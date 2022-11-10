Forfaits de données Unitel au Laos : courte durée, mensuel et longue durée

Unitel, l'opérateur historique du Laos, propose des forfaits de données allant du forfait journalier au forfait annuel — de quoi couvrir aussi bien un court séjour touristique qu'une installation de longue durée.

Forfaits de données Unitel

Forfaits courts (touristes)

Pour un court séjour, Unitel propose des forfaits valables de 1 à 15 jours, activables par code USSD dès que la ligne est enregistrée. Le forfait le moins cher utile pour un touriste tourne autour de 10 000 kip (moins de 0,50 $) pour quelques jours de données.

Forfaits mensuels et longue durée

Au-delà du mois, Unitel propose aussi des forfaits trimestriels, semestriels et annuels, intéressants si vous n'utilisez pas beaucoup de données au quotidien — attention toutefois, aucun opérateur au Laos ne reporte les données non utilisées d'une période à l'autre.

Les prix et les codes changent régulièrement : consultez notre liste à jour des forfaits de données Unitel (en anglais) pour les tarifs et codes USSD exacts au moment de votre voyage.

Forfaits de données Unitel - Laos

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