Paiements sans faille : Les touristes thaïlandais peuvent désormais utiliser des codes QR pour effectuer des transactions au Laos

Les touristes ou hommes d'affaires thaïlandais qui prévoient de se rendre au Laos disposent d'une nouvelle commodité : la possibilité de scanner des codes QR pour payer des biens et des services, grâce à un système de paiement transfrontalier récemment mis en place entre les deux pays.

Nouveau système de paiement pour les touristes et les hommes d'affaires thaïlandais

Annoncé le 5 juillet, ce nouveau service change la donne pour les voyageurs thaïlandais. Les utilisateurs de la Thai Bank of Ayudhya, également connue sous le nom de Krungsri, peuvent désormais effectuer des paiements au Laos à l'aide de l'application KMA Krungsri, ce qui en fait la première banque commerciale thaïlandaise à offrir cette commodité.

Banques participantes au Laos

Au Laos, cette option de paiement sans rupture est disponible auprès de 17 banques participantes, parmi lesquelles

Banque Pour Le Commerce Extérieur Lao Public (BCEL)

Banque de promotion agricole (APB)

Banque commune de développement (BCD)

Banque de développement du Laos (LDB)

Banque Lao Viet (LVB)

Banque ST (STB)

Allied Bank (ABL)

Ces banques font partie du Lao National Payment Network, qui permet aux touristes d'utiliser les paiements QR dans tout le pays.

Avantages pour les touristes thaïlandais

Pour les touristes thaïlandais, ce service simplifie les transactions en éliminant le besoin d'argent liquide ou de change. Vous pouvez payer vos repas, vos achats, votre hébergement et d'autres services en scannant simplement un code QR avec votre téléphone. Cela ne rend pas seulement les voyages plus pratiques, mais renforce également la sécurité financière en réduisant la nécessité de transporter de grandes quantités d'argent liquide.

Des plans d'expansion pour plus de commodité

La Krungsri Bank est actuellement la seule banque thaïlandaise à proposer ce service au Laos, mais la Banque de Thaïlande a annoncé son intention d'étendre ce service à la Kasikorn Bank (KBank), à la Bangkok Bank (BBL) et à la Krungthai Bank (KTB) d'ici le quatrième trimestre de cette année. Cela signifie qu'un nombre encore plus important de touristes thaïlandais pourront bientôt bénéficier de ce mode de paiement pratique.

Une expérience de voyage améliorée

Ce nouveau système de paiement fait partie d'un accord plus large visant à améliorer les services financiers entre la Thaïlande et le Laos. Depuis avril, les touristes et les travailleurs laotiens en Thaïlande peuvent également effectuer des paiements QR par l'intermédiaire des banques participantes, avec des transactions totalisant plus de 47 millions THB (1,2 million USD) pour le seul mois d'avril.

Futurs plans de paiements transfrontaliers

Le système de paiement par code QR n'est qu'un élément de la stratégie du Laos visant à améliorer les transferts d'argent régionaux et les paiements avec les pays voisins. Le Laos a lancé un réseau similaire avec le Cambodge en août 2023 et prévoit de mettre en place un autre service avec le Viêt Nam dans un avenir proche, afin d'améliorer encore l'expérience de voyage des visiteurs de ces pays.

Grâce à ces avancées, les touristes thaïlandais peuvent s'attendre à une expérience de voyage plus transparente, plus sûre et plus agréable au Laos, grâce à la facilité et à la commodité des paiements par code QR.

Pour plus d'informations sur les banques participantes et sur l'utilisation du système de paiement QR, les touristes thaïlandais peuvent contacter leur banque ou consulter le site officiel du Lao National Payment Network. Bon voyage et bonnes dépenses !