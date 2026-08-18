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3 articles avec le thème "esim".
Lao Travel Platform : la nouvelle appli touristique officielle du Laos
Le Laos a lancé Lao Travel Platform, une appli du ministère de la Culture et du Tourisme avec Unitel pour réserver hébergements, transports et eSIM touristiques. Ce qu'on sait, et ce qui reste à vérifier.
Comment choisir un eSIM pour le Laos : réseau local vs roaming régional (2026)
Ne laissez pas vos données transiter par des réseaux inconnus. Pourquoi un eSIM local laotien bat Airalo et Holafly pour la vie privée, l'accès aux apps locales et la fiabilité.
Votre eSIM au Laos ne fonctionne pas ? Guide complet de dépannage (2026)
Votre eSIM pour le Laos ne s’installe pas ou n’a pas de données ? QR code sur le même téléphone, mauvaise ligne de données, « aucun service » : guide pour iPhone et Android.