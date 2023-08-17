Comment louer une voiture ou une moto au Laos ?

Le Laos est une nation étonnante qui offre de nombreuses choses à voir et à faire pour les touristes. La location d'une voiture ou d'une moto vous offre plus de liberté et de flexibilité pour explorer le pays à votre guise, que vous souhaitiez découvrir les temples historiques de Luang Prabang, les montagnes pittoresques de Vang Vieng ou la ville animée de Vientiane. Cependant, il y a certaines choses que vous devez savoir et auxquelles vous devez vous préparer avant de louer une voiture ou une moto au Laos. Voici quelques conseils et recommandations pour faciliter et sécuriser votre expérience de location.

Quels sont les documents nécessaires pour louer une voiture ou une moto au Laos ?

Vous devez être en possession d'un permis de conduire international (PCI) et d'un permis de conduire en cours de validité de votre pays d'origine pour pouvoir louer une voiture ou un vélo au Laos. Le PCI, qui est accepté par de nombreux pays dans le monde, est un document qui traduit votre permis de conduire national dans de nombreuses langues. Avant de partir pour le Laos, vous pouvez obtenir un PCI auprès de votre préfecture. Lorsque vous louez une voiture ou un vélo au Laos, certaines sociétés de location et organisations gouvernementales peuvent vous demander de fournir un PCI en plus de votre permis de conduire national.

Si vous n'avez pas de PCI, vous pouvez toujours louer une voiture ou une moto au Laos, mais vous devrez peut-être faire face à certains risques et difficultés. Par exemple, certaines sociétés de location peuvent vous facturer des frais plus élevés ou refuser de vous louer un véhicule sans PCI. Vous pouvez également rencontrer des problèmes avec la police ou les compagnies d'assurance si vous êtes impliqué dans un accident ou une infraction au code de la route. Il n'est donc PAS recommandé de conduire sans PCI au Laos ou ailleurs dans le monde.

Quelles sont les garanties demandées par les loueurs ou les magasins ?

Afin de s'assurer que vous rendez le véhicule en excellent état et que vous payez les éventuels dommages ou amendes, la plupart des sociétés de location ou des magasins au Laos demandent une caution ou une garantie lorsque vous louez une voiture ou une bicyclette. Le type et le calibre du véhicule, la durée de la location et les règles de l'agence ou du magasin de location peuvent avoir une incidence sur le montant de la caution ou de la garantie. Pour les voitures, le dépôt ou la garantie peut souvent varier de 50 à 500 dollars, tandis que pour les motos, il peut aller de 10 à 50 dollars. Si vous ne souhaitez pas verser de caution, le magasin vous demandera de lui laisser votre passeport.

La façon la plus courante de payer le dépôt ou la garantie est de le faire en espèces, en KIP lao, en baht thaïlandais ou en dollar américain. La société de location ou le magasin conservera la caution ou gardera votre passeport jusqu'à ce que vous rendiez le véhicule.

L'agence de location ou le magasin examinera la voiture lorsque vous la rendrez pour vérifier qu'il n'y a pas de bosses, de rayures, de pièces manquantes ou de niveau d'essence trop bas. Si tout se passe bien, ils vous remettront votre passeport ou vous restitueront votre dépôt. En cas de problème, ils prélèveront le montant approprié de votre caution pour les réparations, le nettoyage, le ravitaillement en carburant ou les amendes nécessaires.

Quels sont les pièges à éviter lors de la location d'une voiture ou d'une moto au Laos ?

Si la location d'une voiture ou d'une moto au Laos peut être amusante et gratifiante, elle peut aussi présenter des difficultés et des risques. Lorsque vous louez une voiture ou une moto au Laos, soyez conscient des dangers suivants :

Louer auprès de sources peu fiables : Pour éviter les escroqueries, les fraudes, les surfacturations ou les véhicules de mauvaise qualité, il est conseillé de louer auprès de sociétés de location ou de magasins réputés et dignes de confiance (voir nos recommandations dans le paragraphe suivant). Vous pouvez consulter les avis en ligne, les évaluations, les recommandations ou les témoignages d'autres voyageurs qui ont déjà loué un véhicule chez eux. Vous pouvez également comparer les prix et les conditions des différentes options de location avant de prendre une décision.

(voir nos recommandations dans le paragraphe suivant). Vous pouvez consulter les avis en ligne, les évaluations, les recommandations ou les témoignages d'autres voyageurs qui ont déjà loué un véhicule chez eux. Vous pouvez également comparer les prix et les conditions des différentes options de location avant de prendre une décision. Ne pas vérifier soigneusement le véhicule : Avant de signer un contrat ou un accord, veillez à inspecter soigneusement le véhicule pour détecter d'éventuels dommages, rayures, bosses, fissures, fuites, pneus crevés, feux, miroirs, vitres, serrures, freins, volant, klaxon, etc. Prendre des photos ou des vidéos des défauts éventuels et les signaler à la société de location ou au magasin. Vous éviterez ainsi d'être blâmé ou facturé pour des dommages qui n'ont pas été causés par vous.

et à la société de location ou au magasin. Vous éviterez ainsi d'être blâmé ou facturé pour des dommages qui n'ont pas été causés par vous. Ne pas lire attentivement le contrat : Avant d'accepter de louer une voiture ou une moto au Laos, assurez-vous de lire et de comprendre attentivement les termes et conditions du contrat . Si il est en langue lao, demandez une traduction. Faites attention aux détails tels que le prix de la location, la durée, la limite de kilométrage, la couverture d'assurance, la politique en matière de carburant, les frais de retard, la politique d'annulation, les pénalités en cas d'infraction au code de la route, etc. Posez des questions si quelque chose n'est pas clair ou confus. Ne signez rien qui ne vous convienne pas ou que vous ne comprenez pas.

