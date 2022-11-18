<strong>Au Laos de vous faire préférer le Train</strong>

Depuis décembre 2021, le Laos est désormais bien intégré aux nouvelles routes de la soie, grâce au train reliant Vientiane la capitale frontalière de la Thaïlande, à Boten aux portes de la Chine. Voici donc ce pays enclavé connecté au projet pharaonique de la BRI* qui entend relier par les rails, Kunming (CHINE) à Singapour d’ici 2026.

En attendant, marchandises, voyageurs et touristes, s’affairent sur les quais de la gare, satisfaits de pouvoir rejoindre Luang-Prabang de Vientiane en deux heures à peine, contre six heures minimum par la route.

Le Train à Classe Unique K

Histoire de réseaux

Ce sont 417 km de voie ferrées, creusées dans la montagne et traversant la canopée, qui permettent au train de parcourir le Laos du Nord au centre. Si le paysage vaut la place assise côté fenêtre, le trajet se fait en grande partie sous les tunnels. Idéal pour abréger une conversation téléphonique avec votre mère, qui s’inquiète de savoir si vous avez emporté assez de pastilles pour clarifier l’eau dans la jungle, le coup du tunnel qui vous déconnecte du réseau est tout a fait crédible.

Mais à ce prix : Luang-Prabang n’est plus qu’à deux heures de Vientiane ! Pensez-y !

Géré par la Laos China Railway (LCR), le réseau ferroviaire propose deux types de trains :

- le train à grande vitesse, lancé à 160 km/h à travers la jungle disposant d’une première, d’une seconde et d’une business class. Deux convois partent chaque jour : un rapide (C83/84) n’effectuant des arrêts que dans les grandes villes, et un plus long destiné à desservir toutes les gares (C81/82).

- un train plus simple à classe unique (K11/12), moins rapide et très bon marché, circule quotidiennement et s’arrête à toutes les gares.

Comptez entre 6 et 12 dollars pour le ticket, selon la destination, le type de train et la classe désirée. Un tarif qui a tôt fait de rallier à la cause du rail ceux qui jusqu’alors préféraient l’avion.

Casse-tête à la réservation :

Malgré le réel confort qu’offre le train, (y compris le K à classe unique) , un bug pourtant a tôt fait d’en décourager certains : au certes bas coût du transport, il faut rajouter celui de l’agent qui vous procurera le précieux sésame. Quelques dollars, trois fois rien, mais nécessaires. Alors pourquoi faire appel à un agent pour booker votre trajet ?

À l’heure actuelle, il n’est pas possible de réserver en ligne. Reste que le Laos est un pays de traditions, que le contact humain y est prépondérant, et que c’est exactement pour cela que vous venez ici. Pour vivre une expérience humaine privilégiée. (Parfaitement, j’ai vu vos mots clés dans la barre de recherche Google « voyage contact humain » et vous voilà au Laos).

Pas convaincu ?

Vous pouvez en effet parfaitement vous procurer vos billets de train tout seul.

Imaginez que vous êtes pour une paire de jours à Vientiane, désireux de profiter du charme de la ville et d’agrémenter votre compte instagram. Il vous faudra sacrifier une bonne demi journée pour vous rendre à la gare, trouver le guichet, faire la queue, obtenir votre ticket et rentrer en ville. N’oubliez pas votre passeport, vos kips (LAK), votre patience, et souvenez vous qu’une personne ne peut pas acheter plus de 3 tickets à la fois.

À noter qu’il n’y a pas de payement par carte bancaire : espèces ou MobileBanking (Laos et Chinois disponible).

La Billetterie est disponible trois jours avant le départ du train. En général le voyageur est tout juste en train d’atterrir à Vientiane à ce moment là. Bref, un casse tête, et une économie qui n’en n’est pas vraiment une.

Pour quelques dollars de plus : laissez faire les professionnels. Des agences de voyages comme discoverLaos proposent ce service, avec une livraison de ticket à l’hôtel ou un retrait dans leurs bureau en ville. Vous trouverez également sur Facebook des noms d’agents indépendants recommandés en local. Éventuellement, votre hôtel/guesthouse peut proposer ce service. Dans tous les cas ils auront besoin d’une photocopie couleur et bien cadrée de votre passeport.

Maintenant que vous avez opté pour un transport rapide peu cher et confortable, oublié le casse tête de la réservation, votre agent vous ayant sauvé la mise, vous voici prêt à embarquer à bord du train du Laos, et là, la procédure : c’est comme à l’aéroport. Un poids de bagage limité (20kg par adulte), présentation du titre de transport et du passeport, et surtout : contrôle au scanner. Oubliez votre matériel de chasse pour la jungle : est interdit à bord du train tout ce qui peut l’être en cabine de l’avion.

La raison est pour l’instant inconnue, mais le Laos reste un pays de mystères à découvrir. En attendant, nous, on a un train tout neuf !

* Belts and Roads Initiatives

Train à Classe Unique K avec les enfants

FAQ pour Voyageurs Anxieux :

Est ce que je peux réserver mes billets de train depuis la France?

NON, il n’existe pas (encore) de service en ligne auprès de l’opérateur des rails. De plus la réservation est ouverte 3 jours avant le départ du train. Ceci dit on pourrait tout à fait imaginer que vous contactiez depuis la France, et ce pas plus de 3 jours avant le départ, un agent/ votre hôtel, et qu’il fasse la réservation pour vous.

Est ce que le train est une bonne option avec les enfants?

OUI, le train est confortable (y compris le train normal), propre, le voyage rapide, et ils pourront même courir partout personne ne leur dira rien. Les laotiens sont très “Kids friendly”. Les enfants mesurant plus de 120 cm payeront un tarif adulte, en dessous de cette taille c’est moitié prix. Si l’enfant (le bébé) ne réserve pas de siège et voyage sur les genoux de ses parents, c’est gratuit!

Est ce que je peux voyager en train avec beaucoup de bagages?

OUI, 20 kg par adulte 10 kg par enfant, si ça n’est pas suffisant : acheter en surplus, voir envisager le cargo auprès de compagnies privées.

Quels sont les tarifs du train?

ÇA DÉPEND du train : le TGV, (rapide ou moyen) ou le train normal (lent) et de la classe (business, 1ère ou Seconde), mais aussi de la destination. Voir le tableau ici

Il y a-t-il Internet dans le train?

NON, mais votre voisin est sûrement très sympathique. La compagnie de chemin de fer est en passe de devenir le meilleur spot de rencontre du pays, puisque l’absence d’internet oblige les passagers à parler entre eux plus qu’à leur téléphone.

Des repas/ Snacks sont ils proposés à bord des trains :

NON pour le TGV.

OUI il est possible d’acheter à bord du train normal, des bricoles à se mettre sous la dents et des boissons.

J’ai raté mon train/ pas réussi à obtenir un ticket ?

Reste l’option : en bus à la gare du Sud. Ou bien pour Vang Vieng : louer un mini van de la gare du sud ou auprès d’un service de location de voiture. Pour Luang-Prabang, ou Oudomxay : il reste l’avion.