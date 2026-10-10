Classements touristiques 2026 du Laos : 3ᵉ progression mondiale, 2ᵉ en écotourisme ASEAN

Publié le 10 octobre 2026

Réponse courte : deux classements 2026 indépendants, publiés par des organisations différentes mesurant des choses différentes, placent tous deux le Laos près du sommet de leurs listes respectives. L'indice de développement du tourisme (TTDI) du Forum économique mondial a mesuré que le Laos a progressé plus vite que tous les pays sauf deux au monde entre 2024 et 2026. Séparément, US News & World Report a classé le Laos 2ᵉ de l'ASEAN en écotourisme. Aucun des deux n'est un classement du nombre de visiteurs ni une annonce gouvernementale — ce sont deux évaluations tierces, et cet article explique précisément ce que chacune mesure.

Troisième progression touristique la plus rapide au monde

Le Travel & Tourism Development Index du Forum économique mondial est une évaluation biennale des conditions permettant au tourisme de se développer durablement — infrastructures, connectivité aérienne, services touristiques, ressources naturelles et culturelles, conditions des affaires et durabilité. Ce n'est pas un comptage d'arrivées ou de revenus : un pays peut bien scorer ici tout en recevant relativement peu de visiteurs, si les conditions sous-jacentes pour que le tourisme se développe sont solides.

Entre les éditions 2024 et 2026, le score TTDI du Laos a progressé de 6,1 % — la 3ᵉ plus forte progression de tous les pays couverts par l'indice :

Rang Pays Progression du score 2024→2026 1 Albanie 7,0 % 2 Vietnam 6,3 % 3 Laos 6,1 % 4 Qatar 6,0 % 5 Malaisie 5,8 % 6 Thaïlande 5,6 %

Source : Forum économique mondial, Travel & Tourism Development Index, édition 2026. (rapporté par Asia News Network)

Ce que cela ne dit pas : le TTDI mesure des conditions favorables, pas la satisfaction actuelle des visiteurs, les prix ou la sécurité. Une progression du score reflète un investissement et une amélioration structurelle sur la fenêtre de deux ans, pas une garantie de ce que vivra un voyageur aujourd'hui.

Deuxième de l'ASEAN en écotourisme

Séparément, US News & World Report a publié un classement écotourisme (article daté du 17 septembre 2026) plaçant le Laos 2ᵉ parmi les pays de l'ASEAN et 22ᵉ mondial, derrière le Cambodge (1ᵉʳ de l'ASEAN, 17ᵉ mondial). (rapporté par Asia News Network)

Ce que nous n'avons pas pu vérifier : l'article source ne publie pas la méthodologie de notation exacte d'US News & World Report ni la pondération des critères, nous ne pouvons donc pas évaluer indépendamment comment le classement a été calculé. Considérez-le comme le classement publié d'un média reconnu, pas comme une mesure scientifique transparente et reproductible de façon indépendante.

Associé aux véritables atouts écotouristiques du Laos — les parcs nationaux de Nakai-Nam Theun et Hin Nam No, le plateau des Bolavens, les zones protégées de Nam Ha dans le nord — ce classement s'inscrit dans une tendance plus large de reconnaissance internationale du positionnement « tourisme nature » du Laos en 2026, même sans méthodologie unique et transparente à auditer.

Comment ces deux classements se rejoignent

Ils ne mesurent pas la même chose, et ce serait une erreur de les moyenner ou de les combiner. Le TTDI porte sur les conditions sectorielles permettant au tourisme de se développer — aéroports, environnement des affaires, infrastructures. Le classement écotourisme porte sur une niche spécifique — le positionnement du tourisme nature et à faible impact. Que le Laos obtienne de bons résultats sur les deux la même année est un signal raisonnable d'une dynamique réelle et large, mais chacun doit être lu pour ce qu'il est plutôt que fondu en un titre « le Laos est numéro 1 », que ni l'un ni l'autre classement ne dit réellement.

Ce que cela signifie pour un voyage au Laos

Ces classements décrivent des tendances et des conditions sectorielles, pas ce que vous vivrez personnellement. Pour préparer un voyage, les détails pratiques — visas, connectivité, budget — sont couverts dans nos guides dédiés :