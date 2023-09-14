Comment réserver des billets de train au Laos avec l’application LCR

Le Laos est un pays enclavé d'Asie du Sud-Est reconnu pour sa beauté naturelle à couper le souffle, sa riche culture et sa population accueillante. Si vous envisagez un voyage au Laos, le train est l'un des meilleurs moyens de découvrir le pays. Le Laos dispose d'un réseau ferroviaire moderne et efficace qui relie Vientiane, la capitale, à d'autres grandes villes et sites touristiques tels que Luang Prabang, Vang Vieng, Muang Xay et Boten. Tout en voyageant agréablement et en toute sécurité à bord de trains à grande vitesse ou de trains réguliers, vous pouvez profiter de vues panoramiques sur les montagnes, les rivières, les forêts et les villages qui jalonnent votre parcours.

Mais comment réserver des billets de train au Laos ? La solution est simple : utiliser l'application LCR. LCR est l'acronyme de Laos-China Railway, l'entreprise commune qui exploite les services ferroviaires du Laos. L'application LCR est le logiciel officiel de billetterie par téléphone portable créé par la LCR, qui vous permet de réserver facilement des billets de train au Laos.

Page d'accueil de l'application LCR sur Android

Avantages de l'utilisation de l'application LCR

L'application LCR présente de nombreux avantages qui en font le meilleur choix pour la réservation de billets de train au Laos. En voici quelques-unes :

Vous pouvez rechercher les horaires, les disponibilités et les prix des trains sur l'application et comparer différentes options pour trouver celle qui correspond le mieux à vos besoins de voyage.

Vous pouvez réserver vos places en ligne et payer en toute sécurité avec votre carte de crédit ou d'autres moyens de paiement.

Vous pouvez modifier ou annuler vos billets sur l'application et obtenir un remboursement conformément à la politique d'annulation.

Vous pouvez vérifier l'état de votre commande et les détails de vos billets sur l'application, et accéder à vos billets électroniques à tout moment et en tout lieu.

Vous pouvez gérer vos contacts fréquents et vos données personnelles sur l'application, et gagner du temps et de l'énergie lorsque vous réservez des billets pour vous-même ou pour d'autres personnes.

Vous pouvez obtenir une assistance clientèle et un retour d'information sur l'application, et contacter le personnel du LCR si vous avez des questions ou des problèmes.

LCR App - Sélectionnez votre horaire de train

Comment utiliser l'application LCR

L'utilisation de l'application LCR est simple et directe. Voici les étapes à suivre :

Téléchargez l'application LCR sur Google Play Store ou scannez le code QR sur le site web du LCR.

Créez un compte sur l'application avec votre adresse électronique et votre mot de passe.

Vérifiez votre compte avec un numéro de téléphone local au Laos. Il s'agit d'une étape obligatoire pour garantir votre identité et votre sécurité. Si vous n'avez pas de numéro de téléphone local au Laos, vous pouvez en commander un dans notre boutique, où nous proposons des cartes SIM abordables et fiables pour les voyageurs.

Connectez-vous à votre compte sur l'application, et commencez à réserver vos billets de train au Laos.

Les méthodes de paiement acceptées par l'application LCR sont les suivantes : Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), WeChat, Alipay, Visa, BCEL One.

LCR App - Ajoutez votre liste de passagers

Conclusion

L'application LCR est un outil indispensable pour tous ceux qui souhaitent voyager en train au Laos. Il offre un moyen pratique, efficace et rapide de réserver des billets de train au Laos et de profiter de l'incroyable expérience ferroviaire dans ce magnifique pays. Ne manquez pas cette occasion d'explorer le Laos en train grâce à l'application LCR. Téléchargez-le maintenant et réservez vos billets dès aujourd'hui !