Classements touristiques 2026 du Laos : 3ᵉ progression mondiale, 2ᵉ en écotourisme ASEAN
Publié le
Réponse courte : deux classements 2026 indépendants, publiés par des organisations différentes mesurant des choses différentes, placent tous deux le Laos près du sommet de leurs listes respectives. L'indice de développement du tourisme (TTDI) du Forum économique mondial a mesuré que le Laos a progressé plus vite que tous les pays sauf deux au monde entre 2024 et 2026. Séparément, US News & World Report a classé le Laos 2ᵉ de l'ASEAN en écotourisme. Aucun des deux n'est un classement du nombre de visiteurs ni une annonce gouvernementale — ce sont deux évaluations tierces, et cet article explique précisément ce que chacune mesure.
Troisième progression touristique la plus rapide au monde
Le Travel & Tourism Development Index du Forum économique mondial est une évaluation biennale des conditions permettant au tourisme de se développer durablement — infrastructures, connectivité aérienne, services touristiques, ressources naturelles et culturelles, conditions des affaires et durabilité. Ce n'est pas un comptage d'arrivées ou de revenus : un pays peut bien scorer ici tout en recevant relativement peu de visiteurs, si les conditions sous-jacentes pour que le tourisme se développe sont solides.
Entre les éditions 2024 et 2026, le score TTDI du Laos a progressé de 6,1 % — la 3ᵉ plus forte progression de tous les pays couverts par l'indice :
|Rang
|Pays
|Progression du score 2024→2026
|1
|Albanie
|7,0 %
|2
|Vietnam
|6,3 %
|3
|Laos
|6,1 %
|4
|Qatar
|6,0 %
|5
|Malaisie
|5,8 %
|6
|Thaïlande
|5,6 %
Source : Forum économique mondial, Travel & Tourism Development Index, édition 2026. (rapporté par Asia News Network)
Ce que cela ne dit pas : le TTDI mesure des conditions favorables, pas la satisfaction actuelle des visiteurs, les prix ou la sécurité. Une progression du score reflète un investissement et une amélioration structurelle sur la fenêtre de deux ans, pas une garantie de ce que vivra un voyageur aujourd'hui.
Deuxième de l'ASEAN en écotourisme
Séparément, US News & World Report a publié un classement écotourisme (article daté du 17 septembre 2026) plaçant le Laos 2ᵉ parmi les pays de l'ASEAN et 22ᵉ mondial, derrière le Cambodge (1ᵉʳ de l'ASEAN, 17ᵉ mondial). (rapporté par Asia News Network)
Ce que nous n'avons pas pu vérifier : l'article source ne publie pas la méthodologie de notation exacte d'US News & World Report ni la pondération des critères, nous ne pouvons donc pas évaluer indépendamment comment le classement a été calculé. Considérez-le comme le classement publié d'un média reconnu, pas comme une mesure scientifique transparente et reproductible de façon indépendante.
Associé aux véritables atouts écotouristiques du Laos — les parcs nationaux de Nakai-Nam Theun et Hin Nam No, le plateau des Bolavens, les zones protégées de Nam Ha dans le nord — ce classement s'inscrit dans une tendance plus large de reconnaissance internationale du positionnement « tourisme nature » du Laos en 2026, même sans méthodologie unique et transparente à auditer.
Comment ces deux classements se rejoignent
Ils ne mesurent pas la même chose, et ce serait une erreur de les moyenner ou de les combiner. Le TTDI porte sur les conditions sectorielles permettant au tourisme de se développer — aéroports, environnement des affaires, infrastructures. Le classement écotourisme porte sur une niche spécifique — le positionnement du tourisme nature et à faible impact. Que le Laos obtienne de bons résultats sur les deux la même année est un signal raisonnable d'une dynamique réelle et large, mais chacun doit être lu pour ce qu'il est plutôt que fondu en un titre « le Laos est numéro 1 », que ni l'un ni l'autre classement ne dit réellement.
Ce que cela signifie pour un voyage au Laos
Ces classements décrivent des tendances et des conditions sectorielles, pas ce que vous vivrez personnellement. Pour préparer un voyage, les détails pratiques — visas, connectivité, budget — sont couverts dans nos guides dédiés :
Questions fréquentes
Le Laos a-t-il remporté un prix touristique en 2026 ? +
Pas exactement un prix — deux classements 2026 distincts et indépendants ont tous deux bien placé le Laos. L'indice de développement du tourisme du Forum économique mondial a mesuré le Laos comme le 3ᵉ pays à la progression la plus rapide au monde entre 2024 et 2026, et US News & World Report a classé le Laos 2ᵉ de l'ASEAN (22ᵉ mondial) en écotourisme.
Qu'est-ce que le Travel & Tourism Development Index du WEF ? +
C'est l'indice biennal du Forum économique mondial qui mesure les conditions permettant au secteur touristique d'un pays de se développer de façon durable — infrastructures, connectivité aérienne, services touristiques, ressources naturelles et culturelles, conditions des affaires et durabilité — plutôt que de simplement compter les visiteurs.
De combien le score touristique du Laos a-t-il progressé ? +
Le score TTDI du Laos a augmenté de 6,1 % entre les éditions 2024 et 2026 — la 3ᵉ plus forte progression tous pays confondus, derrière l'Albanie (7,0 %, 1ʳᵉ) et le Vietnam (6,3 %, 2ᵉ), devant le Qatar (6,0 %), la Malaisie (5,8 %) et la Thaïlande (5,6 %).
Que signifie être 2ᵉ de l'ASEAN en écotourisme ? +
Le classement écotourisme d'US News & World Report a placé le Cambodge 1ᵉʳ parmi les pays de l'ASEAN (17ᵉ mondial) et le Laos 2ᵉ (22ᵉ mondial). L'article ne publie pas sa méthodologie de notation exacte — à considérer comme un classement d'un média reconnu, pas comme une mesure scientifique totalement transparente.
Un classement touristique signifie-t-il que le Laos est moins cher ou plus sûr à visiter ? +
Pas directement — ces classements mesurent les conditions du secteur et le positionnement écotouristique, pas le prix ou la sécurité en tant que tels. Pour le budget, voir notre dossier dédié aux destinations les moins chères ; pour l'entrée et le contexte pratique, voir nos guides visa et arrivée.