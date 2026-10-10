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#tourisme laos
2 articles avec le thème "tourisme laos".
Classements touristiques 2026 du Laos : 3ᵉ progression mondiale, 2ᵉ en écotourisme ASEAN
Deux classements 2026 indépendants mettent le Laos en lumière : 3ᵉ meilleure progression mondiale sur l'indice de développement du tourisme du WEF, et 2ᵉ de l'ASEAN en écotourisme. Ce que chacun mesure réellement.
Le Laos transfère les licences du tourisme aux provinces et districts (2026)
Le Laos restructure qui délivre et contrôle les licences des entreprises touristiques : le ministère central garde la supervision des opérateurs internationaux et investissements étrangers, provinces et districts reprennent la plupart des entreprises locales, pensions et homestays.