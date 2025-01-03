Le Laos et la Chine lancent un système de paiement QR pour stimuler le tourisme sans argent liquide : Ce que cela signifie pour les visiteurs

Les gouvernements du Laos et de la Chine ont franchi une étape importante dans la facilitation des transactions scripturales pour les touristes en lançant un système de paiement QR. Cette initiative innovante facilite les voyages, améliore la sécurité financière et s'aligne sur les tendances mondiales en matière de paiements numériques. Voyons comment ce système profite aux touristes et quelles sont ses implications pour l'industrie du tourisme au Laos.

Qu'est-ce que le système de paiement QR Laos-Chine ?

Le système de paiement QR est une plateforme de paiement numérique transfrontalière développée en collaboration entre le Lao National Payment Network (LAPNet) et l'UnionPay International (UPI) de Chine. Il permet aux touristes des deux pays d'effectuer des paiements sécurisés et sans numéraire à l'aide de codes QR.

Principales caractéristiques du système de paiement QR

1. Capacité de paiement transfrontalier

Les touristes chinois au Laos peuvent utiliser l'application mobile UnionPay pour effectuer des paiements, tandis que les voyageurs laotiens auront bientôt accès au système en Chine. Cette intégration transparente prend en charge plus de 160 portefeuilles électroniques dans 37 pays.

2. Expansion du réseau de commerçants

Le système relie les utilisateurs d'UnionPay aux commerçants affiliés à huit grandes banques laotiennes, dont BCEL et JDB, ce qui permet une utilisation généralisée dans les destinations touristiques populaires du Laos.

3. Déploiement progressif

L'initiative est mise en œuvre en deux étapes :

Phase 1 : China Scan Laos - Actif dès à présent, il permet aux touristes chinois de payer au moyen de codes QR au Laos.

- Actif dès à présent, il permet aux touristes chinois de payer au moyen de codes QR au Laos. Phase 2 : Laos Scan China - Le lancement est prévu prochainement et permettra aux citoyens laotiens d'effectuer des paiements en Chine.

Avantages du système de paiement QR Laos-Chine

1. Commodité pour les touristes

Les voyageurs n'ont plus besoin de transporter de grandes quantités d'argent liquide ou de se préoccuper du change de devises. Le système de paiement QR rationalise les transactions, ce qui permet de se concentrer sur l'expérience du voyage.

2. Amélioration de la sécurité financière

Les paiements scripturaux réduisent les risques liés au transport d'argent physique, tels que le vol ou la perte.

3. Stimulation des entreprises locales

Les commerçants du Laos peuvent attirer davantage de touristes chinois en offrant des options de paiement pratiques, ce qui profitera en fin de compte à l'économie locale.

L'impact de cette initiative sur le tourisme au Laos

Le système de paiement QR s'inscrit dans la stratégie du Laos visant à stimuler son secteur touristique en offrant aux visiteurs internationaux une expérience moderne et sans tracas. La Chine est l'une des principales sources de touristes pour le Laos, et la simplification des paiements devrait accroître l'afflux de touristes.

En outre, en intégrant des solutions numériques dans son infrastructure financière, le Laos se positionne comme une destination avant-gardiste pour les voyageurs férus de technologie.

Comment utiliser le système de paiement QR au Laos

Si vous êtes un touriste qui prévoit de visiter le Laos, voici comment vous pouvez profiter du système de paiement QR :

Téléchargez l'application mobile UnionPay ou utilisez un portefeuille électronique compatible. Scannez le code QR chez les commerçants participants pour faciliter vos transactions. Profitez d'une expérience sans argent liquide et transparente tout en explorant la beauté du Laos.

Pourquoi les transactions sans numéraire sont-elles l'avenir du tourisme ?

À mesure que le monde adopte des solutions numériques, les paiements sans numéraire deviennent un aspect essentiel de l'industrie du tourisme. Le système de paiement QR Laos-Chine s'inscrit dans une tendance plus large visant à améliorer la connectivité régionale et la facilité de voyage.

Conclusion : Une situation gagnant-gagnant pour les touristes et les entreprises

Le lancement du système de paiement QR Laos-Chine marque une étape importante dans la promotion du tourisme sans argent liquide. Pour les touristes, il garantit une expérience de voyage plus fluide et plus sûre. Pour les entreprises locales, il ouvre la voie à de nouvelles opportunités en s'adressant à un segment croissant de voyageurs sans argent liquide.

En adoptant cette technologie, le Laos ne se contente pas d'améliorer son écosystème touristique, il adopte également l'innovation pour un avenir plus connecté.

Sources d'information

https://laotiantimes.com/2024/12/25/laos-china-launch-qr-payment-system-for-cashless-tourism

https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2024/12/28/laos-and-china-launch-qr-payment-system-for-cashless-tourism