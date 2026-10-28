Laos Tech Digest · 2643

Semaine du 19 octobre 2026 – 25 octobre 2026

La semaine en bref

Semaine calme pour la tech au Laos : seul développement confirmé, la première Lao Digital Week, tenue à Vientiane du 21 au 25 octobre, dont le programme comprenait un forum sur le gouvernement numérique et l’IA. Aucun nouveau produit télécom, tarif ou déploiement n’a été annoncé sur la période.

Actualités

Le Laos organise sa première Lao Digital Week, avec un forum sur le gouvernement numérique et l’IA

Ce qui s’est passé : Le Laos a organisé sa première Lao Digital Week à Vientiane du 21 au 25 octobre, sous l’égide du ministère de la Technologie et des Communications, autour d’un thème centré sur l’accélération de la transformation du gouvernement numérique. KPL a couvert le Digital Transformation Forum, consacré au gouvernement numérique et à l’IA. Le dossier collecté ne mentionne aucun nouveau produit, budget ni calendrier de déploiement. Lire l’original : KPL · Traduction (FR) — Contexte : US-ASEAN Business Council · Traduction (FR)

Pourquoi c’est important

Une première édition, dans une poussée numérique gouvernementale de fond

La Lao Digital Week est un événement nouveau plutôt qu’une institution établie, et elle s’inscrit dans deux fils que nous suivons : le système de population et d’identité fourni par le Vietnam (#2641–#2642, toujours sans calendrier de déploiement publié) et l’agenda gouvernemental en matière d’IA, de la stratégie Lao AI 2026–2035 à l’accord Lao Telecom–NUOL signé plus tôt en octobre (#2642). Pour l’heure, le forum reste un événement de politique et de présentation : aucun produit, tarif ou changement pour les utilisateurs n’a été annoncé. Sur l’agenda IA : Laos AI strategy 2026–2035.