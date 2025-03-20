Internet In Laos : Fier Partenaire de la Mission Médicale de NKSeeds au Laos

Convaincu que la technologie et la connectivité peuvent être des leviers puissants pour le développement et l’entraide humanitaire, Internet In Laos a eu l’honneur de soutenir la mission médicale de NKSeeds en fournissant une vingtaine de cartes SIM et des forfaits internet aux médecins bénévoles engagés sur le terrain.

Photo NK Seeds

NKSeeds : Une initiative porteuse d'espoir

NKSeeds a été fondée en 2018 par Mélissa Lansman afin d’améliorer les conditions de vie des communautés rurales du Laos. L’association œuvre pour offrir une éducation de qualité aux enfants défavorisés, améliorer l'accès aux soins et favoriser le développement local à travers divers projets humanitaires. L’engagement de cette jeune équipe joue un rôle clé dans la réduction des inégalités et l’accompagnement des populations vulnérables.

Une Mission Humanitaire d’Envergure

Pendant deux semaines, du 1er au 15 mars 2025, une équipe médicale composée de divers practicitens, a mené une mission dans les districts isolés de Nong Khiaw et Muang Ngoy, au nord du Laos. L’objectif était de fournir des soins à près de 1000 personnes, mais grâce à une mobilisation exceptionnelle, 1940 patients ont pu bénéficier d’un suivi médical dans des domaines essentiels : médecine générale, dentisterie, optique et chiropraxie. Et afin de faciliter l’accès aux soins, NK Seeds n’a pas hésité à organiser des transports gratuits en bateau et en tuk-tuk vers les hôpitaux locaux.

Photo NK Seeds

L'Apport Clé d'Internet In Laos

Dans ces régions reculées, la connectivité constitue souvent un défi. Afin d’assurer une meilleure coordination entre les équipes sur le terrain et de garantir un suivi efficace des patients, Internet In Laos a fourni des cartes SIM et des forfaits internet permettant aux médecins de rester connectés en permanence. Cette communication fluide a joué un rôle essentiel dans l'organisation des soins, l’échange d’informations médicales et l'optimisation des interventions.

Durabilité de l’impact

Internet In Laos est fier d’avoir contribué à cette mission et tient à remercier tous les autres partenaires qui ont rendu ce projet possible : ACE électronique, Tonic Group, Fondation Gratitude, la classe 89, CCI France Laos, Bivac Lao, Ibis Vientiane, Lunettes de Zac, Info et Apple Tree.



L'engagement de Internet In Laos va au-delà de la simple connectivité. L’entreprise souhaite être un acteur du développement et du bien-être au Laos en soutenant des initiatives qui apportent une véritable valeur ajoutée aux populations locales. Elle reste déterminée à accompagner des projets qui, à l’image de celui de NKSeeds, changent des vies.

Un immense merci est adressé à tous les bénévoles et partenaires engagés dans cette mission. Ensemble, ils contribuent à construire un avenir plus solidaire et connecté !