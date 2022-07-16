15 applications essentielles pour voyager au Laos (2026) : Cartes, taxis, paiements et eSIM
Voyager au Laos en 2026 est bien plus facile avec les bonnes applications. Voici les 15 applications essentielles à télécharger avant votre départ.
Transport et déplacements
- LocA — VTC et paiements QR
- Maxim — VTC économique
- Indrive — Négociation du prix
- LCR App — Billets de train Laos-Chine
- EZyKip — Réservation de bus
- Google Maps — Cartes hors ligne
Paiements et argent
- LocA Pay — Paiements QR
- BCEL One — Banque mobile
Communication et données
- WhatsApp — Messagerie standard
- Google Traduction — Traduction hors ligne (laotien)
- eSIM Laos — Commandez votre eSIM avant de partir
Restez connecté pendant votre voyage au Laos — commandez votre eSIM avant de partir.