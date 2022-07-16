15 applications essentielles pour voyager au Laos (2026) : Cartes, taxis, paiements et eSIM

15 applications essentielles pour voyager au Laos (2026) : Cartes, taxis, paiements et eSIM

Voyager au Laos en 2026 est bien plus facile avec les bonnes applications. Voici les 15 applications essentielles à télécharger avant votre départ.

Transport et déplacements

  • LocA — VTC et paiements QR
  • Maxim — VTC économique
  • Indrive — Négociation du prix
  • LCR App — Billets de train Laos-Chine
  • EZyKip — Réservation de bus
  • Google Maps — Cartes hors ligne

Paiements et argent

  • LocA Pay — Paiements QR
  • BCEL One — Banque mobile

Communication et données

  • WhatsApp — Messagerie standard
  • Google Traduction — Traduction hors ligne (laotien)
  • eSIM LaosCommandez votre eSIM avant de partir

Restez connecté pendant votre voyage au Laos — commandez votre eSIM avant de partir.

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