Le Laos transfère les licences du tourisme aux provinces et districts (2026)

Publié le 10 octobre 2026

Réponse courte : le Laos restructure quel niveau de gouvernement délivre et contrôle les licences des entreprises touristiques — pas les règles de visa, les conditions d'entrée, ni ce que vous réservez en tant que voyageur. Le ministère central garde la main sur l'investissement étranger et les opérateurs internationaux ; provinces et districts reprennent l'essentiel des licences au niveau local, jusqu'aux pensions et petits homestays. L'objectif affiché est la clarté sur qui est responsable de quoi, avec en parallèle une répression annoncée du tourisme « zéro dollar ».

Ce qui change réellement

Le secteur touristique laotien fonctionnait historiquement avec un mélange de processus centraux et provinciaux aux responsabilités qui se chevauchaient. Lors d'une session de l'Assemblée nationale le 7 octobre 2026, la ministre de l'Information, de la Culture et du Tourisme Suanesavanh Vignaket a présenté une répartition à trois niveaux plus claire :

Niveau Responsable de Ministère central Entreprises touristiques à investissement étranger, opérateurs touristiques internationaux, badges nationaux de guide, certificats temporaires d'accueil, enregistrement des chefs de groupe Départements provinciaux du tourisme La plupart des entreprises touristiques opérant dans leur propre province Bureaux de district / municipaux Hébergement (pensions, homestays) et entreprises au capital enregistré de 1 milliard de LAK (≈ 44 500 $) ou moins

Source : Laotian Times, 9 octobre 2026, rapportant les propos de la ministre à l'Assemblée nationale.

La raison invoquée : clarté, et une répression du tourisme « zéro dollar »

L'annonce présente ce changement comme un exercice de clarification — rendre explicite quel bureau délivre et contrôle les licences de quel type d'entreprise, réduisant le chevauchement et l'ambiguïté de la structure précédente. En parallèle, la même annonce évoque un renforcement de la lutte contre deux problèmes spécifiques : les infractions touristiques liées à la faune sauvage, et le tourisme « zéro dollar » — un modèle où des forfaits très bon marché ou nominalement gratuits génèrent leur profit réel en orientant les touristes vers des boutiques versant une commission, souvent à des prix bien supérieurs à ce qu'un voyageur ou une entreprise locale facturerait autrement.

Présentée ainsi, la restructuration se veut protectrice : une responsabilité locale plus claire pour les petites pensions et homestays, une supervision centrale maintenue là où l'investissement étranger et les opérations touristiques transfrontalières sont impliqués, et une intention affichée de freiner les pratiques qui détournent les dépenses touristiques des entreprises locales légitimes.

Ce que nous n'avons pas pu vérifier

Les sources consultées ne nomment pas la loi ou le décret spécifique mettant en œuvre ce changement, ni de date d'entrée en vigueur. Nous n'avons pas non plus trouvé de critique ou de réserve soulevée dans les sources — l'annonce est présentée sans point de vue contradictoire, ce que nous signalons sans pour autant en déduire qu'il n'en existe aucun.

Cela affecte-t-il votre voyage ?

D'après ce qui a été annoncé, non — c'est une réorganisation des licences commerciales et de la supervision réglementaire, pas un changement de la façon dont les touristes entrent au Laos, du visa nécessaire, ou de la façon de réserver hébergement et excursions. Si vous préparez une visite, les exigences pratiques restent celles couvertes dans nos guides visa et arrivée :