Train au Laos : des améliorations en cours

Un an a passé depuis l’inauguration le 2 décembre 2021 du Train reliant le Laos à la Chine, et les retours d’expérience ne manquent pas. Assouplissement des règles Covid, ouverture de la Frontière Chinoise, réforme de la billetterie, le changement, c'est maintenant ! Si le bilan reste dans l’ensemble positif, quelques zones de cafouillages attendent encore une amélioration.

Des voyageurs enchantés

Une fois passé le casse-tête à l’embarcation, le trajet est dans l’ensemble agréable, que le train soit bondé ou pas. Interrogés à bord, des voyageurs enthousiastes vantent la propreté des équipements et l’organisation de la compagnie. Sur le train à grande vitesse, des hôtesses viendront vérifier, comme à bord d’un aéronef, la disposition impeccable des bagages dans les compartiments prévus à cet effet. À bord du train K à classe unique, une ambiance plus turbulente les jours de grande affluence, mais bonne enfant en général, et des charriots proposant des boissons et des snacks circulent. La bonne disposition des valises suffit, ici impeccable est superfétatoire.

l'attente dans le hall de la gare de Vientiane

Si les contrôles sont toujours drastiques à l’embarquement, les mesures sanitaires, elles, se sont considérablement assouplies. Une large majorité de voyageurs ne porte plus de masque, à chacun d’adopter une attitude responsable en fonction de son état de santé et de ses propres risques. Le sourire naturel et démasqué est de nouveau à la mode.

Digitalisation du Ticketing…. Loading !

Confortablement installés dans leur wagon, ces voyageurs satisfaits ont tôt fait d’oublier le casse-tête de la réservation. Ils ne le savent pas encore, mais une petite révolution est en marche : une application de Booking a été lancée à l’occasion du premier anniversaire du Train. Enfin, c’est ce qu’a annoncé le Laotian times. L’application est bien là, disponible sur Google Play. Jolie, fonctionnelle, colorée, on peut déjà la télécharger et créer un compte. L’application est disponible en chinois, Laotien et Anglais. En revanche, pour commander ses billets : il semblerait que le système ne soit pas encore totalement abouti.

On y arrive… une fois votre compte créé, vous pouvez vérifier les horaires de train, les prix, la durée du voyage, mais au moment d’appuyer sur le bouton « Commander » … plus rien ! Dommage. L’onglet « historique » de commande reste vide.

L’application informe cependant le voyageur de se munir d’un document d’Identité valide à l’embarquement, et de se présenter au guichet avec sa réservation en ligne, (non faisable à ce jour) pour récupérer …. un ticket papier.

En attendant d’avoir une application fonctionnelle, reste la billetterie sur place ( 3 jours avant le départ du train) où via un intermédiaire qu’il s’agisse d’un agent ou d’un service de l’hôtel.

L'appliction montre les trains disponibles, mais impossible de valider la commande

Exemple efficace de réservation en ligne : Discover Lao

Pas une application bien sûr, mais un site web, géré par une agence de voyage. Le site web permet de réserver en ligne auprès de l’opérateur, avant d’envoyer une copie de sa pièce d’identité par Whatsapp. Une fois la réservation confirmée, vous pouvez obtenir que le billet soit livré à votre hôtel, ou aller le chercher vous-même dans les agences de la compagnie.

DiscoverLao, réserver ses billets en ligne sur le site web, ne dispense pas d'aller chercher son ticket à l'agence

Et la Frontière s’ouvrit

Dans le monde pré pandémique, la Chine représente a elle seule 20 % du Tourisme au Laos. Avec la réouverture des frontières et l’assouplissement des mesures sanitaires, nul doute que les Chinois seront tentés par le train pour visiter le Laos. Une manne touristique bienvenue pour ce pays enclavé qui reste largement tributaire des visiteurs de l’empire du Milieu. En revanche, le passage frontalier entre les deux pays pourrait bien refroidir certains visiteurs : les autorités prévoient 4h d’attente à l’immigration. Encore un point à améliorer, les gouvernements des deux pays y travaillent.

Évidement, ce point à lui seul peut décourager les touristes venus du nord, par ailleurs peu enclins à voyager sans avoir de ticket en main longtemps avant le départ.

Depuis un an, 1,2 million de passagers ont voyagé à bord du train Laos Chinois, et même si tout n’est pas encore parfaitement rodé, le train fonctionne. Reste à attendre les correctifs des bugs en cours, vite, avant que les touristes ne reviennent plus massivement.