. Si il est en langue lao, demandez une traduction. Faites attention aux détails tels que le prix de la location, la durée, la limite de kilométrage, la couverture d'assurance, la politique en matière de carburant, les frais de retard, la politique d'annulation, les pénalités en cas d'infraction au code de la route, etc. Posez des questions si quelque chose n'est pas clair ou confus. Ne signez rien qui ne vous convienne pas ou que vous ne comprenez pas. Ne pas respecter le code de la route : Conduire au Laos peut être différent de conduire dans votre pays d'origine. Vous devez vous familiariser avec les règles de circulation locales avant de prendre la route avec votre voiture ou votre vélo de location. Les règles de base sont les suivantes : rouler à droite, respecter les limitations de vitesse et les panneaux de signalisation, porter un casque à moto, attacher sa ceinture de sécurité en voiture, ne pas conduire en état d'ébriété, ne pas utiliser son téléphone au volant, etc. Vous devez également être attentif et prudent vis-à-vis des autres usagers de la route, tels que les piétons, les cyclistes, les motocyclistes, les bus, les camions, etc. Si vous enfreignez les règles de circulation, vous risquez des amendes, des sanctions, voire une peine d'emprisonnement.

avant de prendre la route avec votre voiture ou votre vélo de location. Les règles de base sont les suivantes : rouler à droite, respecter les limitations de vitesse et les panneaux de signalisation, porter un casque à moto, attacher sa ceinture de sécurité en voiture, ne pas conduire en état d'ébriété, ne pas utiliser son téléphone au volant, etc. Vous devez également être attentif et prudent vis-à-vis des autres usagers de la route, tels que les piétons, les cyclistes, les motocyclistes, les bus, les camions, etc. Si vous enfreignez les règles de circulation, vous risquez des amendes, des sanctions, voire une peine d'emprisonnement. Ne pas disposer d'une couverture d'assurance adéquate : Lorsque vous louez une voiture ou un vélo au Laos, il est important d'avoir une couverture d'assurance adéquate pour vous protéger et protéger le véhicule en cas d'accident, de vol, de dommages ou de blessures. Certains loueurs ou magasins peuvent inclure une couverture d'assurance de base dans leur prix de location, mais celle-ci peut ne pas être suffisante pour couvrir tous les scénarios possibles. Vous pouvez envisager de souscrire une assurance complémentaire auprès du loueur ou du magasin, ou auprès de votre propre assureur voyage. Vous pouvez également vérifier auprès de la société émettrice de votre carte de crédit si elle propose une assurance pour la location de voitures ou de vélos.

Quelles sont les bonnes adresses pour louer une voiture ou une moto à Vientiane, Luang Prabang et Pakse ?

Voici quelques bonnes adresses pour louer une voiture ou une moto à Vientiane, Luang Prabang et Pakse :

Vientiane : J&C Services est une société de location de voitures fiable et professionnelle qui propose une large gamme de véhicules, des berlines aux SUV en passant par les fourgonnettes. Ils proposent également un service de chauffeur, un service de transfert aéroport et un service de location à long terme. Leurs prix sont raisonnables et comprennent l'assurance, les taxes et le kilométrage illimité. Vous pouvez les contacter par téléphone au +856 20 77 100 200 ou par courriel à info@jclao.com. Elephant Motorbike est également une alternative fiable et très populaire parmi les voyageurs. Telephone: +856 20 77 882 510

Luang Prabang : Sabaidee Luang Prabang Travel Day Tours est un magasin de location de vélos sympathique et serviable qui propose des vélos de qualité à des prix abordables. Ils fournissent également des cartes, des casques, des cadenas et des conseils sur les endroits à visiter à Luang Prabang. Vous les trouverez sur Sisavangvong Road, en face du temple Wat Mai. Vous pouvez les contacter par téléphone au +856 20 55 777 555 ou par courriel à sabaidee.luangprabang@gmail.com. Anousay Motorbike Rental est également une agence de location de motos réputée à Luang Prabang. Numéro de téléphone : +856 20 77 555 000

Pakse : Miss Noy Motorbike est un magasin de location de motos populaire et réputé qui propose des motos fiables et bien entretenues à des prix raisonnables. Ils fournissent également des casques, des cadenas, des cartes, des guides et des conseils pour explorer le plateau des Bolovens et d'autres attractions de Pakse. Vous les trouverez au numéro 13 de South Road, près de l'hôtel Champasak Palace. Vous pouvez les contacter par téléphone au +856 20 99 44 00 44 ou par courriel à missnoymotorbike@gmail.com.

J'espère que cet article vous a donné des informations utiles sur la manière de louer une voiture ou un vélo au Laos. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous souhaite un merveilleux et mémorable voyage au Laos !