubrique « Appels » et sélectionnez votre carte SIM personnelle Recherchez « SMS » et sélectionnez votre carte SIM personnelle Profitez-en pour renommer chaque carte SIM en lui donnant un nom évocateur

Samsung

Accédez à Paramètres > Connexions > Gestionnaire de cartes SIM Dans la section « Carte SIM préférée », configurez les appels et les SMS pour qu'ils soient acheminés vers votre carte SIM principale Configurez les données mobiles sur votre eSIM pour le Laos N'désactivez la fonction « Dual SIM toujours active » que si vous souhaitez économiser la batterie. Si vous la laissez activée, les deux lignes restent joignables. Accédez à Paramètres >, puis Connexions > Réseaux mobiles; sélectionnez chaque carte SIM et configurez l'itinérance de données individuellement : désactivée pour votre pays d'origine, activée pour le Laos

Xiaomi, OPPO, OnePlus et d'autres

Recherchez « Paramètres » > « Cartes SIM et réseaux mobiles » ou « Paramètres » > « Réseau mobile ». Les quatre paramètres suivants sont disponibles : itinérance de données par carte SIM, carte SIM par défaut pour les données, carte SIM par défaut pour les appels, carte SIM par défaut pour les SMS. Configurez-les de la même manière.

Qu'est-ce qui fonctionne toujours sur votre ligne fixe ?

Tout ce qui ne nécessite pas de données.

Les appels entrants sonnent normalement. Les SMS entrants arrivent normalement, ce qui est important car c'est ainsi que la plupart des banques et des services envoient leurs codes de vérification. Les appels et les SMS sortants fonctionnent, mais votre opérateur habituel vous facturera les tarifs internationaux pour leur utilisation.

Ce qui ne vous parviendra pas, ce sont tous les messages nécessitant une connexion de données. Les messages WhatsApp, par exemple, sont transmis via une connexion de données ; ils vous parviendront donc via votre connexion eSIM au Laos, quel que soit le numéro auquel le compte est associé. Cela ne pose aucun problème et c'est ainsi que cela doit fonctionner.

Erreurs courantes

Laisser l'itinérance de données activée pour la ligne principale

La formule la plus chère. Synchronisation en arrière-plan sur votre ligne fixe, facturée aux tarifs d'itinérance internationale. Vérifiez bien cela.

Désactiver complètement la ligne fixe

Certaines personnes désactivent leur carte SIM principale par mesure de sécurité. Du coup, leur banque envoie un code de vérification par SMS qui n'arrive jamais. Veillez à garder la ligne active en désactivant l'itinérance de données. C'est là la configuration la plus sûre, et non pas de la désactiver complètement.

Oubli de configurer la ligne de données

L'installation d'une eSIM ne signifie pas pour autant que celle-ci devient votre ligne de données. Si vous ne suivez pas cette étape, votre téléphone continuera à utiliser la carte SIM de votre opérateur d'origine, et vous paierez des frais d'itinérance alors qu'un forfait local parfaitement valable reste inutilisé.

En partant du principe que le mode avion et le Wi-Fi sont équivalents

Ce n'est pas le cas, et vous ne pourrez plus envoyer de SMS. Une configuration double SIM correctement configurée est préférable à tous les égards.

Ne pas effectuer de test avant le départ

Installez l'eSIM chez vous. Elle restera inactive jusqu'à votre arrivée au Laos, ce qui est normal, mais vous aurez ainsi la certitude qu'elle a bien été installée et vous pourrez nommer vos lignes et configurer vos paramètres à l'avance. S'occuper de tout cela via le Wi-Fi de l'hôtel après l'atterrissage est bien plus compliqué que de le faire depuis votre canapé.

Autonomie de la batterie

L'utilisation de deux lignes consomme un peu plus de batterie, car le téléphone maintient deux enregistrements sur le réseau. Sur un appareil récent, la différence est minime ; elle se situe généralement de l'ordre de quelques pour cent sur une journée.

Si vous passez une longue journée de voyage sans chargeur, vous pouvez désactiver temporairement votre ligne fixe et la réactiver lorsque vous en avez besoin. N'oubliez pas que vous ne recevrez pas de codes de vérification tant que celle-ci sera désactivée.

Quels sont les téléphones compatibles avec cette fonctionnalité ?

Tout téléphone prenant en charge l'eSIM peut fonctionner en mode double SIM de cette manière. Concrètement, cela concerne l'iPhone XR, XS ou les modèles ultérieurs, le Google Pixel 3 ou les modèles ultérieurs, le Samsung Galaxy S20 ou les modèles ultérieurs, ainsi que la plupart des modèles phares lancés depuis, sans oublier un nombre croissant de téléphones Android de milieu de gamme.

Il y a deux points à vérifier avant de vous fier à cette fonctionnalité. Certains téléphones vendus en Chine continentale et à Hong Kong sont livrés sans module eSIM, même lorsque le même modèle en est équipé ailleurs. De plus, un appareil verrouillé par un opérateur masque souvent complètement les paramètres eSIM, même sur un modèle qui prend en charge cette fonctionnalité.

Si votre téléphone ne propose pas du tout l'option eSIM, notre guide de dépannage vous indique les points à vérifier.

Préparez-vous avant de prendre l'avion

Nos eSIMs pour le Laos vous sont envoyées par e-mail ; leur installation ne prend que quelques minutes et elles s'activent automatiquement dès votre atterrissage, lorsque vous vous connectez au réseau. Pas besoin de composer un code, pas de file d'attente à l'aéroport, pas besoin de présenter votre passeport à un guichet de vente de cartes SIM.

Installez-le chez vous, réglez les commutateurs ci-dessus, et vous serez en ligne dès que vous descendrez de l'avion, tandis que votre ligne fixe continuera de sonner.

Découvrez les forfaits eSIM au Laos →

Foire aux questions

Puis-je conserver mon numéro de téléphone fixe tout en utilisant une eSIM du Laos ?

Oui. Les deux lignes restent actives. Votre numéro de domicile prend en charge les appels et les SMS, tandis que l'eSIM du Laos gère les données.

Devrai-je payer des frais d'itinérance sur ma ligne principale ?

Cela ne s'applique pas aux données, à condition que vous désactiviez l'itinérance de données sur cette ligne. Les appels entrants et les SMS peuvent toutefois être facturés selon les conditions de votre opérateur d'origine ; veuillez donc vérifier ses tarifs internationaux.

Vais-je continuer à recevoir des codes de vérification bancaire ?

Oui, à condition que vous laissiez votre ligne fixe activée. L'envoi de SMS ne nécessite pas de données mobiles. C'est la principale raison pour laquelle il vaut mieux garder cette ligne active plutôt que de la désactiver.

Puis-je utiliser les deux lignes pour les données en même temps ?

Non. Les téléphones détectent les deux lignes, mais n'en utilisent qu'une seule pour les données. C'est à vous de choisir laquelle.

Dois-je activer l'itinérance de données pour l'eSIM du Laos ?

Oui. Votre téléphone considère toute ligne autre que votre ligne fixe comme étant en itinérance, même lorsque vous êtes dans le pays. Sans cela, l'eSIM ne transmettra pas de données.

Qu'adviendra-t-il de WhatsApp ?

Il reste associé à votre numéro de domicile et fonctionne via la connexion de données active, à savoir votre eSIM du Laos. Vous n'avez rien à modifier.

Dois-je désactiver ma carte SIM française par mesure de sécurité ?

Non. Laissez-le allumé, mais désactivez l'itinérance de données. Si vous l'éteignez complètement, vous risquez de manquer des codes de vérification et des appels.