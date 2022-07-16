15 applications essentielles pour voyager au Laos (2026) : Cartes, taxis, paiements et eSIM

Voyager au Laos en 2026 est bien plus facile avec les bonnes applications. Voici les 15 applications essentielles à télécharger avant votre départ.

Transport et déplacements

LocA — VTC et paiements QR

— VTC et paiements QR Maxim — VTC économique

— VTC économique Indrive — Négociation du prix

— Négociation du prix LCR App — Billets de train Laos-Chine

— Billets de train Laos-Chine EZyKip — Réservation de bus

— Réservation de bus Google Maps — Cartes hors ligne

Paiements et argent

LocA Pay — Paiements QR

— Paiements QR BCEL One — Banque mobile

Communication et données

WhatsApp — Messagerie standard

— Messagerie standard Google Traduction — Traduction hors ligne (laotien)

— Traduction hors ligne (laotien) eSIM Laos — Commandez votre eSIM avant de partir

Restez connecté pendant votre voyage au Laos — commandez votre eSIM avant de partir.