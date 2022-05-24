Est-ce-que mon téléphone fonctionne au Laos?

Alors que le pays ré-ouvre ses frontières, de plus en plus de voyageurs mettent en place leur plan de visite du Laos.

Les touristes s'inquiètent souvent de savoir si leur téléphone portable fonctionnera au Laos. Il peut être très frustrant de découvrir que votre smartphone ne fonctionne pas après votre arrivée au Laos.

Mon téléphone est-il verrouillé par la carte SIM ?

La première chose à vérifier est que votre smartphone ne soit pas verrouillé par la carte SIM. Le verrouillage de la carte SIM ou du réseau est une restriction technique intégrée aux téléphones mobiles par les fabricants pour limiter l'utilisation de ces téléphones à des réseaux spécifiques.

Dans le monde occidental, il est courant de trouver des téléphones verrouillés. Si vous avez acheté votre téléphone auprès de votre opérateur mobile à un prix très bas, il est très probablement verrouillé, ce qui vous empêchera de l'utiliser avec un autre opérateur mobile. La principale raison pour laquelle les opérateurs mobiles verrouillent les téléphones est parce que le téléphone est subventionné et que son coût sera récupéré pendant la durée du contrat.

Si votre téléphone est verrouillé, vous ne pourrez pas l'utiliser au Laos.

La première chose à faire est de demander à votre opérateur de débloquer votre téléphone. L'opérateur mobile peut vous facturer cette opération et les frais peuvent être assez élevés selon l'état d'avancement de votre contrat.

La deuxième option consiste à trouver un magasin de téléphonie mobile capable de débloquer votre smartphone. Veillez à choisir un magasin de téléphonie mobile fiable, car cette procédure n'est pas tout à fait légale et vous risquez de faire bloquer votre appareil pour toujours. Si votre appareil est "bricked", il n'est plus utilisable.

Compatibilité des Fréquences

La deuxième chose que vous devez vérifier, ce sont les fréquences de fonctionnement de votre téléphone. Un téléphone est un appareil sans fil qui émet et reçoit sur une plage de fréquences. Chaque technologie mobile 2G, 3G, 4G et 5G a sa propre gamme de fréquences respectives. Les fréquences mobiles étant une marchandise très chère, les fournisseurs de télécommunications opèrent sur des plages de fréquences spécifiques, et vous devriez vous assurer que les fréquences de fonctionnement sont compatibles avec votre téléphone.

Heureusement, les opérateurs de téléphonie mobile au Laos utilisent des fréquences standard qui fonctionnent avec la plupart des téléphones portables de nos jours. Il est néanmoins important de vérifier que votre téléphone supporte ces fréquences.

Fréquences Mobiles au Laos

Source: Halberd Bastion

Notez que TPLUS est un MVNO sur Lao Telecom et que Best Telecom est un MVNO sur ETL Mobile. Ces opérateurs partagent donc les mêmes fréquences.

Si vous souhaitez vérifier que votre smartphone est compatible avec lesdites fréquences, vous pouvez vous rendre sur le site de gsmarena, trouver le modèle de votre téléphone et chercher l'onglet réseau. Cliquez sur "expand" et vérifiez que votre appareil soit compatible avec les fréquences de Lao mobile.

Samsung Galaxy A53 5G Mobile Frequences - GSMARENA

Que faire si mon téléphone n'est pas compatible ?

Utiliser un hotspot WiFi mobile au Laos

Si vous voulez vraiment utiliser votre téléphone, mais qu'il est bloqué par une carte SIM ou qu'il n'est pas compatible avec les fréquences mobiles au Laos, la solution est d'acheter un hotspot Wi-Fi mobile.

Un hotspot Wi-Fi est un petit appareil qui va créer un petit réseau WiFi, permettant aux appareils environnants de se connecter et d'accéder à Internet via le modem cellulaire du hotspot.

Hotspot Mobile WiFi au Laos

La plupart des points d'accès Wi-Fi mobiles sont légers, portables et équipés d'une batterie. Vous pouvez les garder dans votre poche ou dans votre sac et les emporter partout, afin de toujours rester connecté à Internet.

Les hotspots mobiles sont une solution parfaite si vous voyagez en couple ou en famille, car vous pouvez partager le même appareil entre 7 et 8 personnes.

Vous pouvez acheter une carte SIM locale et un hotspot Wi-Fi mobile au Laos. Les appareils à hotspot se trouvent dans les magasins informatiques de Vientiane et de Luang Prabang. Vous pouvez également commander votre appareil avec une carte SIM laotienne entièrement activée avant votre voyage et faire livrer tout cela à votre hôtel le jour de votre arrivée.

Utilisez un smartphone local au Laos

Si vous ne souhaitez pas vous encombrer d'un appareil supplémentaire, il peut être judicieux d'investir dans un smartphone bon marché pour votre voyage. Au Laos, les marques de téléphone les plus populaires sont Redme, Xiaomi, Huawei et Samsung. Vous trouverez de nombreux magasins de téléphonie mobile à Vientiane, Pakse et Luang Prabang qui vendent des smartphones à double SIM dans une fourchette de 100 à 200 dollars.

Si vous souhaitez commander une carte SIM laotienne, visitez notre boutique en ligne et nous la ferons livrer à votre hôtel avant votre arrivée.