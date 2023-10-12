Comment obtenir un visa pour le Laos et combien cela coûte-t-il ?

Le Laos est un pays enclavé d'Asie du Sud-Est, connu pour ses paysages naturels époustouflants, sa culture riche et ses habitants chaleureux. Si vous envisagez de visiter ce magnifique pays, vous vous demandez peut-être comment obtenir un visa pour le Laos et combien cela coûte. Dans cet article, nous répondrons à ces questions et vous fournirons quelques conseils et informations utiles.

Avez-vous besoin d'un visa pour visiter le Laos ?

La réponse dépend de votre nationalité et de la durée de votre séjour. Si vous êtes ressortissant de l'un des pays suivants, vous n'avez pas besoin de visa pour entrer au Laos pendant la période spécifiée :

Brunei (14 jours)

Cambodge (30 jours)

Indonésie (30 jours)

Japon (15 jours)

Luxembourg (15 jours)

Malaisie (30 jours)

Mongolie (30 jours)

Myanmar (14 jours)

Philippines (30 jours)

Russie (15 jours)

Singapour (30 jours)

Corée du Sud (15 jours)

Suisse (15 jours)

Thaïlande (30 jours)

Vietnam (30 jours)

Si vous n'êtes pas ressortissant de l'un de ces pays ou si vous souhaitez rester plus longtemps que la durée maximale autorisée, vous devrez demander un visa pour visiter le Laos.

Quels sont les types de visas pour le Laos ?

Il existe trois principaux types de visas que vous pouvez demander pour vous rendre au Laos :

Visa à l'arrivée (VOA) : C'est l'option la plus pratique et la plus populaire pour la plupart des voyageurs. Vous pouvez obtenir un VOA dans n'importe quel aéroport international ou poste-frontière du Laos, en remplissant un formulaire de demande, en fournissant deux photos d'identité et en payant les frais de visa en espèces. Le VOA est valable pour une entrée unique de 30 jours maximum et peut être prolongé une fois pour 30 jours supplémentaires.

Visa électronique : Il s'agit d'une option en ligne qui vous permet de demander un visa avant votre arrivée au Laos. Vous devez remplir un formulaire de demande en ligne, télécharger les documents requis, payer les frais de visa en ligne et recevoir une lettre d'approbation du visa électronique par courrier électronique. Vous pouvez ensuite imprimer la lettre et la présenter aux points d'entrée désignés au Laos. Le visa électronique est valable pour une entrée unique de 30 jours maximum et ne peut être prolongé. Le site officiel du visa électronique pour le Laos est le suivant : https://laoevisa.gov.la/

Visa d'ambassade : Cette option vous oblige à demander un visa auprès de l'ambassade ou du consulat du Laos dans votre pays ou votre région. Vous devez soumettre un formulaire de demande, deux photos d'identité, votre passeport et d'autres documents justificatifs, et payer les frais de visa. Le visa d'ambassade peut être valable pour une ou plusieurs entrées, en fonction de l'objectif et de la durée du séjour.

Combien coûte un visa pour le Laos ?

Le coût d'un visa pour le Laos varie en fonction de votre nationalité et du type de visa que vous choisissez. Voici quelques exemples de frais de visa pour différents pays et visas :

Pays Frais VOA Frais de e-visa Frais de visa d'ambassade USA $35 $36.99 $50 UK $35 $36.99 $50 Canada $42 $43.99 $57 India $40 $41.99 $55 China $20 $21.99 $35

Notez que ces frais sont sujets à modification et peuvent varier en fonction du taux de change et d'autres facteurs. Vous devez toujours consulter le site officiel du gouvernement lao ou l'ambassade ou le consulat du Laos dans votre pays pour obtenir les informations les plus récentes.

Quels sont les conseils et astuces pour obtenir un visa pour le Laos ?

Voici quelques conseils et astuces qui vous aideront à obtenir facilement un visa pour le Laos :

Assurez-vous que votre passeport est valable au moins six mois après la date d'arrivée au Laos et qu'il comporte au moins deux pages vierges.

Préparez deux photos d'identité sur fond clair, conformes aux spécifications de la photo.

Disposer de suffisamment d'argent liquide en dollars américains ou en bahts thaïlandais pour payer les frais de visa. Il se peut qu'il n'y ait pas de guichet automatique ou de service de change au point d'entrée.

Si vous choisissez l'option VOA, téléchargez et remplissez le formulaire de demande à l'avance pour gagner du temps au guichet de l'immigration.

Si vous choisissez l'option e-visa, faites votre demande au moins trois jours ouvrables avant votre arrivée au Laos et imprimez la lettre d'approbation du e-visa.

Si vous choisissez l'option du visa d'ambassade, déposez votre demande suffisamment à l'avance et vérifiez les délais de traitement et les conditions requises auprès de l'ambassade ou du consulat.

Gardez votre visa et votre passeport sur vous en permanence pendant votre séjour au Laos.

Si vous souhaitez prolonger votre visa, rendez-vous au bureau de l'immigration de Vientiane ou de Luang Prabang avant l'expiration de votre visa et payez les frais de prolongation.

Conclusion

Nous espérons que cet article vous a donné un aperçu clair de la procédure d'obtention d'un visa pour le Laos et de son coût. Le Laos est un pays merveilleux à explorer et à découvrir, et l'obtention d'un visa n'est ni trop difficile ni trop chère. Suivez les étapes et les conseils ci-dessus et vous serez prêt à profiter de votre voyage au Laos. Passez un agréable moment !

Ressources utiles sur l'obtention d'un visa pour le Laos