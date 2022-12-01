Dites adieu aux frais d’itinérance : Les meilleures cartes SIM pour les voyageurs au Laos

Depuis que nous avons lancé notre service de livraison de cartes SIM pour les voyageurs, nous avons reçu des commandes du monde entier.

Que vous ayez passé votre commande des mois avant votre voyage ou à la dernière minute, nous vous garantissons une couverture et, jusqu'à présent, nous pouvons affirmer avec fierté que 100 % de nos clients ont été satisfaits !

Qu'il s'agisse de routards européens, de voyageurs d'affaires asiatiques ou même de mineurs australiens, nous recevons toutes sortes de demandes personnalisées que nous nous efforçons de satisfaire au mieux.

Si vous venez au Laos pour la toute première fois, vous n'avez certainement pas envie de passer du temps à comparer et à tester chaque carte SIM. Prenez quelques minutes pour lire ce guide, et vous saurez exactement quelle carte SIM au Laos est la meilleure pour vous.

Unitel : la meilleure carte SIM pour les touristes et les digital nomades.

L'opérateur mobile laotien Unitel a le plus grand nombre d'abonnés et la plus grande couverture au Laos. Unitel est soutenu par Viettel, qui a une très forte présence dans la région. Le Vietnam, bien sûr, mais aussi le Cambodge et le Myanmar sont quelques-uns des pays où la société de télécommunications vietnamienne est présente.

Si vous avez eu une bonne expérience avec Metfone au Cambodge, Mytel au Myanmar ou Viettel au Vietnam, vous devriez trouver une expérience très similaire avec Unitel Laos.

Le premier opérateur de téléphonie mobile propose également des forfaits internet très compétitifs, et leur réseau est dans l'ensemble suffisamment rapide et stable pour vous permettre d'appeler votre famille et vos amis par vidéo et de vloguer votre voyage sur Youtube.

Si vous avez besoin de Zoommer vos clients, et que vous êtes au milieu de la jungle, Unitel n'est peut-être pas votre seule option... Pourquoi ne pas essayer ETL ?

ETL : Partout où vous allez ...

L'industrie minière est très présente au Laos. Des entreprises internationales ont établi des camps miniers dans tout le pays et exploitent, entre autres minéraux, l'or, le cuivre, le zinc et le plomb. L'hydroélectricité est également un élément très important de l'économie laotienne et, de même, ces projets hydroélectriques sont assez éloignés et isolés.

ETL est l'un des plus petits opérateurs du Laos, mais il couvre néanmoins des zones du pays que personne d'autre ne couvre. À ce titre, nous avons reçu plusieurs demandes de professionnels vivant dans des camps éloignés qui cherchaient des cartes SIM et des plans Internet ETL à leur arrivée à Vientiane.

Promotion d'ETL dans une petite boutique à Vientiane

Si vous vous rendez un jour au Laos pour travailler dans l'un de ces camps isolés, vous voudrez peut-être commander une carte SIM ETL auprès de nous.

De même, si vous êtes un touriste qui cherche à explorer le Laos hors des sentiers battus, envisagez ETL comme deuxième carte SIM, elle peut vous aider à obtenir une couverture lorsque votre première carte SIM vous a fait défaut.

Vous pouvez trouver plus d'informations sur la couverture mobile d'ETL en consultant notre carte interactive de couverture mobile.

Lao Telecom : La meilleure carte SIM pour les expatriés

Lao Telecom est le deuxième plus grand opérateur de téléphonie mobile au Laos. LTC fournit un excellent service à la clientèle. Vous pouvez les contacter en ligne via la boîte de dialogue en ligne ou vous rendre dans l'un de leurs centres clientèle, il y en a un dans chaque grande ville. Lao Telecom est le seul et unique fournisseur de télécommunications à proposer la 5G au Laos, mais la couverture est extrêmement limitée. Si vous possédez un téléphone compatible eSIM, vous serez heureux d'apprendre que LTC prend en charge cette technologie. Rendez-vous dans l'un de leurs magasins pour faire activer votre eSIM.

De plus, le fait de posséder une carte SIM Lao Telecom vous garantit de trouver des recharges partout où vous allez, ce qui est très précieux.

Lao Telecom offre également un bon service postpaid avec des frais mensuels abordables.

Beaucoup d'expatriés sont fidèles à Lao Telecom depuis des années. Si vous prévoyez de vous installer dans le pays pendant de nombreuses années, la carte SIM Lao Telecom est un choix solide.

Conclusion : Une même solution ne convient pas à tous

Il y a une carte sim mobile pour tout le monde. Et si une seule ne répond pas complètement à vos besoins, achetez-en deux ! Nous vous recommandons d'investir dans un téléphone à double carte SIM si vous vous rendez au Laos. Vous pouvez profiter des deux cartes sim pour tester deux opérateurs locaux. Vous pouvez également utiliser une SIM pour le réseau local et une SIM en itinérance pour recevoir des SMS et des appels depuis votre pays d'origine.

Que vous soyez un touriste, un voyageur d'affaires, un nomade numérique ou un expatrié, vous aurez besoin de connectivité en atterrissant au Laos. Mais nous avons tous des besoins différents. Certains s'en tiendront aux grandes villes pour leurs affaires, d'autres exploreront la magnifique campagne laotienne. D'autres vont travailler dans des camps miniers éloignés.

Les opérateurs de téléphonie mobile au Laos offrent un large éventail d'options avec une bonne couverture, des performances stables et des tarifs intéressants.

Les deux plus grands opérateurs, Lao Telecom et Unitel, offrent des performances, des prix et une couverture similaires. Le choix final résidera probablement dans votre carnet d'adresses ou votre affinité avec une marque.

Pour ceux qui cherchent à explorer la campagne, ou à travailler dans des camps éloignés, ETL est un choix solide.

Il existe d'autres options, comme MVNO TPLUS, qui fonctionne sur le réseau de Lao Telecom. TPLUS est très populaire auprès de la population jeune du Laos.

Best Telecom pourrait également être une bonne option si vous prévoyez de vivre au Laos pendant un certain temps et si vous avez besoin d'un plan postpayé.

Quel que soit votre choix, pensez à commander votre carte SIM en ligne. Nous nous chargerons de l'enregistrement de la carte SIM et de l'activation du forfait Internet et nous vous assisterons dans votre langue locale pendant toute la durée de votre séjour au Laos.