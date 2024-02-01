Comment utiliser EZyKip : Le guide ultime pour les touristes au Laos (2026)

Comment utiliser EZyKip : Le guide ultime pour les touristes au Laos (2026)

EZyKip est une plateforme de réservation de transports en ligne populaire au Laos, idéale pour les voyageurs qui souhaitent réserver des bus, des minibus ou des circuits sans passer par une agence. Voici comment l'utiliser.

Qu'est-ce que EZyKip ?

EZyKip est une plateforme numérique qui permet de réserver des billets de bus et de minibus pour les itinéraires les plus populaires au Laos, notamment Vientiane, Luang Prabang, Vang Vieng, Pakse et les principales villes du sud.

Comment réserver sur EZyKip

1. Rendez-vous sur le site ou l'application EZyKip
2. Entrez votre ville de départ et d'arrivée
3. Choisissez votre date et votre horaire
4. Sélectionnez votre siège
5. Payez en ligne (carte bancaire ou mobile money)
6. Recevez votre billet électronique par email

Besoin de rester connecté pendant votre voyage au Laos ? Commandez votre eSIM Laos avant de partir.

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